E’ stato corteggiato a lungo dall’Avellino, poi la sensazione è che potesse restare in azzurro visto anche l’impiego che, bene o male, c’è stato nell’ultimo periodo. Titolare addirittura sabato scorso con il Modena. Ed invece su Lorenzo Ignacchiti c’è ancora un punto interrogativo perchè si sarebbe inserito su di lui il Frosinone e sarebbe in essere la trattativa.

Dalla ciociaria stanno chiedendo in maniera assillante informazioni sul ragazzo, a dimostrazione che la pista sembra essere calda. Al momento non è ancora chiaro, nell’eventualità, quella che possa essere la formula del prestito. La notizia trova riscontri e nelle prossime ore potrebbe muoversi qualcosa. Da capire, a questo punto, se dovesse uscire Ignacchiti, se poi si andrà su uno o due centrocampisti.

