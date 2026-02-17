Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha fatto il punto in conferenza stampa sui temi caldi a margine dell’assemblea.
Il prossimo 23 marzo “nella sede della Lega Serie A” ci sarà un incontro tra arbitri e club alla presenza degli allenatori. Non risolveremo tutti i problemi in una mattinata. Cercheremo un’uniformità nell’applicazione delle regole. Da Rocchi abbiamo avuto ampia disponibilità: è più colpa nostra se non si è trovata prima una data. Se avessero dato retta a noi, che già da tempo diciamo che il protocollo Var non è adeguato, per l’impossibilità di intervenire sui cartellini gialli…Questa cosa andrà in approvazione all’Ifab il 28 febbraio, e nemmeno come vorremmo noi: per me il Var dovrebbe intervenire su tutti i gialli, non solo sui secondi. Il Var ci deve aiutare in tutte le situazioni, non può essere che, per un protocollo assurdo e scritto da chi non conosce bene il gioco del calcio, non possa farlo.”
Ta i provvedimenti approvati ieri c’è anche la modifica dello statuto sul paracadute per le retrocesse: chi scenderà in Serie B potrà utilizzarlo già ai fini dell’indice di liquidità. “Per la Serie B è un indice ammissivo – ha chiarito Simonelli – e per motivi tecnici questo paracadute non poteva essere utilizzato per iscriversi. Ora abbiamo superato il problema”.
Basta VAR! Torniamo al gioco del calcio.
molto meglio così , dà retta..
ma veramente il caso di bastoni e’ proprio legato al fatto che la var non potesse fare nulla! prima senza la var era un casino, o hai gia’ dimenticato i gol di busce’ e baldini?
Per i gol fantasma basta la goal line technology. No al var che crea soltanto più problemi e polemiche
Basta Simulatori, i casi di Bastoni e Parisi all’ultima sono la punta di un iceberg ormai intollerabile…. leggeri contatti che vengono fatti passare per fallacci da rosso…. ora basta!!! La soluzione è punire con 5 giornate di squalifica…. vedi come si debella subito il problema…. e anche le perdite di tempo…. allora passare al tempo effettivo come nel basket
Sembra fatta tra Paliuca ed Avellino, se il Corsi si libera di uno stipendio chissa che non decida anche per un nuovo cambio allenatore….
Luciano Chiarugi (uno dei miei idoli) fu il pioniere, veniva accusato di essere un cascatore
di strada ne hanno fatta i nipotini
basterebbe che il VAR potesse intervenire in questi casi e buttare fuori chi simula
avvistato un tir della red bull a scaricare davanti ” Villa Chiarugi” ……..
bene, cosi’ ci si carica un pò quì in casa di riposo
m’ero stancato delle tisane dell’infermiera
ma il rosso fatto a parma che purtroppo non c’è la Juve,non ne parla nessuno . vergogna
Il calcio è uno sport di contatto, ma oggi col VAR i difensori non possono più stare attaccati alle punte, costretti ad affrontare chi crossa con le mani di dietro!!! Per me ha ragione lo Scardigli, non è più il gioco del calcio questo