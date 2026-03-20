Campionato Primavera 2
24a giornata
EMPOLI – Benevento
Sabato 21 marzo – ore 13.00
A Vinci – Centro Sportivo Petroio
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Ascoli
|–
|Monopoli
|Sabato 21 marzo
|11.30
|Avellino
|–
|Catanzaro
|Sabato 21 marzo
|14.30
|Bari
|–
|Palermo
|Sabato 21 marzo
|14.30
|Cosenza
|–
|Perugia
|Sabato 21 marzo
|14.30
|Pescara
|–
|Salernitana
|Sabato 21 marzo
|11.30
|Spezia
|–
|Crotone
|Sabato 21 marzo
|14.30
|Ternana
|–
|Pisa
|Sabato 21 marzo
|11.00
–
.
Il Campionato osserverà il primo di due turni di sosta
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 23a Giornata
EMPOLI – Fiorentina
Domenica 22 marzo – ore 16.00
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 23a Giornata
EMPOLI – Fiorentina
Domenica 22 marzo – ore 14.00
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro