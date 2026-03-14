Al termine della gara pareggiata in casa con il Mantova abbiamo intervistato il tecnico azzurro, Fabio Caserta, e l’attaccante, Edoardo Saporiti. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Tommaso Chelli.

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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14 Commenti

    • con tutto il bene… la formazione per fare le ultime 8 a modo deve essere questa e nient’altro da inventare.
      433 con
      Ebuhei Curto Lovato Moruzzi
      Magnino Yepes Hass
      Sphendi Fila Elia

      dietro a 4 con il fabbro a farsi sentire, centrocampo purtroppo non c è granché e davanti il pennellone che deve spondare su gli unici 2 che possono fare qualcosa…
      poi se la partita è lenta e hai bisogno di qualità puoi inserire Saporiti

  2. Questa reazione del secondo tempo l ha vista solo il c.occhi, il marinai e qualche servo di monteboro.
    Si è fatto 2 tiri con 2 gol e battuto qualche angolo.
    Il loro portiere non ha fatto una parata.
    Esaltare il secondo tempo vuol dire continuare a volere il male dell empoli.

    • e cosa dovremmo fare in questo preciso momento intendo per volere il bene dell’Empoli? augurarsi la retrocessione? criticare a oltranza? Basta avere un minimo, dico un minimo, di competenza calcistica per capire che, dopo tre cambi di allenatore, se non ci si attacca alla speranza e alle poche cose positive viste oggi, siamo già retrocessi

  3. Oggi con il 3 5 2 si vinceva.
    Formazione oscena
    Basta con la costruzione dal basso
    Basta trequartisti
    Basta Ilie e Ceesay indisponenti
    Con il centrocampo a 5 e le due punte si portavano a casa. i 3 punti

    • Macché si vinceva…non ti sono bastate le figure di m fatte finora? Così sfrutti meglio Elia che infatti oggi ha fatto la differenza

  7. Ah ah ah o un v’ha fatto la vostra difesa a quattro? È tutto l’anno che ci sfracellate i cojones con la difesa a quattro e ora lo contestate? Coerenza, questa sconosciuta.

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