Inizia l’ultimo giorno di calciomercato, poi ne riparleremo a fine stagione. Cosa può succedere in queste ore all’interno dell’Empoli? Sostanzialmente ci attendiamo due operazioni, una in entrata ed una in uscita. Stando a quanto già riportatovi ieri, con poi alcune conferme arrivate nel corso della giornata appena trascorsa, il centrocampista Luca Magnino potrebbe arrivare dal Modena. In serata abbiamo avuto modo di trovare alcuni riscontri e poi la notizia è stata battuta anche dai colleghi di “Sky Sport” che, in genere, quando parlano dei piccoli club vanno sempre sul sicuro. E’ circolato anche il nome di Sabiri ma, in questo caso, conferme non ne abbiamo.

In uscita ci si attende la partenza in prestito di Lorenzo Tosto. Salvo inserimenti a sorpresa dell’ultimo minuto a contenderselo sono il Livorno e l’Inter Under23, la Salernitana si sarebbe chiamata fuori. Sempre in ottica uscita ci sarà poi la ratifica del passaggio di Baralla al Como. A sorpresa invece, rimanendo nell’ambito giovanile, pare che un blitz importante la Juve Stabia ci abbia sorpassato per Perin. Potrebbe emergere anche qualche novità che al momento forse non conoscono nemmeno i diretti interessati, l’ultimo giorno porta con se spesso delle sorprese.