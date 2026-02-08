Campionato Primavera 2
Risultati 18a giornata
Cosenza – EMPOLI 1 – 2
Gol: 2′ e 33′ Monaco (E) – 81′ Rocco (C)
|Ascoli
|–
|Salernitana
|4
|2
|32′ Coppola (S) – 40′ Candido (A) – 41′ Picca (A) – 46′ De Witt (A) – 66′ Barba (S) – 90’+1 Finotti (A)
|Avellino
|–
|Pescara
|2
|1
|10’ Santoro (A) – 30’ Shehaj (P) – 50’ D’Auria (A)
|Bari
|–
|Spezia
|0
|3
|7′ Conte – 40′ Martinelli (S) – 68′ Conte
|Catanzaro
|–
|Ternana
|1
|3
|10′ Gatto (C) – 39′ Vaccaro (T) – 45′ Biancafarina (T) – 58′ Vaccaro (T)
|Crotone
|–
|Pisa
|2
|2
|22’ Troiano (C) – 42’autogol (P) – 70’ Tosi (P) – 80’ aut.(C)
|Monopoli
|–
|Perugia
|0
|1
|57’ Barberini
|Palermo
|–
|Benevento
|2
|2
|24’ Brancato (P) – 44’ Avena (P) – 68’ e 73’ Miranda (B)
Classifica dopo la 18a giornata
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|n
|gf
|gs
|Empoli
|18
|40
|12
|4
|2
|42
|13
|Pescara
|18
|33
|10
|3
|5
|30
|22
|Perugia
|18
|30
|8
|6
|4
|22
|14
|Benevento
|18
|29
|9
|2
|7
|25
|28
|Avellino
|18
|29
|7
|8
|3
|28
|24
|Ternana
|18
|28
|8
|4
|6
|33
|31
|Spezia
|18
|27
|8
|3
|7
|35
|27
|Catanzaro
|18
|25
|7
|4
|7
|19
|20
|Pisa
|18
|25
|6
|7
|5
|31
|22
|Ascoli
|18
|25
|6
|7
|5
|29
|22
|Bari
|18
|21
|5
|6
|7
|24
|22
|Cosenza
|18
|19
|5
|4
|9
|18
|36
|Monopoli
|18
|18
|5
|3
|10
|19
|35
|Salernitana
|18
|18
|5
|3
|10
|18
|35
|Palermo
|18
|17
|3
|8
|7
|22
|28
|Crotone
|18
|7
|0
|7
|11
|10
|30
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 16a Giornata
Lecce – EMPOLI 3 – 2
Gol: 45’ Chiarelli (L) – 54’ Perillo (E) – 66’ Chiarelli (L) – 75’ Pavese (L) – 45’+7 Ciampelli (E)
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 17a Giornata
EMPOLI – Lecce 5 – 0
Gol: 10’ Vysniauskas – 8’ Mantovani – 25’ Vysniauskas – 56’ Marini – 58’ Misciagna
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 17a Giornata
EMPOLI – Lecce 2 – 1
Gol: 4’ Merlin (E)- 11’ Di Tana (L)- 27’ Merlin (E)
Che bravi questi ragazzi!
Che tu voi … Monaco e un la butta dentro… Ok che parliamo di primavera 2 … ma questo ragazzo ha già segnato un mucchio di goal (16 goal in 14 presenze) e pensa se non si fosse infortunato per un mesetto … Mi auguro vivamente che sia di proprietà …….