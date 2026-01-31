Ecco le pagelle degli azzurri usciti questo pomeriggio con un pareggio dalla sfida interna con il Modena per
FULIGNATI: 6 Lavoro di ordinaria amministrazione; si fa trovare sempre concentrato e attento
LOVATO: 6 Non benissimo nel primo tempo. Meglio nella ripresa dove è sempre attendo e solido.
OBARETIN: 5.5 Diverse imprecisioni nella prima parte di gara; mostra segni di ripresa nel secondo tempo almeno nella fase difensiva, alla manovra il suo apporto è quasi nullo.
GUARINO: 6 Un paio di errori nella marcatura ma la sua prestazione nel complesso è la migliore del trio difensivo con qualche intervento decisivo.
CEESAY: 5 Assente dal gioco nei primi 45 minuti. Qualcosina di più lo si vede nella ripresa anche se non incide mai nelle due fasi.
CANDELA: SV
DEGLI INNOCENTI: 5.5 Generoso ma troppi errori in fase di distribuzione della palla; nei traversoni sempre preda della difesa avversaria. Non è aiutato dai compagni ma da lui giusto attendersi di più
GHION: 5 Troppo inconsistente nel centrocampo azzurro, nel quale a volte sembra perdersi e smarrire le coordinate del gioco. Ha una palla d’oro nel primo tempo ma si scorda che si può anche tirare.
ELIA: 7 Il migliore in campo oggi. Ha saputo distinguersi per la qualità di alcune giocate e per l’aiuto sia in difesa che davanti, purtroppo ha predicati nel (quasi) deserto. Suo i pericolo più grande dell’Empoli.
MORUZZI: SV
IGNACCHITI: 5.5 Oggi, nella inconsueta posizione di trequartista, non ha dato il suo meglio ma la sua sostituzione all’inizio ripresa ci è semvrata frettolosa. Gamba e corsa non sono mancate.
SHPENDI: 5.5 Entra per dare maggiore peso e imprevedibilità all’attacco, ne esce con un cartellino giallo e nessun tiro in porta.
ILIE: 4.5 Evanescente, impalpabile, completamente estraneo al gioco. Ennesima prestazione di questo tipo a cui assistiamo da parte sua
YEPES: SV
NASTI: 5.5 Lasciato da solo a portare la croce nel primo tempo, fa vedere qualcosa nella seconda frazione: suo il palo esterno al 63′ ma ha dimostrato che da solo non può portare il peso dell’attacco azzurro
FILA: SV
MISTER DIONISI: 5.5 L’Empoli scende in campo con una formazione inconsueta, con Ignacchiti a fare il doppo trequartista in un non nuovo 3-4-2-1. Meglio nella ripresa quando si va con le due punte, un cambio di assetto che sembra giovare anche se la scelta del sostituto lascia più di un dubbio. L’Empoli riesce quantomeno a essere presente in campo e a ritrovare equilibri che, anche se non sviluppano pericolose azioni davanti, quanto meno contengono e limitano di molto il fraseggio del Modena che non ci è sembrato oggi irresistibile. Gli ultimi quindici minuti di gara, con un Modena ridotto in dieci, non cambiano il racconto di una gara nella quale l’Empoli non è mai in grado di incidere in maniera importante. Solo un lampo al 63′ su una doppia conclusione di Elia e poi di Nasti che colpisce il palo esterno. Meglio di Carrara ma troppo poco. Potrebbe essere da valutare un ripensamento del modulo e su alcuni protagonisti.
I peggiori
Ilie giocatore senza carattere
degli innocenti lento, senza carattere con l aggravante di aver battuto male tutti i calci piazzati
Nasti per l atteggiamento. Non inseguire l’avversario dopo aver perso la palla era già sufficiente per sostituirlo dopo 10 minuti.
Si salva elia e stranamente oggi benino guarino.
Fulignati 6,5
Lovato 6
Guarino 6
Obaretin 6
Ceesay 5,5
Ghion 6
Degli Innocenti 5,5
Elia 7
Ilie 5
Ignacchiti 6
Nasti 4,5
(Candela 6 Fila 6 ha fatto espellere il modenese e ha dimostrato voglia Moruzzi 5,5 Shpendi 5,5 Yepes 6)
Dionisi dalla conigliesca paura….5
Ilie da rimandare a Catanzaro. giocatori cosi in serie B non ci possono stare a mio avviso. Anche Nasti, sono d’accordo. e perche’ Shpendi o Moruzzi che hanno portato col loro ingresso?
quest’anno ho visto di peggio, oggi su tutti Elia… ghion non da 5, comunque si torna lì se non hai un minimo di velocità e gioco con squadre fisiche si subisce.
Fulignati 6
Lovato 6
Guarino 5,5
Obaretin 5,5
Ceesay 5
Ghion 5
Degli Innocenti 5
Elia 6,5
Ilie 3,5
Ignacchiti 5,5
Nasti 4
Shopendi 5
Yepes 5
Empoli veramente poca cosa..brutto scarso con centrocampo fatto di mezze se….e unica cosa positiva che i due nuovi arrivi sembrano già in palla..occorre RINFORZARE IL CENTROCAMPO dove il bravo Fulignati è costretto alle palle lunghe..se non intervengono pesantemente su il centrocampo sarà notte fonda
Avevano detto che prendevano un centrocampista di peso.Maleh ha scelto la serie A credo Cremonese.Ilie un po’ di panchina.Ma Popov perche’ non gioca Mai?Elis ottimo a sx.E proviamo difesa a quattro.Un 4/4/2 o un 4/3/3.Carlo B
Ma scusate, il centrocampo era in ferie? Si sa ke non c’è ma le eventuali colpe nella difesa non le accetto. Guarino per me deve rimanere in panchina x un po’
Vi prego, una volta sola, ma fatemelo vedere il mio 433. Vi prego!
Nasti 5,5? oh di cosa vi fate? non riesce nemmeno a fare gol a 1 metro con la porta totalmente vuota…. se penso all’attacco del Modena (il Modena, non il Real Madrid) e guardo il nostro…. 😱
mister che ha esaurito il bonus…. in 11 contro 10, si è pensato più allo scampato pericolo che alla reale volontà di vittoria…. siamo andati più vicini alla sconfitta (che sarebbe stata meritata) che alla vittoria….