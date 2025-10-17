Non è poco il lavoro che attende mister Dionisi nel provare a ridare ordine ed idee alla squadra. La prima seduta di lavoro ha mostrato ancora diverse lacune, situazioni che il tecnico amiatino non ha fatto mancare di notare alla squadra, soprattutto in fase difensiva. Come detto, ad oggi, quello rappresenta il tallone d’Achille della squadra, una squadra che ha sempre preso gol in tutte le nove partite ufficiali giocate. Una delle prime situazioni da rimettere a posto è indubbiamente quella legata a questo aspetto, poiché il non prendere gol mette già nella condizione di non perdere la partita. Sono quattro le squadre di serie B che hanno sempre preso gol in campionato, oltre agli azzurri infatti Cesena, SudTirol e Bari non hanno “clean sheet”.
La sensazione, come raccontato nel report di ieri sera, è che per adesso l’assetto difensivo resti esattamente quello visto sotto la guida di Pagliuca. Detto che non è la seduta di ieri a dover scrivere in maniera definitiva la formazione, si dovrebbe ripartire da Guarino centrale con Lovato ed Obaretin ai fianchi. Ovviamente Curto ed Ebuehi sono assolutamente integrati e possibili titolari, cosi come Tosto che sta crescendo in condizione. Un aiuto importante lo si richiede al centrocampo, anche nel tenere una distanza diversa tra i reparti e chiedendo un grande sacrificio in copertura ai quinti. La gara di domenica non sarà assolutamente semplice ma uno degli obiettivi a breve raggio sarà proprio quello di provare a centrare il primo “clean sheet” della stagione.
torniamo al bel gioco
codesta è mentalità da primo non prenderle, corto muso, ecc.
Spero vivamente che il nuovo allenatore disponga la squadra in maniera opposta a quella ipotizzata dal giornalista S,carpett.i
Anch’io, cavolo! Non s’è preso il meglio allenatore sulla piazza per rigiocare con lo stesso schema.
Elia e Ceesay sono frecce offensive, delittuoso continuare a sacrificarli con compiti di contenimento.
Cioè Scarpetti, si invoca il primo clean sheet e si rimettono in campo 2 trequartisti? Bisogna ma coprire di più il campo partendo dalla difesa a 4, che ti dà ampiezza e sicurezza, soprattutto sulle fasce. E nel mezzo 3 centrocampisti di ruolo: Ghion Yepes e Haas. Se Haas ancora non ha i 90 minuti, uno fra Belardinelli e Ignacchiti.