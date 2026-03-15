Campionato Primavera 2

Risultati 23a giornata

EMPOLI – Pescara 2 – 2

Gol: 34′ rig. Monaco (E) -56′ rig. Monaco (E) – 76′ rig. Guaragna (P) – 78′ D’Errico (P)

Ascoli – Bari 2 1 30′ Rama (A) – 75′ De Witt (A) – 87′ Carrieri (B) Benevento – Perugia 2 2 13′ Scalici (B) – 66’ Brunori (P) – 74′ rig. Dottori (P) – 82’ De Benedetto (B) Catanzaro – Cosenza 3 1 13′ De Luca (CAT) – 46′ Marini (COS) – 59′ Pierluigi (CAT) – 90’+2 Samaritani (CAT) Crotone – Avellino 0 5 38‘Zanni – 45+7′ De Michele – 58′ D’ Auria – 61′ Spadoni – 80′ De Michele Monopoli – Spezia 0 2 Vannucci 23′ (S) – Martinelli 39′ Pisa – Pelermo 1 0 87’ Mazzantini Salernitana – Ternana 2 2 30’ rig. Vaccaro (T) – 58’ aut. Barzagli (T) – 62’ Leotta (S) – 74’ Lombardi (S)

Classifica dopo la 23a giornata

Giocate Punti TOTALI v n n gf gs Empoli 23 53 16 5 2 52 16 Perugia 23 40 11 7 5 33 18 Spezia 23 39 12 3 8 48 30 Pescara 23 38 11 5 7 35 25 Catanzaro 23 37 11 4 8 27 24 Avellino 23 37 9 10 4 41 31 Pisa 23 36 9 9 5 41 28 Ternana 23 34 9 7 7 40 40 Ascoli 23 33 8 9 6 35 30 Benevento 23 32 9 5 9 31 39 Monopoli 23 25 7 4 12 27 41 Bari 23 24 6 6 11 28 31 Cosenza 23 20 5 5 13 23 49 Salernitana 23 20 5 5 13 22 49 Palermo 23 19 3 10 10 23 34 Crotone 23 12 1 9 13 13 40

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 22a Giornata

EMPOLI – Palermo 2 – 2

Gol: 14’ Perillo (E) – 36’ La Corte (P) – 60’ Pucci (E) – 67’ Bertolino (P)

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 22a Giornata

Frosinone – EMPOLI 1 – 3

Gol: 5’ Suljevic (E) – 29’ Bperi (E) – 31’ Russomando (E) – 58’ Falasconi(F) –

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 22a Giornata

Frosinone – EMPOLI 1 – 2