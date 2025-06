Guido Pagliuca, da oggi ufficialmente il nuovo allenatore dell’Empoli, ha sulle sue spalle 300 panchine nei professionisti tra serie B e C. In cadetteria, tra regular season e playoff, ne ha collezionate 41. Per lui soltanto una stagione, quella scorsa in serie B. Guardando a tutte le sue partite tra professionisti, come primo allenatore, vediamo che le vittorie riportate sono state 122, ovvero il 37.33% di tutte le sue gare. Quelle perse sono state 80 e poi ci sono 108 pareggi. La sua media punti persona tra i professionisti è di 1,58.

Con le sue squadre, nel totale, ha visto segnare 342 gol e subirne 301. Nella scorsa stagione di serie B, il bilancio tra gol fatti e subiti si è equivalso a quota 45. Il miglior risultato sportivo è ovviamente il quinto posto in serie B conquistato lo scorso anno con la Juve Stabia. La squadra che Pagliuca ha affrontato da avversario più volte è la Carrarese, trovata sette volte ma vincendoci solo una volta. Con sei confronti seguono Gubbio, Reggiana e Cesena. La vittima preferita per adesso è stata l’Imolese, incontrata tre volte e battuta tre. Mai un incrocio con l’Empoli.