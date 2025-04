Campionato Primavera 1 – Trofeo “G. Facchetti”

Risultati 34° giornata

EMPOLI – Milan 1 – 0

Gol: 41’ Popov

Cesena – Bologna 1 0 82’ Giovannini Lecce – Fiorentina 3 1 23′ Ylmaz (L) – 57′ Bertolucci (L) – 63′ Kovac (L) – 69′ Rubino (F) Cagliari – Genoa 0 0 Inter – Atalanta 0 1 85’ Simonetto Juventus – Lazio 1 3 4′, 11′ F. Bordon (L) – 14′ Milani (L) – 90’+3 Lopez (J) Hellas Verona – Cremonese 0 2 32′ Lordkipanidze – 80′ Ragnoli Roma – Udinese Rinv Monza – Sassuolo Rinv Sanpdoria – Torino Rinv

Classifica dopo a 34 giornata

club Giocate Punti TOTALI v n p gf gs Roma 33 70 22 4 7 72 43 Inter 34 66 20 6 8 62 38 Sassuolo 33 63 19 6 8 56 40 Fiorentina 34 60 19 3 12 68 46 Juventus 34 58 18 4 12 68 57 Lazio 34 54 14 12 8 47 40 Milan 34 53 15 8 11 56 43 Hellas Verona 34 53 15 8 11 50 44 Genoa 34 51 15 6 13 55 49 Cagliari 34 49 13 10 11 37 38 Lecce 34 45 12 9 13 49 51 Torino 33 43 13 4 16 47 49 Atalanta 34 43 11 10 13 50 46 Monza 33 42 11 9 13 55 61 Cesena 34 42 10 12 12 59 60 Cremonese 34 41 10 11 13 47 50 Bologna 34 33 8 9 17 41 55 Empoli 34 33 8 9 17 36 52 Sampdoria 33 22 5 7 21 41 67 Udinese 33 14 3 5 25 29 94

Questi i RISULTATI delle gare delle Categorie Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 si sono disputate giovedì 17 aprile:

.

UNDER 18 Professionisti

Girone A – 30a Giornata

Roma – EMPOLI 0 – 3

GOL: 43’ Rossetti – 58’ Menconi – 70’ Monaco

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 26° Giornata (ULTIMA GIORNATA)

L’Empoli ha effettuato il suo turno di riposo

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 26a Giornata (ULTIMA GIORNATA)

EMPOLI – Roma

GOL: 17’ Strata (R) – 71’ Landi (E)

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 26a Giornata (ULTIMA GIORNATA)

EMPOLI – Roma 1 – 1

GOL: 4’ Olivieri (E) – 45’ Xhemalj (R)

In un nostro articolo del 18 aprile scorso (https://www.pianetaempoli.it/bene-le-giovanili-dellempoli-nelle-categorie-under-14-fino-a-under-17-ancora-incerto-il-futuro-per-under-18-e-primavera/) abbiamo pubblicato il Comunicato Stampa dell’Empoli FC nel quale viene indicato il piazzamento conseguito da ciascuna squadra nel Girone della Categoria di Appartenenza.