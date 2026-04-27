La Serie B si appresta a vivere gli ultimi 180’ minuti con tutti i verdetti ancora da emettere. A due giornate dalla fine, infatti nessuna squadra è ancora promossa o retrocessa matematicamente. Venerdì 1° maggio si giocherà il penultimo turno con diversi scontri diretti in programma soprattutto per la bassa classifica che potrebbero risultare decisivi, su tutti Bari-Entella e Padova-Pescara. Si scenderà in campo tutti contemporaneamente alle ore 15:00.
PROMOZIONE DIRETTA – Per l’alta classifica è lotta a tre per i primi due posti con il Venezia grande favorito per la vittoria del campionato avendo tre punti di vantaggio sulla coppia Monza-Frosinone e il vantaggio negli scontri diretti; con una vittoria nel prossimo turno sarebbe matematicamente in A. Monza e Frosinone saranno le due squadre che si giocheranno il secondo posto, a parità di punti passa il Monza avendo lo scontro diretto a favore.
PLAYOFF – La terza sarà la perdente tra Monza e Frosinone mentre il Palermo è ormai destinato al quarto posto e accederà direttamente alle semifinali. Il Catanzaro è già certo del quinto posto e giocherà il turno preliminare in casa. Apertissima la corsa agli ultimi posti con il Modena già dentro la Juve Stabia è quasi al sicuro del settimo posto mentre è vera lotta per l’ottavo posto attualmente occupato dall’Avellino con un punto di vantaggio sul Cesena e tre su Carrarese e Mantova.
SALVEZZA – La vera bagarre è per la lotta salvezza con nove squadre ancora a rischio anche se alcune come Sampdoria, Sudtirol e Padova sono più vicine all’obiettivo. Spezia all’ultimo posto con 33, Reggiana, Bari e Pescara con 34 poi l’Empoli al quint’ultimo posto con 37. Appena fuori dalla zona playout l’Entella con 39. In questo momento Spezia, Reggiana e Bari sarebbero retrocesse con Empoli e Pescara allo spareggio playout.
Come detto già venerdì sera tutto sarà più indicativo con i primi verdetti che potrebbero arrivare…
L’Empoli collassa e la Vicepresidente è a festeggiare nello spogliatoio dell’Arezzo, Follia totale! FOLLIA!
e ovviamente, su un comportamento cosi inappropriato (e uso un eufemismo..), la stampucola empolese lo lascia passare liscio liscio….vergognatevi!!!!
roba da matti
Sono anni che vi viene detto che la signorina sia la rovina dell’empoli ma gli avete battuto le mani o giustificato qualsiasi schifezza abbia combinato. Niente presentazioni della squadra, stemma cambiato, inno cambiato, maglie orribili e irrispettose dei nostri colori, 11 anni di favolette sullo stadio e chi più ne ha più ne metta. Mi fa piacere che qualcuno si sia svegliato dopo averla vista con la maglia dell’arezzo ma davvero state a guardare il pelo nell’uovo. Avete l’empoli sulla coscienza tanto quanto lei.
No no, vai tranquillo che ce ne eravamo accorti tutti…solo se i tifosi non si lamentano nemmeno col babbo cosa vuoi sperare…io se li incontro per strada mi giro dall’altra parte…i festeggiamenti ad arezzo vergognosi, ci dicono già tutto della situazione attuale…
Intanto indagati altri 2 arbitri: Nasca di Bari (e te pareva!) e Di Vuoto di Napoli
Però mi raccomando applaudite…
Ci salviamo ragazzi ve lo scrivo anche qua
Mi garberebbe tanto tu avessi ragione, ma io non sono per niente ottimista. Spero di sbagliarmi
Fidati
https://www.amarantochannel.it/notizie/calcio/arezzo-in-serie-b-manzo-oggi-ci-meritiamo-i-6-anni-di-lotta/
Eccola che festeggia e come saltella la vicepresidente
puó restarci ad Arezzo
Forse se in queste ultime giornate si fosse giocato contro l’Arezzo 3 punti si facevano.
