Al termine della gara pareggiata in casa con il Mantova abbiamo intervistato il tecnico azzurro, Fabio Caserta, e l’attaccante, Edoardo Saporiti. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Tommaso Chelli.
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Mister, da ora in poi basta trequartisti per favore. E dietro dentro Romagnoli!!!
con tutto il bene… la formazione per fare le ultime 8 a modo deve essere questa e nient’altro da inventare.
433 con
Ebuhei Curto Lovato Moruzzi
Magnino Yepes Hass
Sphendi Fila Elia
dietro a 4 con il fabbro a farsi sentire, centrocampo purtroppo non c è granché e davanti il pennellone che deve spondare su gli unici 2 che possono fare qualcosa…
poi se la partita è lenta e hai bisogno di qualità puoi inserire Saporiti
Questa reazione del secondo tempo l ha vista solo il c.occhi, il marinai e qualche servo di monteboro.
Si è fatto 2 tiri con 2 gol e battuto qualche angolo.
Il loro portiere non ha fatto una parata.
Esaltare il secondo tempo vuol dire continuare a volere il male dell empoli.
e cosa dovremmo fare in questo preciso momento intendo per volere il bene dell’Empoli? augurarsi la retrocessione? criticare a oltranza? Basta avere un minimo, dico un minimo, di competenza calcistica per capire che, dopo tre cambi di allenatore, se non ci si attacca alla speranza e alle poche cose positive viste oggi, siamo già retrocessi
Oggi con il 3 5 2 si vinceva.
Formazione oscena
Basta con la costruzione dal basso
Basta trequartisti
Basta Ilie e Ceesay indisponenti
Con il centrocampo a 5 e le due punte si portavano a casa. i 3 punti
Macché si vinceva…non ti sono bastate le figure di m fatte finora? Così sfrutti meglio Elia che infatti oggi ha fatto la differenza
Lo credo anch’io. Sennò a centrocampo ci portano via.
Cambia allenatore anche il Cesena: la proprietà americana sostituisce Mignani con Cole!
A rischio anche il Ds.
Samp e Venezia ancora sullo 0-0.
via subito Caserta. basta scuse vogliamo i 3 punti basta alibi!
Ah ah ah o un v’ha fatto la vostra difesa a quattro? È tutto l’anno che ci sfracellate i cojones con la difesa a quattro e ora lo contestate? Coerenza, questa sconosciuta.
Venezia bombarda la Sampdoria sotto il diluvio,a non passa. 0-0 finale. Blucerchiati a un punto da noi.
non fare conto sulla Sampdoria per la retrocessione
Su chi allora? Su chi? Se non vinci mai….