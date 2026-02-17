Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha fatto il punto in conferenza stampa sui temi caldi a margine dell’assemblea.

Il prossimo 23 marzo “nella sede della Lega Serie A” ci sarà un incontro tra arbitri e club alla presenza degli allenatori. Non risolveremo tutti i problemi in una mattinata. Cercheremo un’uniformità nell’applicazione delle regole. Da Rocchi abbiamo avuto ampia disponibilità: è più colpa nostra se non si è trovata prima una data. Se avessero dato retta a noi, che già da tempo diciamo che il protocollo Var non è adeguato, per l’impossibilità di intervenire sui cartellini gialli…Questa cosa andrà in approvazione all’Ifab il 28 febbraio, e nemmeno come vorremmo noi: per me il Var dovrebbe intervenire su tutti i gialli, non solo sui secondi. Il Var ci deve aiutare in tutte le situazioni, non può essere che, per un protocollo assurdo e scritto da chi non conosce bene il gioco del calcio, non possa farlo.”

Ta i provvedimenti approvati ieri c’è anche la modifica dello statuto sul paracadute per le retrocesse: chi scenderà in Serie B potrà utilizzarlo già ai fini dell’indice di liquidità. “Per la Serie B è un indice ammissivo – ha chiarito Simonelli – e per motivi tecnici questo paracadute non poteva essere utilizzato per iscriversi. Ora abbiamo superato il problema”.