Campionato Primavera 2
Risultati 23a giornata
EMPOLI – Pescara 2 – 2
Gol: 34′ rig. Monaco (E) -56′ rig. Monaco (E) – 76′ rig. Guaragna (P) – 78′ D’Errico (P)
|Ascoli
|–
|Bari
|2
|1
|30′ Rama (A) – 75′ De Witt (A) – 87′ Carrieri (B)
|Benevento
|–
|Perugia
|2
|2
|13′ Scalici (B) – 66’ Brunori (P) – 74′ rig. Dottori (P) – 82’ De Benedetto (B)
|Catanzaro
|–
|Cosenza
|3
|1
|13′ De Luca (CAT) – 46′ Marini (COS) – 59′ Pierluigi (CAT) – 90’+2 Samaritani (CAT)
|Crotone
|–
|Avellino
|0
|5
|38‘Zanni – 45+7′ De Michele – 58′ D’ Auria – 61′ Spadoni – 80′ De Michele
|Monopoli
|–
|Spezia
|0
|2
|Vannucci 23′ (S) – Martinelli 39′
|Pisa
|–
|Pelermo
|1
|0
|87’ Mazzantini
|Salernitana
|–
|Ternana
|2
|2
|30’ rig. Vaccaro (T) – 58’ aut. Barzagli (T) – 62’ Leotta (S) – 74’ Lombardi (S)
Classifica dopo la 23a giornata
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|n
|gf
|gs
|Empoli
|23
|53
|16
|5
|2
|52
|16
|Perugia
|23
|40
|11
|7
|5
|33
|18
|Spezia
|23
|39
|12
|3
|8
|48
|30
|Pescara
|23
|38
|11
|5
|7
|35
|25
|Catanzaro
|23
|37
|11
|4
|8
|27
|24
|Avellino
|23
|37
|9
|10
|4
|41
|31
|Pisa
|23
|36
|9
|9
|5
|41
|28
|Ternana
|23
|34
|9
|7
|7
|40
|40
|Ascoli
|23
|33
|8
|9
|6
|35
|30
|Benevento
|23
|32
|9
|5
|9
|31
|39
|Monopoli
|23
|25
|7
|4
|12
|27
|41
|Bari
|23
|24
|6
|6
|11
|28
|31
|Cosenza
|23
|20
|5
|5
|13
|23
|49
|Salernitana
|23
|20
|5
|5
|13
|22
|49
|Palermo
|23
|19
|3
|10
|10
|23
|34
|Crotone
|23
|12
|1
|9
|13
|13
|40
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 22a Giornata
EMPOLI – Palermo 2 – 2
Gol: 14’ Perillo (E) – 36’ La Corte (P) – 60’ Pucci (E) – 67’ Bertolino (P)
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 22a Giornata
Frosinone – EMPOLI 1 – 3
Gol: 5’ Suljevic (E) – 29’ Bperi (E) – 31’ Russomando (E) – 58’ Falasconi(F) –
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 22a Giornata
Frosinone – EMPOLI 1 – 2
Gol: 12’ Merlin (E) – 50’ Michelli (F) – 71’ Testi (E)