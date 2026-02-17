Che la stagione azzurra non sia al momento soddisfacente è oggettivo. I 29 punti raccolti in venticinque giornate, che ci posizionano all’undicesimo posto assieme a Samp e Padova, sono la fotografia di un campionato che fin qui è stato molto altalenante e senza mai una positiva continuità. La non soddisfazione del momento è maggiormente certificata anche dal raffronto storico. Prendendo in esame tutti i campionati disputati dagli azzurri in serie B, da quando ci sono i tre punti a vittoria, vediamo che solo una volta l’Empoli ha fatto peggio di cosi dopo le stesse giornate giocate.
Sono quattordici le stagione prese in esame, a partire da quella gloriosa del 1996/97 che ci vide promossi in serie A. Da dire che non tutti i campionati valutati erano con le venti squadre. Come detto il peggior risultato dopo venticinque turni lo si è registrato in quella stagione poi conclusasi ai playout con il Vicenza. Nel campionato 2011/12 l’Empoli alla 25a giornata aveva racimolato soltanto 22 punti. I 29 attuali non vedono altro trend peggiore nelle quattordici stagioni scandagliate. Fin qui il risultato peggiore, alle stesse giornate giocate con quelle di quest’anno, lo si era registrato nel campionato 1999/2000 con 31 punti. Il miglior risultato, sempre stando alle stagione sopra descritte, lo si è ottenuto nella stagione 2001/02 con 48 punti.
Nell’ultima stagione di serie B giocata fin qui, proprio con Alessio Dionisi sulla nostra panchina, dopo venticinque turni avevamo in classifica 46 punti. C’è però ancora tanto tempo per poter cambiare il trend e rendere il futuro prossimo più soddisfacente dell’attuale presente.
C’è però ancora tanto tempo?!?!?!
Cambiare il trend?!?!
Siamo a marzo, non a ottobre. Guardiamo piuttosto di salvare tutti insieme la categoria, invece di dividerci fra noi.
Credo che tutti debbano rendersi conto dela situazione in cui si trova l’Empoli. Società, squadra, allenatore e anche i tifosi. Ma qui si parla solo di cessione della società. Ma non è che queste voci vengono messe in giro per distogliere l’attenzione sulla situazione sportiva? Chi è che comprerebbe una squadra senza sapere che categoria farà il prossimo anno? Poi se entra uno ora, cosa fa con il mercato chiuso? Quali stimoli può dare? Sveglia empolesi
lo dissi a settembre che eravamo una delle rose peggiori , ve ne accorgete adesso voi , sara’ difficile salvarsi a questo punto
Vedi che bene o male viene sempre fuori la stagione 2011 2012 …. guardate che nonostante tutto quella squadra aveva dei valori umani e tecnici importanti, dato che l’anno dopo arrivammo quasi alla A… mentre questa no.
È pericolo giocare con il fuoco…. certe volte ci si brucia!!!! Mandate via Dionisi, una cosa da poter fare adesso e prendiamo un all’allenatore esperto fino a giugno!!!! poi si imposta un progetto a lunga…. ma non aspettiamo che sia troppo tardi!!!!
Riccardo non andò in A l’anno dopo ma 2 anni dopo. Si cambiarono 3 allenatori con 4 cambi (Aglietti ci stette 2 volte), più si cambiava e più si pasticciava, e secondo te dove erano i valori tecnici? Scarsi come più di quest’anno visto che eravamo a 22 punti. Poi alla fine ti sei salvato e allora a distanza di anni tutto bene. Ma non eravamo migliori della squadra di oggi. 4 cambi di allenatore si fece. Poi che si rischi anche quest’anno sono d’accordo con te, ci mancherebbe, però non dire che faresti a cambio con Ficagna e Lazzeri e bietolone Aglietti in panchina più Guido Carboni.
