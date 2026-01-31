Ecco le pagelle degli azzurri usciti questo pomeriggio con un pareggio dalla sfida interna con il Modena per

FULIGNATI: 6 Lavoro di ordinaria amministrazione; si fa trovare sempre concentrato e attento

LOVATO: 6 Non benissimo nel primo tempo. Meglio nella ripresa dove è sempre attendo e solido.

OBARETIN: 5.5 Diverse imprecisioni nella prima parte di gara; mostra segni di ripresa nel secondo tempo almeno nella fase difensiva, alla manovra il suo apporto è quasi nullo.

GUARINO: 6 Un paio di errori nella marcatura ma la sua prestazione nel complesso è la migliore del trio difensivo con qualche intervento decisivo.

CEESAY: 5 Assente dal gioco nei primi 45 minuti. Qualcosina di più lo si vede nella ripresa anche se non incide mai nelle due fasi.

CANDELA: SV

DEGLI INNOCENTI: 5.5 Generoso ma troppi errori in fase di distribuzione della palla; nei traversoni sempre preda della difesa avversaria. Non è aiutato dai compagni ma da lui giusto attendersi di più

GHION: 5 Troppo inconsistente nel centrocampo azzurro, nel quale a volte sembra perdersi e smarrire le coordinate del gioco. Ha una palla d’oro nel primo tempo ma si scorda che si può anche tirare.

ELIA: 7 Il migliore in campo oggi. Ha saputo distinguersi per la qualità di alcune giocate e per l’aiuto sia in difesa che davanti, purtroppo ha predicati nel (quasi) deserto. Suo i pericolo più grande dell’Empoli.

MORUZZI: SV

IGNACCHITI: 5.5 Oggi, nella inconsueta posizione di trequartista, non ha dato il suo meglio ma la sua sostituzione all’inizio ripresa ci è semvrata frettolosa. Gamba e corsa non sono mancate.

SHPENDI: 5.5 Entra per dare maggiore peso e imprevedibilità all’attacco, ne esce con un cartellino giallo e nessun tiro in porta.

ILIE: 4.5 Evanescente, impalpabile, completamente estraneo al gioco. Ennesima prestazione di questo tipo a cui assistiamo da parte sua

YEPES: SV

NASTI: 5.5 Lasciato da solo a portare la croce nel primo tempo, fa vedere qualcosa nella seconda frazione: suo il palo esterno al 63′ ma ha dimostrato che da solo non può portare il peso dell’attacco azzurro

FILA: SV

MISTER DIONISI: 5.5 L’Empoli scende in campo con una formazione inconsueta, con Ignacchiti a fare il doppo trequartista in un non nuovo 3-4-2-1. Meglio nella ripresa quando si va con le due punte, un cambio di assetto che sembra giovare anche se la scelta del sostituto lascia più di un dubbio. L’Empoli riesce quantomeno a essere presente in campo e a ritrovare equilibri che, anche se non sviluppano pericolose azioni davanti, quanto meno contengono e limitano di molto il fraseggio del Modena che non ci è sembrato oggi irresistibile. Gli ultimi quindici minuti di gara, con un Modena ridotto in dieci, non cambiano il racconto di una gara nella quale l’Empoli non è mai in grado di incidere in maniera importante. Solo un lampo al 63′ su una doppia conclusione di Elia e poi di Nasti che colpisce il palo esterno. Meglio di Carrara ma troppo poco. Potrebbe essere da valutare un ripensamento del modulo e su alcuni protagonisti.