……forse
……dipende dal suo attaccamento verso quale società
INKAZZATO NERO
VERGOGNA
L’Arezzo attuale ci batte in scioltezza, molto piu’ solido a centrocampo di questa accozzaglia , mai divenuta squadra, che abbiamo qua.
In precampionato ha battuto pure il Napoli….
ecco cosa gli frega alla Family della Empoli..che sparisce dal calcio che conta..solamente una parola dei poveri tifosi azzurri che saranno costretti a vedere una squadra a marcire in serie c..per una ventina di anni..dovete levarsi dai Co…
..ni ..questo ultimo episodio fatta da una massima carica della società.
è l emblema di un fallimento calcistico, aime, annunciato dalle anni a questa parte
tu sei troppo giovane evidentemente… l’Empoli “a marcire” fra C e D c’è stato sessanta anni…la B e la A l’ha vista quasi esclusivamente con questa società…
Intanto l’Empoli in serie B c’era già arrivato 80 anni fa , tra il 1946 e il e il 1950, nel 1946-47 3° posto. Poi la promozione in serie B del 1982-83 e la prima serie A dell’86 c’era il Bini.
e infatti ho scritto “quasi” esclusivamente
o bravo trollerone…lo sai che il tempo passa e conta il presente (e soprattutto il futuro…)?!
no, quando si fa un bilancio di una presidenza il passato conta, eccome se conta
da due anni a questa parte
Ma smetiamola di crederci.
E’ finito l’Empoli Calcio.
Noi siamo tristi e delusi , faccio sangue marcio e la Vice Presidente va a feateggiare la serie B del suo compagno ad Arezzo .
Ridicolo tutto cio’ .
Deluso e amareggiato da questa Societa’ che ho sempre difeso che tristezza .
Lei pensa al design, alle cene di San Valentino e altre cacchiate varie mentre la nave affonda. Tipo Nerone che canta sulla lira mentre Roma brucia.
Sarò sempre riconoscente a questa società per questi 30 anni di grande calcio e divertimento ma vedere la vicepresidente di una squadra sull’orlo del fallimento sportivo e del baratro della serie C festeggiare così per un’altra squadra è veramente vergognoso e indecente.
chiedo alla redazione di PE di diffondere il video e fare un articolo inerente e tutti lo devono sapere venerdì alla partita contro l’Avellino.
È già su tutti i social, facebook compreso
io propirrei invece di stampare manifestri 2×3, ed affiggerli a tutti i varchi d’ingresso del Castellani….per completezza d’informazione eh…
Ma da una che ha chiamato la figliola blu pur di non chiamarla azzurra che vi aspettavate?!
Dai, mettiamo fuori la figlia piccola da questi discorsi sinceramente.
Ahahahahahaha come l’ha chiamata???? 🤣🤣
Comunque la contessina negli spogliatoi dell’Arezzo è incommentabile.
Vergogna.
Che ci si salvino si retroceda devono andarsene da empoli e a gambe levate
Sarà appassionata di Jurassic World
Ci salviamo, ve lo ripeto
Curioso come tutto sia lasciato alla deriva…. veramente una brutta cosa, non doveva finire così…. ci meritavamo una fine migliore!!!!
Emp94 speriamo che le tue sensazioni siano più forti della nostra incazzatu.a nel vedere una vice presidente ed ammistratore delegato che indossa una maglia anche molto rivale della nostra, ma che volete aspettare da una che ha dichiarato in tempi non sospetti che simpatizzava per le squadre che tifavano i propri ex, passando anche dalla Juve…ma vederla indossare la maglia dell’Arezzo in questo momento è proprio un colpo per chi ama veramente l’Empoli. E’ una rivincita dei vari Andre e criticatori seriali della family, credo che si sentano più contenti a dire che loro lo dicevano da tempi non sospetti rieptto all’eventuale nostra salvezza.
Io non ho bisogno di nessuna rivincita.
Il mio pensiero su loro è sempre stato il solito ma sai dire certe cose, tra l altro oggettive, quando ti facevano vedere la serie A era scomodo.
