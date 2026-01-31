Si è giocata la 22a giornata di Serie B che si è aperta venerdì con la larga vittoria del Palermo a Bari mentre nelle gare di oggi il Venezia batte la Carrarese nel finale conquistando la settima vittoria consecutiva e portandosi da sola al primo posto in classifica grazie anche allo stop del Frosinone fermato sul pari a Chiavari con l’Entella. Frosinone che va sotto e trova la rete del pareggio al 95′. Vince ancora il Sudtirol che batte in rimonta il Catanzaro mentre finisce senza reti la gara del Castellani tra Empoli e Modena. La Samp ottiene una vittoria fondamentale contro lo Spezia nei minuti di finali ed esce dalla zona retrocessione.Chiudono oggi i due posticipi a Reggio e a Padova.

Questi i risultati e la classifica:

BARI-PALERMO 0-3

V.ENTELLA-FROSINONE 1-1

VENEZIA-CARRARESE 2-1

SUDTIROL-CATANZARO 2-1

EMPOLI-MODENA 0-0

AVELLINO-CESENA 3-1

PESCARA-MANTOVA 2-2

SAMPDORIA-SPEZIA 1-0

REGGIANA-JUVE STABIA Oggi ore 15:00

PADOVA-MONZA Oggi ore 17:15