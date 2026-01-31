E M P O L I 0 M O D E N A 0

EMPOLI (3-4-2-1) : Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Ceesay, Degli Innocenti, Ghion, Elia, Ignacchiti, Ilie; Nasti.

A Disp: Perisan, Curto, Romagnoli, Shpendi, Yepes, Fila, Ebuehi, Candela, Moruzzi, Haas, Saporiti, Popov.

Allenatore: Alessio Dionisi.

MODENA (3-5-2) : Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Beyuku, Massolin, Gerli, Santoro, Zampano; De Luca, Mendes.

A Disp: Laidani, Pezzolato, Magnino, Gliozzi, Pyyhtia, Dellavalle, Adorni, Cotali, Cauz, Defrel, Zanimacchia.

Allenatore: Andrea Sottil

ARBITRO: Sig. Mucera di Palermo. Assistenti: Preti/Galimberti. VAR: Cosso/Fabbri

LIVE MATCH

1° Tempo

0′ – Formazione azzurra davvero inedita ed a sorpresa. Da capire il suo reale schieramento una volta in campo. La sensazione è che possa essere un 3-4-2-1 con Elia a sinistra e Ceesay a destra. Ignacchiti vicino ad Ilie e dietro a Nasti.