Campionato Primavera 2

Risultati 23a giornata

 

EMPOLI – Pescara     2 – 2                                                

Gol: 34′ rig. Monaco (E) -56′ rig. Monaco (E) – 76′ rig. Guaragna (P) – 78′ D’Errico (P)

 

Ascoli Bari 2 1
30′ Rama (A) – 75′ De Witt (A) – 87′ Carrieri (B)
Benevento Perugia 2 2
13′ Scalici (B) – 66’ Brunori (P) – 74′ rig. Dottori (P)  – 82’ De Benedetto (B)
Catanzaro Cosenza 3 1
13′ De Luca (CAT) – 46′ Marini (COS) – 59′ Pierluigi (CAT) – 90’+2 Samaritani (CAT)
Crotone Avellino 0 5
38Zanni – 45+7′ De Michele – 58′  D’ Auria – 61′ Spadoni – 80′ De Michele
Monopoli Spezia 0 2
Vannucci 23′ (S) – Martinelli 39′
Pisa Pelermo 1 0
87’ Mazzantini
Salernitana Ternana 2 2
30’ rig. Vaccaro (T) – 58’ aut. Barzagli (T) – 62’ Leotta (S) – 74’ Lombardi (S)

 

 Classifica dopo la 23a giornata

  Giocate Punti TOTALI v n n gf gs
Empoli 23 53 16 5 2 52 16
Perugia 23 40 11 7 5 33 18
Spezia 23 39 12 3 8 48 30
Pescara 23 38 11 5 7 35 25
Catanzaro 23 37 11 4 8 27 24
Avellino 23 37 9 10 4 41 31
Pisa 23 36 9 9 5 41 28
Ternana 23 34 9 7 7 40 40
Ascoli 23 33 8 9 6 35 30
Benevento 23 32 9 5 9 31 39
Monopoli 23 25 7 4 12 27 41
Bari 23 24 6 6 11 28 31
Cosenza 23 20 5 5 13 23 49
Salernitana 23 20 5 5 13 22 49
Palermo 23 19 3 10 10 23 34
Crotone 23 12 1 9 13 13 40

 

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 22a Giornata

EMPOLI – Palermo       2 – 2

Gol: 14’ Perillo (E) – 36’ La Corte (P) – 60’ Pucci (E) – 67’ Bertolino (P)

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 22a Giornata

Frosinone – EMPOLI              1 – 3

Gol: 5’ Suljevic (E) – 29’ Bperi (E) – 31’ Russomando (E) –  58’ Falasconi(F) –

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 22a Giornata

Frosinone – EMPOLI               1 – 2

Gol: 12’ Merlin (E) – 50’ Michelli (F) – 71’ Testi (E)

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Fabrizio Fioravanti

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