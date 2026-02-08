Campionato Primavera 2

Risultati 18a giornata

 

Cosenza – EMPOLI     1 – 2                              

Gol: 2′ e 33′ Monaco (E) – 81′ Rocco (C)

 

Ascoli Salernitana 4 2
32′ Coppola (S) – 40′ Candido (A) – 41′ Picca (A) – 46′ De Witt (A) – 66′ Barba (S) – 90’+1 Finotti (A)
Avellino Pescara 2 1
10’ Santoro (A) – 30’ Shehaj (P) – 50’ D’Auria (A)
Bari Spezia 0 3
7′ Conte – 40′ Martinelli (S) – 68′ Conte
Catanzaro Ternana 1 3
10′ Gatto (C) – 39′ Vaccaro (T) – 45′ Biancafarina (T) – 58′ Vaccaro (T)
Crotone Pisa 2 2
22’ Troiano (C) – 42’autogol (P) – 70’ Tosi  (P) – 80’ aut.(C)
Monopoli Perugia 0 1
57’ Barberini
Palermo Benevento 2 2
24’ Brancato (P) – 44’ Avena (P) – 68’ e 73’ Miranda (B)

 

Classifica dopo la 18a giornata

  Giocate Punti TOTALI v n n gf gs
Empoli 18 40 12 4 2 42 13
Pescara 18 33 10 3 5 30 22
Perugia 18 30 8 6 4 22 14
Benevento 18 29 9 2 7 25 28
Avellino 18 29 7 8 3 28 24
Ternana 18 28 8 4 6 33 31
Spezia 18 27 8 3 7 35 27
Catanzaro 18 25 7 4 7 19 20
Pisa 18 25 6 7 5 31 22
Ascoli 18 25 6 7 5 29 22
Bari 18 21 5 6 7 24 22
Cosenza 18 19 5 4 9 18 36
Monopoli 18 18 5 3 10 19 35
Salernitana 18 18 5 3 10 18 35
Palermo 18 17 3 8 7 22 28
Crotone 18 7 0 7 11 10 30

 

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 16a Giornata

Lecce – EMPOLI       3 – 2

Gol: 45’ Chiarelli (L) – 54’ Perillo (E) – 66’ Chiarelli (L) – 75’ Pavese (L) – 45’+7 Ciampelli (E)

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 17a Giornata

EMPOLI – Lecce       5 – 0

Gol: 10’ Vysniauskas – 8’ Mantovani – 25’ Vysniauskas – 56’ Marini – 58’ Misciagna

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 17a Giornata

EMPOLI – Lecce       2 – 1

Gol: 4’ Merlin (E)- 11’ Di Tana (L)- 27’ Merlin (E)

Fabrizio Fioravanti

2 Commenti

  2. Che tu voi … Monaco e un la butta dentro… Ok che parliamo di primavera 2 … ma questo ragazzo ha già segnato un mucchio di goal (16 goal in 14 presenze) e pensa se non si fosse infortunato per un mesetto … Mi auguro vivamente che sia di proprietà …….

