Siamo molto vicini ad accogliere un nuovo calciatore in questa sessione invernale di mercato, che diventerebbe il quarto innesto dell’Empoli. La trattativa che vi avevamo raccontato già nella mattinata di ieri, relativa al centrocampista del Modena Luca Magnino, e ribadita anche nel pezzo generale di mercato pubblicato stamani, sembra infatti ormai prossima a tagliare il traguardo. Nelle ultime giornate le parti si erano incontrate per approfondire la fattibilità dell’operazione e definire i contorni del trasferimento. Con ogni probabilità, un passaggio quasi definitivo c’è stato sabato scorso, quando le due società si sono incrociate in occasione della gara di campionato. Non a caso, subito dopo è rimbalzata la notizia, riportata da un sito specializzato di mercato, che ha indirizzato con decisione la trattativa verso la conclusione.
Nel corso della giornata di ieri anche noi abbiamo trovato quei riscontri che in mattinata ancora mancavano e, a questo punto, la sensazione è che si sia arrivati davvero ai cosiddetti dettagli. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità, che andremo ovviamente ad aggiornare su questo stesso articolo, sancendo il passaggio di Luca Magnino dal Modena all’Empoli. Resta ora da capire se questo sarà l’ultimo movimento in entrata per il club azzurro o se, nelle battute finali del mercato, ci sarà ancora spazio per qualche altra operazione.
AGGIORNAMENTO ORE 15:45
Arriva l’ufficialità rispetto a quanto sopra. Luca Magnino si lega all’Empoli con la formula del titolo definitivo fino al giugno del 2028 . Il giocatore sarà quindi a disposizione già dalla seduta odierna in preparazione alla sfida di Palermo. In carriera il classe 1997 ha vestito le maglie di Modena, Feralpisalò e Pordenone. In questa stagione, con la maglia canarina, sedici presenze e tre assist, in tre gare ha indossato la fascia da capitano. Per lui in serie B 171 presenze con 7 gol e 9 assist. A Luca il benvenuto ad Empoli
bene ma ci vuole di più molto di più
Correggiti:”ci sarebbe voluto”…Comunque se ho capito bene arriva a titolo definitivo con contratto di due anni e mezzo..Per cui è una base per il futuro…
che mercato da “scappati di casa” …. anche Entella e Juve Stabia l’hanno fatto meglio….
Vai affancucsio te e tutta la Juventus!
Magnino bene. Va a finire che il Mainardi è davvero introdotto nella società. E noi tutti dovremmo fare il mea culpa. Arrivato il terzino destro, arrivata la punta e arrivata la mezz’ala.
Magnino bene. Va a finire che il Mainardi è davvero introdotto nella società. E noi tutti dovremmo chiedergli scusa. Arrivato il terzino destro, arrivata la punta e arrivata la mezz’ala.
Bah che gli si deve al
mainardi??Ha detto cose scontate ovvero che sarebbe arrivato un nome importante.. Per adesso di importanti ne ho visti pochi.Poi se voleva dire che sarebbe arrivato qualcuno,non importava andare all’Oasi Dolce per farselo dire…
Poi se per importante intende Sabiri, “D.i.o ci scampi e totani”, come diceva uno..,
I ruoli sono coperti…i 4 acquisti ci volevano… molti dubbi sulla qualità…prese seconde o terze scelte es Moro/Fila… Romagnoli ha 36 anni andava bene 4 anni fa…gli altri 3 tanta grinta ma poca qualità… giocatori di categoria…da media serie B…e se a Magnino fai un contratto di 3 anni a 28 anni…vuole dire che vuoi rimanere a lungo in questa categoria…
ma che c’è all Oasi V. …le apparizioni!!??
Assurdo prendere gli esuberi delle altre squadre .
Magnino e’ un buon giocatore ma ha 28 anni perche’ non si investe piu’ sui giovani ?!
Troppo giovani e di poca qualità, va alzato il livello di esperienza, sennò ti giochi anche i giovani che ci sono..
La prova del campo stabilira’ se le scelte di questo mercato di riparazione sono state indovinate.Aspettiamo fiduciosi.Carlo B.
Mi spiegate chi sarebbe il regista, il play di questa squadra?
A noi manca un regista vero, che sappia proteggere e gestire la palla, che sappia dettare i tempi di gioco, lucido e di personalità.
Tutti questi nomi che circolano hanno queste caratteristiche?…
Altrimenti è tutto inutile.
inizia a girami i coglioni…il bello è che prendiamo i panchinari degli altri o peggio ancora “rotti” o inutilizzati da anni e diamo via i nostri giovani che altrove giocano titolari …sinceramente a Empoli si è “rotto” qualcosa
come? osi criticare chi in 30 anni ti ha fatto vedere A e B? ingratoooo!!!!
La ratio è questa: cercare giocatori in cerca di riscatto. Che a Empoli possano rilanciarsi. Gente affamata insomma.
Se vuoi andare a vedere la tua amata Juventus, pigli la macchina e vai a Pisa, a Firenze, a Bologna….
Sei così pigro?
