Adesso è ufficiale. Come anticipato nelle scorse settimane da Calcio e Finanza, la Lega Serie A ha convocato un’assemblea per lunedì 11 settembre 2023, a Milano. La riunione è in programma per le ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 12.00 in seconda convocazione per discutere di diversi argomenti.

Questo l’ordine del giorno dell’assemblea:

Verifica poteri. Comunicazioni del Presidente. Comunicazioni dell’AD. DIRITTI AV nazionali: Pacchetto Digital Basic stagione sportiva 2023/2024. DIRITTI AV Campionato 2021-24: esame proposte di revisioni contrattuali. DIRITTI AV: Licenze Dati (territori nazionale e internazionali) e Licenze Betting streaming (territori internazionali). DIRITTI AV Internazionali 2024-25 e seguenti. Paracadute Cerimoniale Serie A TIM e Coppa Italia Frecciarossa. Varie ed eventuali.

Occhi puntati in particolare sul tema dei diritti televisivi, anche se difficilmente si arriverà a una definizione della situazione in vista del ciclo 2024-2029. Proprio oggi l’AD De Siervo ha fatto sapere che le offerte (con scadenza il 15 ottobre) sono troppo basse e che la Lega è pronta a valutare un nuovo bando o a proseguire con l’idea del canale di Lega.

«Questa fase si è conclusa con offerte vincolanti fino al 15 ottobre. La Lega nel frattempo ha fatto partire la sua radio-tv. La Lega non accetterà offerte insoddisfacenti come al momento sono arrivate. Non sono né ottimista o pessimista. Sono consapevole del valore del prodotto e i broadcaster devono pagare il contenuto per quello che vale», ha spiegato l’AD.

«Dal 15 ottobre potremmo ripartire con un nuovo bando, ma molto più probabilmente nel caso non si trovasse una quadra, vista la distanza abbastanza consistente anche se non incolmabile per broadcaster importanti come Sky, DAZN e Mediaset, andremo avanti nel solco tracciato dall’avvio del canale di Lega», ha concluso De Siervo.