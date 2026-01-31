|EMPOLI
|1
|CROTONE
|0
MARCATORI: 19′ Fiorini
EMPOLI: 1 Versari, 2 Antonini, 3 Egan, 4 Huqi, 5 Bembnista, 6 Rugani, 7 Fiorini, 8 Mazzi, 9 Campaniello, 10 Mureddu, 11 Monaco
A disposizione: 12 Lastoria, 13 Babalola, 14 Tavanti, 15 Blini, 16 Gori, 17 Samb, 18 Pasalic, 19 Biondini, 20 Orlandi, 21 Asmussen, 22 Blazic, 23 Diousse
ALL. Andrea Filippeschi
CROTONE: 1 Paciotti, 2 Cortese, 3 D’Oppio, 5 Bianchi, 5 Adamo, 6 Pierangeli, 7 Casile, 8 Troiano, 9 Cosentino, 10 Terras, 11 Goure
A disposizione: 12 Graci, 13 Gonnella, 14 Valenza, 15 Buonaccorsi, 16 Sinopoli
ALL. Stefano Ferragina
Arbitro: Luka Meta
Assistenti: Marino, Todaro
Ammoniti:
Espulsi:
LIVE
PRIMO TEMPO
1′: Inizia il primo tempo !
2′: Subito una bella percussione sulla fascia sinistra da parte di Egan, che arriva in fondo ma non riesce a crossare
5′: Trema la difesa azzurra! Si distrae la difesa ed è ottima l’imbucata per Goure ma l’uscita bassa di Versari ferma tutto
6′: Grande occasione per l’Empoli che in una mischia da calcio d’angolo non riesce a trovare la zampata vincente con Monaco dopo il colpo di tacco di Campaniello
12′: Bellissima azione in contropiede per l’Empoli che però non arriva al tiro per la tempestiva chiusura di D’Oppido.
16′: Continua a spingere in avanti l’Empoli ma fatica ancora nell’arrivare al tiro
19′: GOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Azione manovrata nata dal basso che si conclude con un bellissimo tiro al volo in girata da parte di Fiorini che trova l’angolino basso e spiazza il portiere per il vantaggio azzurro.
22′: Serie di uno-due che portano infin dalla conclusione di Egan da fuori, ma è troppo debole per impensierire Paciotti.
25′: Rischia grosso l’Empoli con un tentativo di cambio di gioco di Antonini non andato a buon fine e che apre il campo alla ripartenza del Crotone, fermata in extremis dalla scivolata di Rugani
26′: Pericoloso di nuovo l’Empoli in contropiede con Monaco che non riesce a dosare il passaggio per servire l’inserimento di Campaniello
29′: Sfiora un clamoroso autogol il Crotone con Pierangeli che tenta di intervenire in chiusura su cross dal fondo di Mazzi e per poco non infila il pallone nella propria porta.
36′: Ci prova da fuori col sinistro Mazzi che aveva dato il via all’azione recuperando bene palla.
42′: Partita adesso più di gestione da parte dell’Empoli, con il Crotone tutto ripiegato in difesa e che fatica a ripartire
45′: Ancora Mazzi vicino al gol, stavolta la conclusione non trova la porta
46′: Finisce il primo tempo
SECONDO TEMPO
45′: INIZIA IL SECONDO TEMPO
47′: Provvidenziale l’uscita fuori dall’area di Paciotti per fermare il lancio diretto a Monaco
Continuiamo così! 💓
Il Benevento e lo Spezia hanno perso.
campionato molto scarso……
se non lo vincono…………