Si è giocata la 22a giornata di Serie B che si è aperta venerdì con la larga vittoria del Palermo a Bari mentre nelle gare di oggi il Venezia batte la Carrarese nel finale conquistando la settima vittoria consecutiva e portandosi da sola al primo posto in classifica grazie anche allo stop del Frosinone fermato sul pari a Chiavari con l’Entella. Frosinone che va sotto e trova la rete del pareggio al 95′. Vince ancora il Sudtirol che batte in rimonta il Catanzaro mentre finisce senza reti la gara del Castellani tra Empoli e Modena. La Samp ottiene una vittoria fondamentale contro lo Spezia nei minuti di finali ed esce dalla zona retrocessione.Chiudono oggi i due posticipi a Reggio e a Padova.
Questi i risultati e la classifica:
BARI-PALERMO 0-3
V.ENTELLA-FROSINONE 1-1
VENEZIA-CARRARESE 2-1
SUDTIROL-CATANZARO 2-1
EMPOLI-MODENA 0-0
AVELLINO-CESENA 3-1
PESCARA-MANTOVA 2-2
SAMPDORIA-SPEZIA 1-0
REGGIANA-JUVE STABIA Oggi ore 15:00
PADOVA-MONZA Oggi ore 17:15
