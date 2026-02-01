Una rubrica a cura di Claudio “Freccia”

Partita da medio-alta classifica quella che si disputa oggi, sabato 31 gennaio 2026, alle h.15 al “Carlo Castellani” di Empoli, valevole per la ventiduesima giornata, terza di ritorno, del campionato italiano di calcio di Serie B 2025/2026. Gli spettatori ufficiali sono 6.386, di cui 4.502 abbonati e 1.884 paganti.

Primo incontro a reti inviolate dell’Empoli in questa stagione. Lo 0-0 fotografa una partita con poche emozioni, giocata a viso aperto ma senza veri picchi, con poche vere occasioni. Al 49° rigore dato e poi tolto dopo intervento del Var al Modena. Mentre al 63° lampo-Empoli con Nasti che prende il palo da distanza ravvicinata. Empoli che non riesce a sfruttare la superiorità numerica, per il doppio giallo a Nador all’81°: il forcing degli azzurri non è lucido. Dionisi fa già esordire i nuovi acquisti di gennaio Fila e Candela, però la sensazione è che il suo Empoli sia ancora caratterialmente acerbo, anche se si sono notati certamente dei miglioramenti rispetto alle due ultime uscite.

Sono esattamente 612 i tifosi modenesi giunti dall’Emilia, che si sistemano, più o meno equamente, al terzo e quarto spicchio di Curva Sud, partendo dalla Maratona. Al quarto vi è, in basso, il nucleo ultras, laddove parte il tifo, che sventola continuamente quasi tutti i bandieroni che hanno portato in trasferta. Al centro c’è un po’ di vuoto, dovuto proprio a questo sventolìo che non permette ai tifosi di vedere la partita. In alto ci sono quelli che la vogliono vedere ma che non partecipano mai o quasi al tifo. Al terzo spicchio si agitano alcuni bandieroni, ma non c’è partecipazione e i tifosi sono meno suddivisi, più sparigliati. Il numero dei modenesi nel complesso è buono, se si considera un po’ tutto, anche se certo le due città non distano poi molto e la classifica è buona, però sotto l’aspetto del tifo vocale sono una mezza delusione: ci si aspettava senz’altro qualcosa di più. I cori sono perlopiù secchi. Si va da “Noi vogliamo questa vittoria!” al sillabato “Mo-de-na!”, fino a “La gente si domanda lor chi sono e noi glielo diciamo chi noi siamo!”, intervallati da alcuni bei battimani. Verso fine primo tempo si alza il coro “Forza Modena alé non mollare perché tutta quanta la curva è con te…”. Nel secondo tempo qualche altro coro, come “Modena facci un gol…sempre con te sarò…e fallo per la Nord…”, qualche battimano, poi in verità poco altro. Come sopraccennato hanno con sé molti bandieroni che, con le numerose pezze, colorano molto il settore ospiti. Nel complesso il tifo dei “canarini” si può giudicare più che sufficiente. Voto: 6,5.

Come al solito parte piuttosto forte il tifo della Maratona Inferiore, che per la verità, oggi presenta qualche vuoto di troppo anche nel suo cuore pulsante. Si inizia a tifare con cori come “Alé alé ohoh… alé alé ohoh…e forza azzurro alé gli ultrà son qui con te lotta per vincere…”, “Forza azzurro lotta col cuore” e “Combatti con il cuore e vinci per gli ultrà”. Intorno al 10° minuto i “Desperados Empoli” espongono lo striscione “R.i.p. Ultras Paok, Ultras never die”, seguito dal coro “Onoriamo gli ultras scomparsi!”. Successivamente anche gli “Ultras Empoli” dedicheranno uno striscione a questi sfortunati ultras grechi (“Vicini alla Paok Ultras”), sette tifosi del Paok che hanno perso la vita in un tragico incidente in Romania mentre stavano viaggiando verso la Francia per sostenere la loro squadra in Europa League a Lione. Il tifo prosegue con cori come “E quando in campo scenderai noi non ti lasceremo mai, questo è un canto d’amor che ci viene dal cuor…”, “Siamo l’armata biancazzurra e mai nessun ci fermerà…” e “Rulleremo i nostri tamburi, le bandiere al cielo alzerem…”. Ad inizio secondo tempo i “Desperados” espongono lo striscione “Spagna vive”, seguito dal coro “Spagna è qua e canta con gli ultrà”, in ricordo del tifoso genoano Vincenzo Claudio Spagnolo, per gli amici semplicemente “Spagna”, accoltellato a morte il 29 gennaio 1995 nel prepartita di Genoa-Milan. Si alzano poi altri cori, ad esempio “Questa è la lotta che noi sosteniamo contro diffide e per la libertà, in ogni stadio ovunque ci siamo e forza azzurro vinci per gli ultrà…”, il “Forza Azzurro! Vinci per noi!”, “E forza azzurro Empoli ti ama tutta la settimana io penso solo a te…”, “Che bella vita è vivere insieme a te…questa è una malattia che non va più via…non l’ho pensato mai nemmeno in mezzo ai guai…vivere senza te è impossibile…”, che spesso “chiude” le partite, tutti canti che vengono più o meno bene. Si giunge al triplice fischio arbitrale del buon Mucera di Palermo, con i tifosi empolesi che salutano la squadra con diversi fischi ma anche con qualche timido applauso e i classici, tipici cori di incitamento della Maratona a fine match, “Forza ragazzi!” e “Orgogliosi di essere empolesi”. C’è tempo anche per un coro di sfottò verso gli ospiti, “Modenese pezzo di merda”, che vede crescere una certa rivalità (comunque poco sentita), per via soprattutto delle loro amicizie con veneziani e pistoiesi. Il tifo azzurro si può oggi considerare su livelli piuttosto buoni. Voto: 7+.