Non è poco il lavoro che attende mister Dionisi nel provare a ridare ordine ed idee alla squadra. La prima seduta di lavoro ha mostrato ancora diverse lacune, situazioni che il tecnico amiatino non ha fatto mancare di notare alla squadra, soprattutto in fase difensiva. Come detto, ad oggi, quello rappresenta il tallone d’Achille della squadra, una squadra che ha sempre preso gol in tutte le nove partite ufficiali giocate. Una delle prime situazioni da rimettere a posto è indubbiamente quella legata a questo aspetto, poiché il non prendere gol mette già nella condizione di non perdere la partita. Sono quattro le squadre di serie B che hanno sempre preso gol in campionato, oltre agli azzurri infatti Cesena, SudTirol e Bari non hanno “clean sheet”.

La sensazione, come raccontato nel report di ieri sera, è che per adesso l’assetto difensivo resti esattamente quello visto sotto la guida di Pagliuca. Detto che non è la seduta di ieri a dover scrivere in maniera definitiva la formazione, si dovrebbe ripartire da Guarino centrale con Lovato ed Obaretin ai fianchi. Ovviamente Curto ed Ebuehi sono assolutamente integrati e possibili titolari, cosi come Tosto che sta crescendo in condizione. Un aiuto importante lo si richiede al centrocampo, anche nel tenere una distanza diversa tra i reparti e chiedendo un grande sacrificio in copertura ai quinti. La gara di domenica non sarà assolutamente semplice ma uno degli obiettivi a breve raggio sarà proprio quello di provare a centrare il primo “clean sheet” della stagione.