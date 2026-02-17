Che la stagione azzurra non sia al momento soddisfacente è oggettivo. I 29 punti raccolti in venticinque giornate, che ci posizionano all’undicesimo posto assieme a Samp e Padova, sono la fotografia di un campionato che fin qui è stato molto altalenante e senza mai una positiva continuità. La non soddisfazione del momento è maggiormente certificata anche dal raffronto storico. Prendendo in esame tutti i campionati disputati dagli azzurri in serie B, da quando ci sono i tre punti a vittoria, vediamo che solo una volta l’Empoli ha fatto peggio di cosi dopo le stesse giornate giocate.

Sono quattordici le stagione prese in esame, a partire da quella gloriosa del 1996/97 che ci vide promossi in serie A. Da dire che non tutti i campionati valutati erano con le venti squadre. Come detto il peggior risultato dopo venticinque turni lo si è registrato in quella stagione poi conclusasi ai playout con il Vicenza. Nel campionato 2011/12 l’Empoli alla 25a giornata aveva racimolato soltanto 22 punti. I 29 attuali non vedono altro trend peggiore nelle quattordici stagioni scandagliate. Fin qui il risultato peggiore, alle stesse giornate giocate con quelle di quest’anno, lo si era registrato nel campionato 1999/2000 con 31 punti. Il miglior risultato, sempre stando alle stagione sopra descritte, lo si è ottenuto nella stagione 2001/02 con 48 punti.

Nell’ultima stagione di serie B giocata fin qui, proprio con Alessio Dionisi sulla nostra panchina, dopo venticinque turni avevamo in classifica 46 punti. C’è però ancora tanto tempo per poter cambiare il trend e rendere il futuro prossimo più soddisfacente dell’attuale presente.