Ritengo veramente sia una pessima figura per la persona ed una mancanza totale di rispetto per tutto l’ambiente Empoli ! DIMISSIONI IMMEDIATE e sparire dalla società! figlia di … non è un titolo di rispetto se poi i comportamenti sono questi!
Purtroppo è il segno di come è finita la società, in un momento così grave per la storia dell’Empoli e del calcio ad Empoli occorrerebbe che chi ha ruoli apicali nella società stesse vicino alla squadra ed avesse in pubblico un comportamento adeguato.
Venerdì sostenere la squadra ma, a fine partita, contestare la società. C’è un limite a tutto
L’agonia e’ lenta (ma neanche tanto 2 settimane da oggi) ma la morte e’ certa. E non sperate nemmeno di andare ai playout perche’ saremo retrocessi direttamente con 37 punti ovverosia zero nelle prossime due partite. Questa banda di raccattati sarebbe da applausi si, ma con le loro facce tra le mani. E’ la fine dell’empoli.
L’immagine della nostra vice con la maglia dei nemici aretini è proprio l’emblema della nostra rovina! Vorrei vedere da qualsiasi altra parte cosa gli facevano a questa ma qui tanto ci sono i loro amici DEbosciati che gli hanno permesso tutto! Veramente che schifo!!!
Per me poteva farlo, siamo in un paese libero…È la mancata discrezione che mi ferisce.Ovvero il fatto che non arrivi a capire l’inopportunità attuale di quel gesto..
Signor Fioravanti lei cosa pensa di questo episodio grave e fuori luogo .
Vogliamo un suo parere .
Abbiamo tutti l’Empoli nel cuore e stiamo vivendo un incubo ma cio’ che ha fatto la vice presidentw ci mortifica e umilia mentre noi stiamo veramente male .
Ma tengono davvero all’Empoli ?aspetto una sua risposta
vero vorrei un commento di una persona equilibrata con Fabrizio Fioravanti su questo brutto episodio che si trascinerà per parecchio tempo..grazie
Questa roba della festa dell’arezzo è veramente tremebonda e di pessimo gusto. Per quanto non voglia pensare alla mala fede, manca proprio la percezione della realtà
che tutto questo non passi inosservato!!! assolutamente!!
chi non ne denuncia la gravità è complice!! capito redazione?!?!!! capito ultras!?!!!!
Charlie sai come funziona quando dai un giocattolo a una bambina viziata , ci gioca un po’ e poi lo mette da parte , o gli dai un animale un cane o un gatto , poi gli devi dare da mangiare , e pulire i loro bisogni lo fanno 2 volte più ci pensa Babbo …
e questa e la storia dell’Empoli degli ultimi anni!
Una delle poche cose sensate che ti ho sentito dire da quando popoli queste pagine..chapeau
Desperados dove siete? in salotto sul divano ecco dove… applaudite la soc ietà e i vostri foraggiatori dai. Che schifo di ultras che abbiamo
calma con le parole
Lo pensano in molti. Ahimè, più passano le settimane più la gente si rende conto che i nostri ultras sono pappa e ciccia con la soc ieta. Ma come si fa ad applaudire questa gente, squadra e società? Un po di dignità
Desperados molto colpevoli perché una contestazione forte due mesi fa probabilmente avrebbe cambiato le cose…una cosa incredibile…tu continuavi a perdere e pareggiare e loro “Dai ragazzi noi ci crediamo”…ci credete a cosa?…alla serie C… ormai è tardi anche x contestare…
Solo applausi 👏👏👏👏👏, la specialità della casa .
è il solito servilismo di chi non vuole sforzarsi in niente, va tutto bene, finché mi danno il pulmino per fare la gita la domenica chissenefrega
Potremmo metterla in politica, ma già da come la pensano si capisce anche il perché di questi atteggiamenti allo stadio.
Ovvero, analisi critica zero.
Fai più schifo te che della vicenda
l ha pestata grossa a questo giro …..
mancanza totale di QI o indifferenza a cosa potesse succedere …entrambe gravi
O, davvero, è tranquilla per la salvezza dell’Empoli o vive in un mondo tutto suo, fuori dalla realtà.
