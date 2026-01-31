I PRECEDENTI: SFIDA CHE TORNA DOPO 12 STAGIONI – Sono 18 i precedenti in Toscana fra le due squadre: 10 vittorie azzurre (ultima 2-1 nella serie B 2013/14), 3 pareggi (ultimo 0-0 nella serie B 2001/02) e 5 successi emiliani (ultimo 3-1 nella serie B 2011/12).

I GOL DEI SUBENTRANTI AZZURRI – Empoli squadra cadetta 2025/26 che segna di più con i subentranti, 10 reti in 21 giornate.

IL DIGIUNO DI GOL TOSCANO – Da 223’ Empoli a secco; ultima rete azzurra firmata Ilie al 47’ del match vinto 1-0 a Cesena il 10 gennaio scorso.

IL RITORNO DI ROMAGNOLI – Torna in azzurro, dalla gara odierna, Simone Romagnoli e si candida subito al gol: le sue cifre dicono, infatti, che su 14 gol segnati nei professionisti, il Modena è la sua vittima preferita, a quota 3.

IL FAIR-PLAY “CANARINO” – Modena fair-play, una delle due squadre della B 2025/26 ancora senza espulsioni subite, come la Carrarese.

EMILIANI SCATENATI NEI FINALI DI GARA – Modena re del gol nella B 2025/26 nei 15’ finali di gara inclusi recuperi: 8 segnati dai “canarini”, come Palermo, Pescara, Sampdoria e Mantova.

LE SFIDE TECNICHE: DIONISI MAI VITTORIOSO – Fra Alessio Dionisi ed Andrea Sottil 7 precedenti tecnici, mister azzurro mai vittorioso, a bilancio 4 pareggi e 3 successi del mister “canarino”.

DIONISI A QUOTA 99 SCONFITTE DA TECNICO – Alessio Dionisi a quota 99 sconfitte in carriera professionistica, da tecnico: finora ne somma 46 in A, 35 in B, 6 in C, 9 fra coppa Italia maggiore e di C, 3 in altri tornei. La prima datata 10 agosto 2014, coppa Italia maggiore, Monza-Olginatese 2-1.

PAGLIUCA-DIONISI: AD OGGI MEDIA PUNTI IDENTICA – Il cambio tecnico in casa azzurra: Pagliuca era stato esonerato dopo 7 giornate e media punti-partita di 1,28. Dionisi in 14 partite ha messo insieme una media identica di 1,28.

SOTTIL: 400 VOLTE IN PANCHINA – Panchina 400 nei professionisti per Andrea Sottil, di cui finora 47 in A, 102 in B, 208 in C, 29 in coppa Italia tra edizione Frecciarossa e di serie C, 13 in altri tornei con bilancio di 158 vittorie, 117 pareggi e 124 sconfitte. Debutto assoluto il 7 agosto 2011, Siracusa-Teramo 1-0, coppa Italia maggiore, alla guida dei siciliani.

L’ARBITRO: MUCERA – Giuseppe Mucera di Palermo dirigerà la gara del “Castellani”: 10 presenze per lui in B (4 vittorie interne, 3 pareggi e 3 successi esterni, il bilancio con 2 rigori concessi e 2 espulsioni decretate), appartenendo alla Can di A e B dall’estate 2025. L’Empoli ha un incrocio, 1-1 casalingo contro il Monza, stesso discorso per il Modena, che ha perso al “Braglia” dal Venezia, 1-2.