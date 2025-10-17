In occasione dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tumore al seno, Empoli Football Club rinnova il proprio impegno accanto alle donne e alle associazioni che ogni giorno lottano per la salute, la consapevolezza e la ricerca.
Anche quest’anno, il club azzurro è in prima linea per sostenere la cultura della prevenzione e promuovere azioni concrete a favore del benessere femminile.
Nel corso del mese, Empoli Football Club avvia una speciale collaborazione con la Clinica Leonardo, dedicata a tutte le donne abbonate e a tutte le donne che acquisteranno il biglietto per le prossime due gare casalinghe al Carlo Castellani Computer Gross Arena contro Venezia (domenica 19 ottobre alle 17.15) e Sampdoria (martedì 28 ottobre alle 20.30).
Grazie a questa iniziativa, sarà possibile accedere a una selezione di prestazioni dedicate alla “Prevenzione Donna” con scontistica del 10% sul listino della Clinica Leonardo:
- Check Up Esami di Laboratorio Donna
- Visita Senologica con Ecografia Mammaria
- Pacchetto Ginecologico (visita, ecografia pelvica transvaginale, Pap Test)
- Pacchetto Cardiologico (visita, elettrocardiogramma, ecocolordoppler cardiaco)
- Visita Endocrinologica con Ecografia Tiroidea
Un gesto concreto per promuovere la salute femminile e incoraggiare la prevenzione come strumento di tutela e consapevolezza.
Per accedere a queste prestazioni, le abbonate azzurre e coloro che acquisteranno il biglietto per le singole gare potranno richiedere il coupon speciale recandosi all’Empoli Store di Piazza della Vittoria oppure contattando il club su WhatsApp al numero 3791260302 o via email all’indirizzo segreteria@empolifc.com.
Inoltre, durante le tre gare rimanenti del mese di ottobre (contro Venezia, Modena e Sampdoria), la prima squadra azzurra scenderà in campo con un segno distintivo rosa sulle proprie divise, simbolo di partecipazione e vicinanza a tutte le donne che stanno affrontando la malattia e alle loro famiglie. Al termine delle partite, le maglie indossate dai calciatori saranno messe all’asta, e l’intero ricavato sarà donato al Centro Donna di Empoli, a sostegno delle sue attività di supporto, ascolto e prevenzione sul territorio.
“Siamo felici di poter legare il nome dell’Empoli a un’iniziativa che parla di salute, prevenzione e vicinanza alle donne – afferma Rebecca Corsi, Amministratore Delegato e Vice Presidente azzurra –. L’Ottobre Rosa è un’occasione significativa per unire sport, solidarietà e consapevolezza, e per diffondere messaggi di valore che vanno oltre il campo. Indossare sulle nostre maglie un segno rosa è un gesto simbolico, ma racchiude la volontà concreta di lanciare un messaggio di sensibilizzazione e responsabilità sociale. Siamo altrettanto orgogliosi della collaborazione con la Clinica Leonardo, una realtà del territorio che condivide con noi valori di attenzione, cura e impegno verso la comunità: insieme vogliamo ricordare quanto sia importante la prevenzione e quanto possa fare la differenza per la salute di ogni donna”.
Empoli Fc
Grazie Empoli ❤️
Bravi! Ottima iniziativa.
Vi fa onore.
Onore agli empolesi!