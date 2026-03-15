Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
Siamo ritornati i soliti 2.500 della serie C…
i famosi c’eravamo sempre stati …
E forse abbiamo toccato il minimo storico dal 2000 a ora …
Altro che cattedrale nel deserto , per i privati ingordi , non gli bastano 3 zone a gratis , vogliono i metri e i nostri soldi …
Difendiamo la città da questa amministrazione imbarazzante !
Sarete tutti responsabili !
Male Fulignati sul secondo gol: ha fatto un mezzo passo in avanti e si è fermato, lì doveva uscire
Dal filmato speravo di rivedere meglio la dinamica del primo goal a livello di conclusione del loro marcatore, ma non si vede perciò mi tengo la mia prima impressione che ho ricevuto dalla maratona.. bella cannonata, ma tiro piuttosto centrale dove Fulignati poteva fare meglio. Come poteva fare meglio sul secondo perchè dimostra, ancora una volta, che l’uscita non fà parte del suo repertorio di portiere. Su quella palla che si impenna sembra quasi voler uscire per respingerla, ma poi fà un passo indietro rimanendo sulla linea di porta e da qui solito goal regalato per stare in media con tutte le partite del campionato. E la cosa arricchita da difensori che, su quel rimpallo, lasciano ben 3 giocatori liberissimi davanti a Fulignati, anzi due perchè chi segna il goal viene da leggermente dietro e chi è che si dimentica di lui.. meglio che non lo fò il nome, ma davvero bisogna essere obiettivi, lo zampino sui goal subiti ce lo mette sempre o quasi, tanto che uno come Veseli è da rimpiangere perchè qualche errore in meno lo avrebbe commesso sicuramente. Inutile giocare una buona partita se poi determini spesso i risultati. Si fa sempre riferimento al primo Tonelli, ma in un campionato puoi sbagliare 2, 3 o 4 partite dove ne combini di tutti i colori, ma qui adesso le sue disattenzioni ormai non si contano più. Un difensore deve azzannare chi si trova davanti! Dispiace dirlo nei confronti di un giovane, ma la realtà da parecchie partite dice questo.. a lui dimostrare finalmente che vale quello che in molti pensavano (io compreso).
Grande Enrico….hai ragione
NO ALLO STADIO ma…
SI AI CENTRI COMMERCIALI DELLA COOP
SI ALLA CEMENTIFICAZIONE TOTALE DEL TERRITORIO
SI ALLA ASSURDA MEGA TRIBUNA DELLA PISTA D’ATLETICA A SPESE NOSTRE
SI A TUTTO MENO CHE ALLO STADIO…
SEI UN GRANDE !!!!!