Post per i soliti “criticoni”: è da ieri, e cioè da quando è uscita la notizia che Magnino era vicino all’Empoli, che sto leggendo le reazioni dei tifosi modenesi su vari siti appunto vicino alla società…c’è una unanime sollevazione nei confronti della società Modena per la vendita di questo giocatore…i tifosi sono letteralmente furibondi ed incaz*ati neri per la sua partenza…quasi tutti stanno scrivendo della sua grande “duttilità”…può fare la mezzala, il mediano ed, in caso di necessità anche il terzino…dicono che è uno che non si risparmia mai e che esce sempre con la maglia sudata…inoltre dice che sia anche una bravissima persona e che non crea mai problemi, anche quando è stato messo in panchina…questo detto “all’unanimità” da tutti i tifosi modenesi…inoltre ha oltre 170 presenze in serie B…ora ditemi voi se questo…almeno sulla carta perché poi il giudice supremo è sempre il campo…non è un elemento adatto a noi…io capisco la critica…tutti noi ci sentiamo sempre più bravi dell’allenatore e del DS…ma poi bisogna anche capire qual è la nostra realtà…
Letti anche io… corre tanto, sacrificio, uomo squadra, fa spogliatoio, duttile… però scrivono anche di limiti tecnici evidenti per la serie B e tantissimi passaggi sbagliati…a 28 anni si può sentenziare…giocatore titolare in C o medio bassa serie B…
Allora “media bassa serie B” è il profilo giusto per noi! 🤷♂️
Luca Magnino (Pordenone, 13 agosto 1997) è un calciatore italiano, centrocampista del Modena.
Altezza
185 cm
Peso
78 kg
Ruolo
Centrocampista
Magnino è chiuso a Modena dal francesino, per cui è l’acquisto ovviamente a livello di opportunità giusto per noi..
Fulignati
Candela Lovato Romagnoli Obaretin
Magnino Yepes Ignacchiti
Elia Fila Ceesay
Romagnoli?…dopo un anno e mezzo che non gioca lo vorresti già mettere titolare?…magari gli ultimi 20 minuti quando hai da difendere il risultato…almeno per il momento…
Ma quando siamo venuti su (in B) con una squadra STRAPIENA DI GIOCATORI CHE AVVEVANO VINTO IL CAMPIONATO DI C … veli ricordate i vari Bianconi, Pane, Tricarico e compagnia bella? Con quelli e pochissimi ritocchi siamo arrivati in A … ALLENATORE SPALLETTI…. E CI SIAMO PURE SALVATI! … Oggi, a quanto sembra non si può spendere più di tanto per tenere a galla l’EMPOLI … QUINDI ALLA FINE …SEPPUR SCONTENTI, SEPPUR ARRABBIATI, SEPPUR PIENI DI SCONFORTO … DOBBIAMO PRENDERNE ATTO! Io al contrario di altri penso positivo e voglio credere che questi 4 acquisti possano farci comodo per cercare di recuperare terreno su quelle 3 o 4 squadre che ci stanno davanti … Alla fine stiamo parlando di una squadra che per ora è più vicina ai play off che ai play out. Tutto ok … però trovando continuità nei risultati e ad iniziare da Palermo … perchè non voglio certo sentirmi la vittima sacrificale e così dovrà pensarla la squadra e con un mister che sia molto più convinto dei giocatori … poi se la perdi … pace! ……………
Andrò contro corrente, ma io sono molto contento
Profilo giusto: ora sta a Dionisi.
Dedicato a tutti gli agonistici del forum: avete visto? E per completare -se volete- ho anche un’altra chicca da darvi…..
C’hai preso gusto, direi
si fa per ruzzare, ma da come hai enfatizzato la cosa sembrava un nome un pò più corposo di questo. Poi son già 2 giorni che circola questa notizia, pensavo fosse un nome mai fatto prima. E per la chicca?
Per la chicca c’era il Kama kama…..😎
Questo è davvero un buon acquisto per la categoria…giocatore con tanta esperienza in categoria.
Il problema è che al momento è l’unico acquisto sensato…Fila non segna neanche con le mani…Candela mi sa di Carboni-bis…Romagnoli se è stato preso per giocare è una follia se invece deve solo fare il punto di riferimento dello spogliatoio allora può avere un senso…ma allora manca un centrale bravo che ci permetta di panchinaro Guarino.
se va via Ignacchiti arriverà un altro centrocampista…un interdittore, non un regista…registi almeno discreti in giro non ce ne sono e chi c’è lì ha se li tiene ben stretti.
Per me serve anche una vera seconda punta o in alternativa un trequartista al posto di Ilie (da cedere o panchinare assolutamente)…ma non Sabiri per carità.
Giocatore che in B non hai da spiegare niente poi non sarà Masolin ma m1,85 forse attualmente al centrocampo non l’abbiamo e magari Ghion ne gioverà. come acquisto va benissimo per noi.
Per prendere uno come questo potevamo tenere Belardinelli che si conosceva bene che correva tanto che aveva un bel fisico e che era attaccatissimo alla società.
Si, tutto vero, peccato che alla moviola andasse più veloce che dal vivo..