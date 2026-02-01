Campionato Primavera 2
Risultati 17a giornata
EMPOLI – Crotone 1 – 0
Gol: 19’ Fiorini
|Benevento
|–
|Ascoli
|1
|3
|29′ rig. De Witt (A) – 62′ Finotti (A) – 80′ Giugliano (B) – 90’+3 Tassotti (A)
|Cosenza
|–
|Palermo
|2
|4
|4’ Barbagallo (C) – 8’ Anghileri (P) – 30’ rig. Randazzo (C) – 64’ Avena (P) – 88’ Anghileri (P) – 90’+2 Grippa (P)
|Perugia
|–
|Catanzaro
|0
|1
|30’ rig. Vascotto (C)
|Pescara
|–
|Bari
|1
|0
|9’ Bonetto
|Salaernitana
|–
|Pisa
|1
|1
|38′ Petrucci (S) – 67′ Tosi (P)
|Spezia
|–
|Avellino
|1
|2
|25′ Delishi (A) – 30′ Conte (S) – 81′ Attanasio (A)
|Ternana
|–
|Monopoli
|4
|3
|7′ Biancafarina (T) – 48’ e 71’ Merlanti (M) – 78’ Castiglione (M) – 87 Bruti (T) – 89’ De Negri (T) – 90’+5 Vaccaro (T)
Classifica dopo la 17a giornata
|club
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|n
|gf
|gs
|Empoli
|17
|37
|11
|4
|2
|40
|12
|Pescara
|17
|33
|10
|3
|4
|29
|20
|Benevento
|17
|28
|9
|1
|7
|23
|26
|Perugia
|17
|27
|7
|6
|4
|21
|14
|Spezia
|17
|26
|8
|2
|7
|32
|27
|Avellino
|17
|26
|6
|8
|3
|26
|23
|Ternana
|17
|25
|7
|4
|6
|30
|30
|Catanzaro
|17
|25
|7
|4
|6
|18
|17
|Pisa
|17
|24
|6
|6
|5
|29
|20
|Ascoli
|17
|22
|5
|7
|5
|25
|20
|Bari
|17
|21
|5
|6
|6
|24
|19
|Cosenza
|17
|19
|5
|4
|8
|17
|34
|Monopoli
|17
|18
|5
|3
|9
|19
|34
|Salernitana
|17
|18
|5
|3
|9
|16
|31
|Palermo
|17
|16
|3
|7
|7
|20
|26
|Crotone
|17
|6
|0
|6
|11
|8
|28
–
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 17a Giornata
EMPOLI – Roma 7 – 0
Gol: 15’ Biondini – 18’ Orlandi -27’ Ciampelli – 37’ Conflitto – 45’ Ciampelli – 64’ Orlandi – 75’ Pucci
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 16a Giornata
Lazio – EMPOLI 1 – 1
Gol: 39’ Capitoni (E) – 66’ Grisari (L)
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 16a Giornata
Alla Roma abbiamo restituito il 7 – 0 subìto due anni fa dalla prima squadra.
Tra l’altro leggevo su un giornale di Roma che questo è il passivo più pesante subito da una giovanile della Roma.
Prima di oggi era il 7-1 subito dalla primavera dell’Atalanta.
Ottimi risultati da parte di tutte le under … e c’è da dire che a livello di Primavera … a parte il Pescara che dista 4 punti da noi … le altre squadre, si ritrovano già con distacchi pesanti …………
Il risultato dell’under 15 non c’è, è ripetuto quello dell’under 16, ci sono gli stessi nomi dei marcatori.