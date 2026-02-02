Nelle ultime ore del calciomercato invernale, che oggi vivrà il suo atto conclusivo, spunta un nome nuovo per il centrocampo dell’Empoli. Si tratta di Malthe Højholt, classe 2001, centrocampista danese che, secondo quanto riportato da alcuni siti specializzati, sarebbe entrato nei radar del club azzurro proprio in questo ultimo giorno di trattative. Una notizia che, al momento, trova parziali riscontri e viene seguita con attenzione dall’ambiente empolese.

Højholt è un profilo giovane ma già con una discreta esperienza, interprete di un ruolo prevalentemente difensivo e di equilibrio, capace di agire sia davanti alla difesa sia come interno di contenimento. Dal punto di vista tattico, il suo identikit potrebbe combaciare con le esigenze dell’Empoli di Alessio Dionisi, soprattutto in un sistema come il 3-4-1-2, dove la presenza di un centrocampista ordinato, disciplinato e attento alla fase di non possesso rappresenta un elemento chiave per dare stabilità alla squadra. Resta da capire la reale fattibilità dell’operazione. L’interesse per Højholt potrebbe esserci, ma non è ancora trasformato in un affondo deciso, anche perché le valutazioni della dirigenza azzurra si stanno muovendo su più tavoli. In mezzo al campo, infatti, l’Empoli appare molto vicino a Luca Magnino del Modena, profilo che garantirebbe duttilità e conoscenza del campionato, e che potrebbe rappresentare una soluzione più immediata. In questo scenario, diventa centrale anche il tema delle uscite. L’eventuale cessione di Ignacchiti potrebbe infatti sbloccare definitivamente l’arrivo di un nuovo centrocampista e ridefinire le priorità del club in queste ultime ore frenetiche. Senza un movimento in uscita, difficilmente l’Empoli potrà affondare il colpo su più obiettivi.

Quest’anno, in serie A, il danese ha collezionato otto presenze complessive. Sono trenta, con un assist vincente, quelle in serie B. La squadra con cui ha più presenze è l’Aalborg. Ha un contratto con il Pisa in scadenza 2027 ed una valutazione di poco più di un milione.