Slittano le date per poter esercitare (o meno) i diritti di riscatto a favore. Infatti il termine ultimo passa dal 18 di giugno al 24 giugno, sempre alle ore 20:00. Il motivo si ritrova nel playout di serie B che ha dilatato i tempi. Cambia la data ma non cambia quello che sarà il comportamento dell’Empoli verso tutti qui calciatori su cui detiene il diritto di riscatto.

Come già detto in altro articolo, la società non eserciterà questo verso nessun calciatore, aggiungendo anche il nome di Bacci che – stando a quanto raccolto – non verrà riscattato dal Padova. Torneremo sull’argomento in concomitanza della scadenza dei termini.