Ci salviamo
Riborda….
Non importa se ci si salva o no, lo sport è sport, si vince e si perde, si gioisce e si piange.
L’importante comunque vada e’ che la family se ne vada fuori dalle ⚽️⚽️ perché ormai ha dimostrato in tutti i modi che tratta i tifosi e gli empolesi come dipendenti e sudditi.
Ormai la family è un male e basta.
Grazie di tutto, ora levatevi dai co filoni
Alessio Cocchi mi permetto di fare una proposta. Invece di raccontare l agonia di una squadra agonizzante sotto tutti i punti di vista e magari gli 0,86 punti di mister Caserta (come ci hai giustamente ricordato essere il cammino del terzo allenatore, ossia quello risolutivo). Organizza a nome di Pianeta Empoli un bel pullman per andare ad Arezzo a poter anche noi gioire di qualcosa. Perché qui,a forza di lacrime (parlo a titolo personale), non ho mai i calzini asciutti e i piedi cominciano un po’ a risentirne.
Fammi sapere cosa ne pensi e l eventuale fattibilità.
Ti saluto e a presto.
Venerdì qualcuno dovrà trovare altro lavoro
desperados sul divano
Non provare a contestar
noi lottiamo per l’orgoglio ultras
Cor si paga cash
La la la la la la la la
La la la la la la laaa
La la la la la la la la la
La la la la laaa
io propirrei invece di stampare manifestri 2×3, ed affiggerli a tutti i varchi d’ingresso del Castellani con le foto della “signorina” ai festeggiamenti……pubblico ludibrio è quel che si merita!!!
Insomma qualcuno se venduto l’anima …
Le voci alla fine girano e si viene a sapere …
Senza curva , senza anima , non difendono la città , schiavi del sistema ! mai e poi mai mi sarei venduto l’anima !
Potremmo inondare la Mail dell’Empoli di proteste ufficiali. Comunque la foto è già su tutti i social.
Tempo fa, un macchinetta mi è arrivata sparata ad uno stop, bucandolo. Se non mi fossi fermato io ci sarebbe stato uno scozzo di nulla. Quando vidi chi era alla guida, mi rammaricai di non aver accelerato.
Vasquez portiere titolare del besikstas nella supercoppa turca.
Anche Guarino ha speranze.
O siamo diventati tutti giglio strisciati?
Una società seria pretenderebbe LE DIMISSIONI senza se e senza ma…il problema è che la società in tal senso non esiste più da anni. Comunque questi non hanno veramente più il benché minimo ritegno e tanto meno si preoccupano di curare le apparenze!
È lei la società
Hanno costruito il giocattolo, ci hanno fatto divertire per trent’anni e passa: ma ora hanno perso la cognizione delle cose. Lo stanno facendo a pezzi, il giocattolo Empoli.
Gente che ha preso ferie al lavoro per seguire l’Empoli in trasferta, ricevendo in cambio prestazioni scialbe e svogliate. Però rimane campo, gioco, partita….
Quella della vice pres.id.en.te è una coltellata a tradimento. Che una tifoseria affezionata e appassionata come la nostra, non meritava.
Posso dirlo? Se lo avete fatto siete davvero problematici. Ma davvero qualcuno di voi questa stagione, dopo gli ultimi anni di disgrazia, ha preso ferie per andare in trasferta?
o che fa fatto viaggi dall’altra parte dell’europa per l’empoli!
io finche’ rimane questa presi denza, al castellani non ci torno piu’
fo come i laziali e i granata!
L unica cosa su cui a monteboro non sono minimamente attaccabili è la trasparenza e la schiettezza con cui hanno manifestato a parole e fatti l odio profondo verso gli empolesi negli ultimi anni.
Non si sono mai preoccupati di apparire diversamente.
Quindi chi si stupisce ora di quello che sono sempre stati è veramente ingenuo
Tra l’altro proprio Tu sei l’esempio vivente della categoria di empolesi astiosi da cui loro hanno sempre preso le distanze.Facciamoci un esamino di coscienza, ogni tanto.
https://m.aiscore.com/it/salary/team-empoli-zjek33i0nnadko2
Io invece vorrei evidenziare questo…..questo e’ il vero Male dell’empoli calcio….giocatori presi senza un motivo….programmazione figlia di azioni campate in aria…..
