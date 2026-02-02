E’ stato corteggiato a lungo dall’Avellino, poi la sensazione è che potesse restare in azzurro visto anche l’impiego che, bene o male, c’è stato nell’ultimo periodo. Titolare addirittura sabato scorso con il Modena. Ed invece su Lorenzo Ignacchiti c’è ancora un punto interrogativo perchè si sarebbe inserito su di lui il Frosinone e sarebbe in essere la trattativa.
Dalla ciociaria stanno chiedendo in maniera assillante informazioni sul ragazzo, a dimostrazione che la pista sembra essere calda. Al momento non è ancora chiaro, nell’eventualità, quella che possa essere la formula del prestito. La notizia trova riscontri e nelle prossime ore potrebbe muoversi qualcosa. Da capire, a questo punto, se dovesse uscire Ignacchiti, se poi si andrà su uno o due centrocampisti.
IN AGGIORNAMENTO
Non facciamo l’errore commesso con Angori e Canestrelli.
Ad una delle squadre più forti del campionato?
Guarda che le nostre “concorrenti” sono quelle nella parte destra della classifica e non certo il Frosinone…se lo devono dare via meglio al Frosinone che all’Avellino!
Non pensavo a al rischio di rinforzare una concorrente quanto più che altro al fatto di cosa se ne possono servire loro che sono tra i più forti.O siamo noi che non ci abbiamo capito niente o forse c’è da farsi una domanda e darsi una risposta.
Se gli piace tanto il nostro centrocampo c’è da chiedersi come mai non abbiano richiesto uno dei più presenti, ovvero Ghion(giocatore che gli consegnerei personalmente di corsa montato sulla schiena).
Non gli si può dare Ghion?Anche sabato dieci ne ha fatte , 11 ne ha sbagliate..,
Se danno via Ignacchiti sicuramente entreranno 2 centrocampisti altrimenti ci attaccano “i ciondolo”!