Campionato Primavera 2

Risultati 17a giornata

 

EMPOLI – Crotone       1 – 0                                              

Gol: 19’ Fiorini

 

Benevento Ascoli 1 3
29′ rig. De Witt (A) – 62′ Finotti (A) – 80′ Giugliano (B) – 90’+3 Tassotti (A)
Cosenza Palermo 2 4
4’ Barbagallo (C) – 8’ Anghileri (P) – 30’ rig. Randazzo (C) – 64’ Avena (P) – 88’ Anghileri (P) – 90’+2 Grippa (P)
Perugia Catanzaro 0 1
30’ rig. Vascotto (C)

 
Pescara Bari 1 0
9’ Bonetto
Salaernitana Pisa 1 1
38′ Petrucci (S) – 67′ Tosi (P)
Spezia Avellino 1 2
25′ Delishi (A) – 30′ Conte (S) – 81′ Attanasio (A)
Ternana Monopoli 4 3
7′ Biancafarina (T) – 48’ e 71’ Merlanti (M) – 78’ Castiglione (M) – 87 Bruti (T) – 89’ De Negri (T) – 90’+5 Vaccaro (T)

 

Classifica dopo la 17a giornata

club Giocate Punti TOTALI v n n gf gs
Empoli 17 37 11 4 2 40 12
Pescara 17 33 10 3 4 29 20
Benevento 17 28 9 1 7 23 26
Perugia 17 27 7 6 4 21 14
Spezia 17 26 8 2 7 32 27
Avellino 17 26 6 8 3 26 23
Ternana 17 25 7 4 6 30 30
Catanzaro 17 25 7 4 6 18 17
Pisa 17 24 6 6 5 29 20
Ascoli 17 22 5 7 5 25 20
Bari 17 21 5 6 6 24 19
Cosenza 17 19 5 4 8 17 34
Monopoli 17 18 5 3 9 19 34
Salernitana 17 18 5 3 9 16 31
Palermo 17 16 3 7 7 20 26
Crotone 17 6 0 6 11 8 28

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 17a Giornata

EMPOLI – Roma       7 – 0

Gol: 15’ Biondini – 18’ Orlandi -27’ Ciampelli – 37’ Conflitto – 45’ Ciampelli – 64’ Orlandi – 75’ Pucci

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 16a Giornata

Lazio – EMPOLI        1 – 1

Gol: 39’ Capitoni (E) – 66’ Grisari (L)

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 16a Giornata

Lazio – EMPOLI        1 – 1

Gol: 39’ Capitoni (E) – 66’ Grisari (L)

Articolo precedenteEFC | Domani la ripresa. Con il Modena un piccolo passo avanti ma senza esaltazioni
Articolo successivoLa partita del tifo (Modena)
Fabrizio Fioravanti

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

3 Commenti

  1. Alla Roma abbiamo restituito il 7 – 0 subìto due anni fa dalla prima squadra.
    Tra l’altro leggevo su un giornale di Roma che questo è il passivo più pesante subito da una giovanile della Roma.
    Prima di oggi era il 7-1 subito dalla primavera dell’Atalanta.

  2. Ottimi risultati da parte di tutte le under … e c’è da dire che a livello di Primavera … a parte il Pescara che dista 4 punti da noi … le altre squadre, si ritrovano già con distacchi pesanti …………

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here