La Serie B si appresta a vivere gli ultimi 180’ minuti con tutti i verdetti ancora da emettere. A due giornate dalla fine, infatti nessuna squadra è ancora promossa o retrocessa matematicamente. Venerdì 1° maggio si giocherà il penultimo turno con diversi scontri diretti in programma soprattutto per la bassa classifica che potrebbero risultare decisivi, su tutti Bari-Entella e Padova-Pescara. Si scenderà in campo tutti contemporaneamente alle ore 15:00.

PROMOZIONE DIRETTA – Per l’alta classifica è lotta a tre per i primi due posti con il Venezia grande favorito per la vittoria del campionato avendo tre punti di vantaggio sulla coppia Monza-Frosinone e il vantaggio negli scontri diretti; con una vittoria nel prossimo turno sarebbe matematicamente in A. Monza e Frosinone saranno le due squadre che si giocheranno il secondo posto, a parità di punti passa il Monza avendo lo scontro diretto a favore.

PLAYOFF – La terza sarà la perdente tra Monza e Frosinone mentre il Palermo è ormai destinato al quarto posto e accederà direttamente alle semifinali. Il Catanzaro è già certo del quinto posto e giocherà il turno preliminare in casa. Apertissima la corsa agli ultimi posti con il Modena già dentro la Juve Stabia è quasi al sicuro del settimo posto mentre è vera lotta per l’ottavo posto attualmente occupato dall’Avellino con un punto di vantaggio sul Cesena e tre su Carrarese e Mantova.

SALVEZZA – La vera bagarre è per la lotta salvezza con nove squadre ancora a rischio anche se alcune come Sampdoria, Sudtirol e Padova sono più vicine all’obiettivo. Spezia all’ultimo posto con 33, Reggiana, Bari e Pescara con 34 poi l’Empoli al quint’ultimo posto con 37. Appena fuori dalla zona playout l’Entella con 39. In questo momento Spezia, Reggiana e Bari sarebbero retrocesse con Empoli e Pescara allo spareggio playout.

Come detto già venerdì sera tutto sarà più indicativo con i primi verdetti che potrebbero arrivare…