“arrivammo quasi in A” …. perdemmo lo spareggio (si fa per dire) a Livorno…. leggi meglio… non fare sempre polemica per rispondermi…..
se ti ricordi bene, i valori tecnici c’erano, ma fu sbagliata la preparazione atletica, dato che qualcuno la rifece da capo…. ricordati la partita a Grosseto….
io della preparazione sinceramente non ricordo, ti dico che avere in rosa Ficagna, Gorzegno, Signorelli e Musacci non la cambierei con quella di quest’anno. Aglietti, Bepi Pillon e Guido Carboni più di nuovo Aglietti non li cambierei co Dionisi. Ci ressero Maccaone e Tavano che avevano 33 anni e che sembravano sul finire della carriera. IO mi tengo questa rosa, se per te quella del 2011 era meglio, ovviamente opinione personale.
Cambiare tecnico sempre e comunque non è detto porti scossoni o vantaggi. il 2011 è un esempio e leggendo la gazza stamani erano riportati tutti i cambi fatti quest’anno.
Sono mi sembra 8 cambi e nessuno ha migliorato col nuovo tecnico, tranne la Samp ma per evidenti ragonii di miglioramento rosa col mercato di gennaio. Alla base c’è sempre il valore della rosa.
Anch’io concordo sul fatto che le voci della cessione della società sono solo fatte per distoglierci dalla brutta realtà in essere da anni ormai comunque, come sullo stadio…si parla sempre di progetti per prendere tempo, per avere le deroghe ogni anno invece di cominciare a pensare a fare una curva bella o brutta che sia come hanno fatto ovunque poi del resto.
Senza togliere niente a questi giocatori se oggi ti ritrovi alla finale senza giocatori come Tavano, maccarone Buscè ecc sono mazzi
Io non capisco una cosa: come mai tutti dicono che se si và in serie c finisce il calcio a Empoli. Ci siamo stati tante volte. Anzi, veniamo da lì, sarebbe il nostro habitat naturale….
Poi c’è stato tanti anni il Pisa, c’è stata la Florentia Viola, c’è stato il Siena, il Prato, il Livorno, l’Arezzo…..
O perché si crede questo?
perché abbiamo un settore giovanile che costa milioni e in serie c non è sostenibile, inoltre sparirebbe la primavera (gia ora ad essere in primavera 2 è una tragedia).
La struttura di una società come la nostra non è sostenibile in C a meno di non rimetterci milioni e milioni di euro.
credo fortemente che ogni cosa che conquisti sia frutto del lavoro…..serie C..serie B….serie A è tutto frutto di come lavori e di quanta qualità riesci ad esprimere…
io mi sono sfinito anche qui a dire che a EMPOLI si campa di rendita da un pò e che le gestioni del settore giovanile e scouting sia di prima squadra che settore giovanile sono molto personali e non c’è una gestione vera e propria.
non mi trova d’accordo nemmeno il discorso che dice che siamo poco appetibili per un probabile e possibile compratore per il discorso bacino di utenza etc etc…..il Cesena ma tanti altri club il Vicenza il padova hanno proprietà importanti.
piuttosto mi spiace che non ci sia stato ad EMPOLI
punto primo la non successione a livello generazionale che non ha portato i frutti e anche la lungimiranza nel capire che i tempi stavano cambiando
noi siamo rimasti al palo….la gestione e le troppe spese da sostenere sono per me tutte minchiate se il FROSINONE va in serie a vuol dire che ancora i valori del lavoro sono ripagati…
ripeto per me negli ultimi hanni c’e’ stata una gestione in mano a procuratori e poco lavoro di campo e adesso ne paghi le conseguenze
può essere giusto ma il Frosinone va in A e ci sta un anno e basta, e 2 apparizioni in tutta la sua vita calcistica. Lo scorso anno ha fatto come noi quest’anno. Anche poca B e tantissima serie C x i ciociari. Possibile che l’erba del vicino è sempre più verde? Fuori da Empoli tutti ci osannano, e noi spariamo sempre mota. Lo scrissi qualche tempo fa. Tralasciando le 10 forti di A negli ultimi 30 prendiamo tutte le altre 100 squadre italiane, assegna 2 punti x ogni serie A fatta e 1 punto per ogni serie B, Vedrai che siamo ai primi 4 5 posti.
