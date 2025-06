Ormai mancava soltanto l’ultimo pezzo del puzzle, ovvero quello dell’investitura ufficiale attraverso il comunicato del club. Questo è avvenuto pochi istanti fa e quindi adesso Guido Pagliuca è, a tutti gli effetti, il nuovo allenatore dell’Empoli. Una situazione che vi raccontiamo ormai da diverse settimane, avendo sempre identificato su queste pagine (salvo un legittima rosa più ampia solo all’indomani della fine del campionato scorso) l’unicità della scelta verso l’ex allenatore della Juve Stabia. Pagliuca si lega agli azzurri con un contratto di due anni e, anche questo come già detto, avrà in Nazzareno Tarantino il suo secondo in carica.

Pagliuca succede a Roberto D’Aversa ed avrà il compito di far bene nella prossima serie B. Nato a Cecina nel febbraio del 1976, Guido Pagliuca si confronterà per la seconda volta in carriera nel campionato cadetto. Prima dell’esperienza con la Juve Stabia, per lui le panchine di Siena, Lucchese e Pianese. E’ stato collaboratore di Marco Baroni alla Cremonese. A Pagliuca, ed al suo staff, il nostro più caloroso benvenuto ad Empoli!