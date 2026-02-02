Inizia l’ultimo giorno di calciomercato, poi ne riparleremo a fine stagione. Cosa può succedere in queste ore all’interno dell’Empoli? Sostanzialmente ci attendiamo due operazioni, una in entrata ed una in uscita. Stando a quanto già riportatovi ieri, con poi alcune conferme arrivate nel corso della giornata appena trascorsa, il centrocampista Luca Magnino potrebbe arrivare dal Modena. In serata abbiamo avuto modo di trovare alcuni riscontri e poi la notizia è stata battuta anche dai colleghi di “Sky Sport” che, in genere, quando parlano dei piccoli club vanno sempre sul sicuro. E’ circolato anche il nome di Sabiri ma, in questo caso, conferme non ne abbiamo.
In uscita ci si attende la partenza in prestito di Lorenzo Tosto. Salvo inserimenti a sorpresa dell’ultimo minuto a contenderselo sono il Livorno e l’Inter Under23, la Salernitana si sarebbe chiamata fuori. Sempre in ottica uscita ci sarà poi la ratifica del passaggio di Baralla al Como. A sorpresa invece, rimanendo nell’ambito giovanile, pare che un blitz importante la Juve Stabia ci abbia sorpassato per Perin. Potrebbe emergere anche qualche novità che al momento forse non conoscono nemmeno i diretti interessati, l’ultimo giorno porta con se spesso delle sorprese.
Se ci preferiscono la Juve Stabia, vuol dire che siamo proprio al capolinea….. ma serviva un nuovo DS per fare poco o niente? dovremo ancora sorbirci il nulla di Nasti e Ilie…. poveri noi…..
Parrebbe… potrebbe…. arriverebbe….ma che dài retta a tutto te? Non vedi che anche i giornalisti brancolano nel buio?
Pazzesco che sia dalla stagione 2018-19 che non abbiamo un bomber di proprietà…. ma quelli bravi che fanno gol ci fanno schifo?
Riccardo quelli bravi x averli di proprietà gostano come si dice a Empoli. Te pensa che la coppia Colombo-Esposito costava se li avevi presi 14 milioni in due e sono nuovamente in prestito a giro con qualche buona prestazione e 4 5 golletti a testa. Allora se devi pagare oltre 2 milioni per uno Sphendi qualsiasi che era in C al momento dell’acquisto ogni anno ti arrabatti per tirare sul al meglio una squadra con 7 8 dei tuoi e altri 7 8 in prestito. Per cui o fai così oppure dici bene li voglio di proprietà ma allora non puoi fare la serie A e nemmeno una buona B. Ti trasformi nell’ Entella e nel su tirol e giochi x evitare la C, ma sempre non ogni tanto come potrebbe accadere a noi. Te per sti in alto nei pezzi boni hai bisogno dei prestiti delle grandi come avvenne x Pinamonti.
E no caro mio, un tempo si andavano a cercare…. ora ci si accontenta di quello che passa il convento…. cioè i procuratori!!!! Sento spesso la frase “torniamo a fare l’Empoli”, ma torniamoci, no a discorsi…. per tenere in campo Nasti, mi posso accontentare anche di Popov…. peggio di Nasti non può essere….
Basterebbe avere veri scouting e non piazzisti e li andresti a prendere a est o al sud, invece i procuratori sono lì a rovinarci.
Riccardo ma te la “realtà” Empoli la conosci?🤔…sinceramente mi sembra di no…se noi prendessimo tutti giocatori di proprietà…come vorrebbe qualcuno…saremmo già falliti da molto tempo…con una proprietà che non immette soldi, ma addirittura “stipendiata”, con quale “crana” (parafrasando Razzi) li compreresti i giocatori?…come giustamente ha detto Massy se fai un acquisto “importante” sbagliato rischi seriamente di fallire…non dimenticare che la politica di gestione dei “prestiti” è quella che ci ha fatto fare da oltre 30 anni parecchia serie A e B…
Purtroppo a livello mercato leggendo i vari siti delle squadre Toscane Pisa e Fiorentina sono nelle nostre stesse condizioni cioè tante lamentele da parte dei tifosi per un mercato insufficiente par vari motivi , mancanza di liquidità e diciamo anche per scarsa qualità che offre il mercato , quindi non siamo soli.
il Pisa non mi sembra mancanza di liquidità, ha speso 25 milioni ora a gennaio ma retrocede lo stesso. E hanno la proprietà straniera con un monte di quattrini, Vedrete che anche loro in b l’anno prossimo chiuderanno i rubinetti.
se ci sorpassa pure la juve stabia sui giovani siamo a mare