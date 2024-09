Una format che è piaciuto ai partecipanti, quello che si è ripetuto nel laboratorio partecipato del circolo Avis di Empoli ieri, giovedì 26 settembre. Il tema era quello del percorso partecipativo StadioInsieme 2024, basato sulla proposta di project presentata dall’Empoli Fc in merito al ‘Carlo Castellani’. Hanno partecipato circa 40 persone, ‘spalmate’ nelle 5 ore di apertura dell’evento, dalle 18 alle 23.Come nel primo laboratorio, i partecipanti hanno interagito con l’aiuto dei facilitatori intorno a varie postazioni con manifesti e foto aeree attraverso post-it, adesivi, bandierine e fili di lana, per esprimere esigenze e proposte sulla vivibilità del quartiere di Serravalle.Alcuni partecipanti sono ritornati dopo il primo appuntamento della scorsa settimana, altri non avevano testato questa esperienza e hanno potuto dire la loro in totale libertà, coadiuvati dal team Simurg Ricerche, la società che ha il compito di organizzare, gestire e facilitare il percorso partecipativo.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI – Si prosegue con i laboratori di approfondimento e proposta che si svolgeranno giovedì 3 ottobre e giovedì 17 ottobre dalle 21 nella sala Hospitality dello stadio. I tavoli di lavoro saranno dedicati alla costruzione delle indicazioni da dare al Comune sulla proposta dell’Empoli FC, ed è importante iscriversi per poter organizzare al meglio gli spazi.

Per esigenze organizzative è consigliata l’iscrizione tramite questi due link: https://bit.ly/stadio-lab3ottobre per l’evento del 3 ottobre e https://bit.ly/stadio-lab17ottobre per quello del 17.

Infine giovedì 24 ottobre, alle 21, si chiuderanno le attività con la presentazione degli esiti degli incontri precedenti ed il commento degli attori coinvolti. Anche in questo caso l’appuntamento in calendario si terrà nella sala Hospitality dello stadio.

