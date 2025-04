LA DIFESA BUNKER CONTRO IL SECONDO PEGGIOR ATTACCO – Napoli difesa bunker della serie A 2024/25 con soli 22 gol subiti; Empoli secondo peggior attacco con 24 reti all’attivo, peggio il solo Lecce, ora a 23.

TUTTI I RECORD DEGLI AZZURRI PARTENOPEI – Napoli con alcuni primati nella A 2024/25: nessun “rosso” subito (come il Genoa), squadra che fa meno cambi (appena 127 su 160 a disposizione in 32 turni), Politano re dei sostituiti del campionato con 24 uscite anzitempo, Simeone re dei subentri, 24 ingressi a gara avviata e meno ammonizioni di tutte le 20 squadre (40).

EMPOLI FRAGILE NEL FINALE DI GARA – Empoli squadra della A 2024/25 che subisce più reti nei 15’ finali di gara più recuperi: 15 dal 76’ al 90’ ed extratime.

GOL DI SUBENTRANTI: LE CIFRE-NO TOSCANE – L’Empoli è una delle 4 squadre della A 2024/25 che incassa più gol dai subentranti avversari, 10, pari a Como, Lazio e Monza ed è quella che ne segna di meno (2, come Venezia, Genoa e Udinese).

AZZURRI MEGLIO FUORI CHE AL CASTELLANI COMPUTER GROSS ARENA – Empoli con rendimento migliore fuori casa che al “Castellani” in questa serie A: 9 i punti toscani tra le mura amiche, 15 fuori.

CON L’ARBITRO FABBRI UNA SOLA SCONFITTA PER I PARTENOPEI – Michael Fabbri di Ravenna l’arbitro di Napoli-Empoli. Fabbri è un arbitro internazionale che ha diretto 148 gare in Serie A, di cui 14 in questa stagione. Il fischietto romagnolo ha diretto gli azzurri in 19 occasioni, con 5 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte. La prima volta nel marzo del 2013, in occasione di Ascoli-Empoli 1-2. In seguito ha diretto gli azzurri per tre volte nella Serie B 2013/14: pari casalingo con il Bari per 1-1, vittoria a Padova e sconfitta esterna a Lanciano per 2-1. Fabbri ha poi diretto l’Empoli sei volte in Serie A: nella stagione 2015/16 ha arbitrato Udinese-Empoli 1-2, Empoli-Lazio 1-0, Atalanta-Empoli 0-0 e Empoli-Sampdoria 1-1. Nel campionato successivo ha invece diretto Lazio-Empoli 2-0 e Atalanta-Empoli 2-1. Troviamo quindi la sfida dell’ottobre del 2018, Empoli-Milan 1-1, la sconfitta per 2-0 in casa della Salernitana nel maggio del 2021, Empoli-Roma 2-4 del gennaio 2022 e Juventus-Empoli 4-0 dell’ottobre del 2022. Troviamo poi tre direzioni a Empoli: nel 2023, a marzo la vittoria 1-0 sul Lecce e a settembre il pari per 0-0 contro l’Udinese infine, lo scorso marzo, la sconfitta 1-0 col Bologna. Chiudono il quadro dei precedenti, lo scorso aprile, la sconfitta 2-0 in casa dell’Atalanta ed il pareggio per 0-0 con il Monza all’esordio stagionale. Sono sedici i precedenti con il Napoli: sette vittorie, otto pareggi ed una sconfitta.

TRE GLI EX DELLA SFIDA TRA EMPOLI E NAPOLI – Un solo ex partenopeo oggi ad Empoli, due gli ex azzurri con la maglia del Napoli; sono quattro gli ex della sfida contro i campani. Partendo dall’unico ex napoletano, Alberto Grassi fu acquistato dal Napoli nel gennaio del 2016 ma non collezionò alcuna presenza con i partenopei a causa di un infortunio. Due, come detto, gli ex Empoli oggi nei partenopei. Giovanni Di Lorenzo ha vestito la maglia azzurra dall’estate del 2017 al 2019, collezionando 74 presenze con 6 gol e contribuendo alla promozione in A degli azzurri; sette presenze e un gol per Leonardo Spinazzola, ad Empoli nella prima parte della stagione 2012/13.

QUATTRO PRECEDENTI RICCHI DI GOL TRA D’AVERSA E CONTE – Quinto incrocio tecnico fra Antonio Conte e Roberto D’Aversa: coach empolese mai vittorioso, a bilancio 3 successi del mister dei partenopei ed 1 pareggio in 4 sfide ricche di gol, squadre di Conte sempre in gol (7 totali).

EMPOLI, LA “BESTIA NERA” DI CONTE – Tabù Empoli per Antonio Conte, le cui squadre hanno sconfitto gli azzurri toscani solo una volta, quest’anno all’andata e segnato solo in quella circostanza su 5 precedenti. Restante bilancio di 2 pareggi interni per 0-0 e 2 k.o. per le squadre del coach di origini leccesi, tutte in gare di serie B.

MAI PAREGGIO IN 9 SFIDE TRA D’AVERSA E IL NAPOLI CON I PARTENOPEI SEMPRE IN RETE – Roberto D’Aversa affronta – da allenatore – il Napoli per la decima volta: finora 2 suoi successi (sempre per 2-1) e 7 vittorie partenopee, senza pareggi, ma azzurri campani sempre in rete, totale di 21 reti in 810’ disputati.