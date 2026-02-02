Si sta perfezionando in questi minuti una nuova operazione in uscita per l’Empoli. Si tratta del giovane difensore classe 2006 Lorenzo Tosto che sta per firmare per il Livorno, in Serie C come anticipato su queste pagine a inizio gennaio.
L’accordo si chiude sulla base di un prestito secco. Sul giocatore nelle ultime settimane si era interessato anche un altro club di C, l’Inter Under 23. Nelle prossime ore arriverà il comunicato ufficiale dei club.
L’Empoli dei giovani…
Da via un 2006 (lo da al Livorno per farlo crescere c potenziale vendita futura) e prende Romagnoli!
L’Empoli Fc e’ finito!
In bocca al lupo e speriamo di rivederci!
quindi te sei felice del campionato di Guarino? Non vuoi panchinarlo come altri che scrivono qua? Noi non vogliamo i giovani, ma giovai e bravi. I giovani x diventare bravi devono fare un percorso. Devono giocare anche se non se lo meritano e poi vedremo (forse i frutti). Ti sarebbe stato bene non prendere Lovato e Fulignati e schierare una difesa con Guarrino, Indragli e Tosto? Credo di no. Ora eri già in C.
Se son giovani non va bene, se son esperti nemmeno. E’ giusto che Tosto vada in prestito a giocare.
Massy non è facile farlo capire…🤷♂️
Da ora in poi tutti a sostenere Seghetti e Tosto nel Livorno! È in zona playout ma può salvarsi.
Ancora non mi va giù il gol di Orsolini in semifinale di coppa l’anno scorso per colpa sua