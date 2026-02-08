Si è giocata la 23a giornata di Serie B che si è aperta venerdì con il successo del Cesena sul Pescara per 2-0. I romagnoli consolidano la loro posizione in zona playoff mentre il Pescara si avvicina sempre più alla retrocessione. Nelle gare di ieri grandissima prova di forza del Venezia che vince lo scontro diretto a Frosinone e allunga in classifica al primo posto in solitaria. Per i lagunari è l’ottava vittoria consecutiva. Importantissimo successo del Mantova sul Bari e della Sampdoria che torna alla vittoria in trasferta dopo 3 mesi espugnando Modena. Pari spettacolo tra Juve Stabia e Padova mentre il Palermo nel finale riesce a conquistare i tre punti contro un’ottimo Empoli. Pari nel derby ligure tra Spezia e Entella mentre nel posticipo di oggi il Monza vince in rimonta con l’Avellino. Passano in vantaggio gli irpini con Biasci poi la rimonta dei padroni di casa con Cutrone e Pessina. Con questa vittoria il Monza si porta da solo al secondo posto in classifica con un punto sul Frosinone e tre sul Palermo.

Questi i risultati e la classifica:

CESENA-PESCARA 2-0

MODENA-SAMPDORIA 1-2

MANTOVA-BARI 2-1

JUVE STABIA-PADOVA 3-3

FROSINONE-VENEZIA 1-2

CATANZARO-REGGIANA 2-0

CARRARESE-SUDTIROL 0-0

PALERMO-EMPOLI 3-2

SPEZIA- V.ENTELLA 1-1

MONZA-AVELLINO 2-1