Per quanto riguarda la conte ssina ci aveva provato uno prima del pres e si chiamava Silvio ma Barbara ha sancito anche la fine dell’era Milan oltre che far allontanare Galliani.
Detto questo chi semina vento raccoglie tempesta….i soldi ce l’avranno per loro e per le future generazioni ma la vergogna di aver distrutto Empoli fc rimarra’ e la gloria se la prendera’ chi ci riprendera’ prima o poi succedera’…..
Io dico solo che ci voleva tanto poco…bastava veramente poco per mantenere tutto in vita…bastava un po’ di passione unito ad un briciolo di competenza….
Mi spiace solamente per tutti i dipendenti del empoli calcio che perderanno il lavoro…io la maglia azzurra ce l’ho cucita addosso non mi importa la categoria…ma mi importa non essere preso per le mele e finche ci sara’ questa pro pri eta’ io non verro’piu’ allo stadio….
E spero anche tutti voi
Come fanno ad avere stipendi così alti?…
Finchè vi davano il contentino dei risultati sportivi vi siete fatti andare bene le peggio cose dalla family, oggi che la princi’ si fa sgamare a festeggiare in casa d’altri vi indignate. Fate pena quanto lei perchè per tutti questi anni gli avete permesso di fare danni in tutto quel che ha toccato…anzi, qualcuno dei critici di oggi la incensava come il nostro sol dell’avvenire. Avete difeso l’indifendibile a oltranza e ora tutta questa sceneggiata per una maglia dell’arezzo e una boccia di spumante. Fate veramente pietà, siete la rovina dell’empoli al pari della family: centro di scoordinamento, tifosi a libro paga o con le trasferte pagate, corsiani pentiti e monteborini stipendiati.
Purtroppo ahimè hai ragione…. e l’episodio (di cattivo gusto, per non dire di peggio) di domenica è solo l’ultimo di una lunga serie …. c’era chi si auspicava il ritorno alle trasferte “romantiche” di C …. qualcuno vi sta accontentando, basta poco…m
Colori sociali cambiati, logo cambiato, inno cambiato, abolita la presentazione, dato dei disagiati sociali ai tifosi, affermato che con i soldi dei tifosi non ci compra nemmeno i palloni, invitati i tifosi a seguire pistoiese e prato.
E vi svegliate adesso per una maglia dell arezzo?
Sono sempre stati questi.
E in tutto ciò comunque le colpe di Rebecca sono sempre ampiamente minori di quelle di Fabrizio.
Non ci provate nemmeno ad assolvere il sire dalle sue responsabilità.
Vabbe’ tu sei prevenuto da sempre e da anni nei loro confronti .
Secondo me hai problemi seri , il tuo odio e’ seriale e preocuppante .
Io parlo di fatti accaduti
Non mi invento nulla.
Il prevenuto sei te verso la verità.
Nazione – Tirreno – Pianeta Empoli – … nessuno ha ritenuto la notizia degna di un articolino.
Stasera voglio sentire alla radio come sminuiranno il fatto.
Stampa complice di questo scempio.
Poi se in radio glielo fai notare fanno i risentiti.
Si, sono permalosi.
Alla Pista di Atletica bombardata gli devono tutto ! con quella scusa ci sono campati 30 anni …
Ma quelli che più mi hanno deluso sono i venduti senza anima , che schifo non riuscirei proprio a dormire sapendo di essere un verme!
Orgoglioso di non aver fatto parte di nessun gruppo!…
Siamo retrocessi ancor prima di scendere in campo venerdì.
Rimane lo stupore della domanda: ma cosa può essere successo che non sappiamo? Trentadue anni e mezzo di successi, di costruzione di un modello invidiato in tutta Italia, di vittorie esaltanti, di risultati incredibili per una cittadina come Empoli….buttati nel cesso a questa maniera…
.bah!