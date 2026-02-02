Siamo molto vicini ad accogliere un nuovo calciatore in questa sessione invernale di mercato, che diventerebbe il quarto innesto dell’Empoli. La trattativa che vi avevamo raccontato già nella mattinata di ieri, relativa al centrocampista del Modena Luca Magnino, e ribadita anche nel pezzo generale di mercato pubblicato stamani, sembra infatti ormai prossima a tagliare il traguardo. Nelle ultime giornate le parti si erano incontrate per approfondire la fattibilità dell’operazione e definire i contorni del trasferimento. Con ogni probabilità, un passaggio quasi definitivo c’è stato sabato scorso, quando le due società si sono incrociate in occasione della gara di campionato. Non a caso, subito dopo è rimbalzata la notizia, riportata da un sito specializzato di mercato, che ha indirizzato con decisione la trattativa verso la conclusione.

Nel corso della giornata di ieri anche noi abbiamo trovato quei riscontri che in mattinata ancora mancavano e, a questo punto, la sensazione è che si sia arrivati davvero ai cosiddetti dettagli. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità, che andremo ovviamente ad aggiornare su questo stesso articolo, sancendo il passaggio di Luca Magnino dal Modena all’Empoli. Resta ora da capire se questo sarà l’ultimo movimento in entrata per il club azzurro o se, nelle battute finali del mercato, ci sarà ancora spazio per qualche altra operazione.

AGGIORNAMENTO ORE 15:45

Arriva l’ufficialità rispetto a quanto sopra. Luca Magnino si lega all’Empoli con la formula del titolo definitivo fino al giugno del 2028 . Il giocatore sarà quindi a disposizione già dalla seduta odierna in preparazione alla sfida di Palermo. In carriera il classe 1997 ha vestito le maglie di Modena, Feralpisalò e Pordenone. In questa stagione, con la maglia canarina, sedici presenze e tre assist, in tre gare ha indossato la fascia da capitano. Per lui in serie B 171 presenze con 7 gol e 9 assist. A Luca il benvenuto ad Empoli