Allora vu dire che 4 anni di serie A c’hanno fatto male….che non abbiamo provrammato il futuro e questo per me e’ lavorare male….
Ti ripeto ti sei fidato troppo dei vari procuratori che ti facevano il metcato senza seminare…
Un uomo solo al comando…e dobbiamo dirgli grazie ci mancherebbe…ma a me puzzava un po’ quando nemmeno un uomo di calcio dei nostri tanti ex non entravano in societa’…..
Come disse un po’ di tempo fa Silvio Baldini….il mondo del calcio e’ pieno di gentaglia secondo me qualcuno e’ passato anche da noi…..
Massy non vedo piu’ un percorso logico…vedo gente presa in prestito per fare piaceri…e questo mi fa cagare….una societa’ che strappa Caputo al Parma…una società che prende Mancuso miglior cannoniere al pescara…insieme a tanti bei giocatori….paradossalmente anche l’anno di Bucchi…avevi preso Zurkosky e Frattesi…..
No Ilie e Nasti….
Questo e’ quello che non riconosco…non posso sempre guardare al passato certo che sono felice e orgoglioso di quello che abbiamo fatto….ma se adesso vedo andare verso una frana se non lo dico e mi tappo gli occhi o mi riempio la bocca di quello che ho fatto per me e’ sbagliato
Beati voi (a aparte Massy) che avete sempre tutto chiaro ed avete la verità in mano (sono ironico).
A parte gli scherzi trovo con poco senso fare paragoni tra annate di serie B anche a distanza di 25 anni.
L’unica cosa di cui sono veramente deluso è l’assenza della società nella comunicazione verso la piazza e parlo del beatomato da un paio di anni, se in serie A leggevamo notizie che rilasciava ai media fuori Empoli, ora con la serie B nemmeno quelle.
Alle presentazioni ed alle situazioni pubbliche c’è la figlia e nemmeno lei sempre presente. Questa assenza non mi piace per nulla.
Poi se proprio devo sforzarmi di fare paragoni tra le varie annate bruttine di serie B non me la sento di prendermela più di tanto con i giocatori e gli allenatori perchè a me sembra uno spogliatoio di ragazzi troppo perbenino, manca personalità, esperienza, carisma e carattere (a parte quel paio di elementi e mi riferisco a Fulignati e Lovato) che in serie B fanno la differenza.
Guardate il Frosinone e Lo spezia. Il Frosinone avrebbe dovuto fare il playout e rischiava la C diretta se il loro ex allenatore Grosso non li aiutava a vincere a Sassuolo all’ultima e quest’anno con l’allenatore che quasi nessuno avrebbe voluto qui, arrivato ultimo con il Cosenza sta volando. Lo Spezia meritava forse più della Cremonese la serie A e se è vero che dopo i mercato di gennaio è cambiata profondamente dall’anno scorso se finisse ora andrebbe in C diretta. La Salernitana l’anno scorso è fiondata in C.
In serie B o investi pesantemente e trattieni giocatori a suon di contratti milionari come Sassuolo, Monza, Venezia e te la lotti per tornare subito su oppure rischi, ci sono squadre normali come la Juve Stabia o il Catanzaro o le altre in lotta Playoff che vengono da anni di continuità tecnica nei loro giocatori, qui è stato cambiato tutto o quasi a luglio/agosto e si percepisce che anche squadre scarse come la Reggiana o un Sud Tirol riescono a fare anche meglio di noi come risultati perchè abbiamo fatto anche una squadra ricca di giocatori un pò intristiti dalle stagioni precedenti.
Si, uscì l’anno scorso una classifica del genere.