Campionato Primavera 2

24a giornata   

 

EMPOLI – Benevento              

Sabato 21   marzo   – ore 13.00

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

 

GARA GIORNO ORA
Ascoli Monopoli Sabato 21 marzo 11.30
Avellino Catanzaro Sabato 21 marzo 14.30
Bari Palermo Sabato 21 marzo 14.30
Cosenza Perugia Sabato 21 marzo 14.30
Pescara Salernitana Sabato 21 marzo 11.30
Spezia Crotone Sabato 21 marzo 14.30
Ternana Pisa Sabato 21 marzo 11.00

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Il Campionato osserverà il primo di due turni di sosta

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 23a Giornata

EMPOLI – Fiorentina

Domenica 22 marzo –  ore 16.00

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 23a Giornata

EMPOLI – Fiorentina

Domenica 22 marzo –  ore 14.00

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

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Fabrizio Fioravanti

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