Gli azzurri sono tornati in campo quest’oggi, giovedì 16 ottobre, per una nuova seduta di lavoro in vista della ripresa del campionato. Il prossimo impegno vedrà l’Empoli impegnato contro il Venezia, domenica nel tardo pomeriggio. La grande novità della giornata è stata naturalmente la presenza di Alessio Dionisi, finalmente ufficializzato e subito al lavoro per dirigere il suo primo allenamento. Un Dionisi apparso carico, motivato e desideroso di prendere in mano la squadra, dando immediatamente indicazioni e facendo sentire più volte la propria voce quando qualcosa non veniva eseguito come richiesto.
Buone notizie anche sul fronte del gruppo: tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali sono rientrati, e si sono rivisti in campo anche Ignacchiti e Degl’Innocenti. Di fatto, il tecnico può contare sull’intera rosa a disposizione, seppur con qualche situazione ancora da gestire. Dal punto di vista tattico, la squadra si è mossa con il 3-5-2, modulo che con ogni probabilità sarà la base di questa seconda avventura empolese di Dionisi. Il tecnico amiatino ha comunque alternato diversi interpreti, motivo per cui risulta prematuro oggi ipotizzare una formazione titolare. Saranno le prossime due sedute, entrambe a porte chiuse, a fornire indicazioni più precise in vista della gara di domenica.
Osservando quanto sviluppato in campo, la sensazione è che la linea difensiva possa rimanere invariata: Lovato, Guarino e Obaretin hanno formato il trio arretrato, con l’ex Carrarese confermato al centro. Sugli esterni si sono mossi Elia e Carboni, mentre in cabina di regia ha agito Ghion, affiancato da Yepes ed Ilie come mezzali. In avanti, la coppia più utilizzata è stata quella composta da Shpendi e Konaté, anche se non sono mancati gli inserimenti di Popov e Ceesay. Nasti ha lavorato in palestra, mentre Pellegri è stato gestito con prudenza e non ha preso parte alla partitella finale.
La squadra ha dato complessivamente buone sensazioni: la manovra non è ancora fluida, com’è normale che sia al primo giorno con un nuovo allenatore, ma la base di partenza appare promettente. Servirà inevitabilmente un po’ di tempo affinché tutti i meccanismi si affinino. Non molto il pubblico presente per assistere al primo allenamento di Dionisi, svoltosi sul campo di Petroio. Gli azzurri torneranno al lavoro domani, a porte chiuse, mentre sabato mattina è prevista la rifinitura. Subito dopo si terrà la prima conferenza stampa del tecnico, che unirà la presentazione ufficiale alla consueta vigilia pre-gara.
Veramente ha lavorato molto anche sulla difesa a 4…ha fatto fare tante “ripetute” con un 424 non per giocare con questo modulo ma per impegnare entrambe le difese a difendere con questo modulo…poi ha provato anche la difesa a tre…alternando…quindi ancora è prematuro…a mio avviso…capire con quale modulo giocherà…sicuramente…almeno all’inizio…ci penserà bene prima di “stravolgere” quanto fatto fino ad ora ma poi giocherà con il modulo che lui riterrà più adatto e secondo me con la difesa a quattro…ma questa è solo una mia impressione…
Assolutamente d’accordo…passeremo presto a difesa a 4…forza…per me possiamo puntare ad entrare a play off e magari essere la sorpresa…la mina vagante… Palermo e Venezia favorite e Modena e Frosinone subito dopo…una neopromossa fa sempre i play off… sarà l’Avellino…noi con Dionisi ci possiamo entrare e poi staremo a vedere…alla peggio avremo buttato basi x prossimo anno perché non avremo il contraccolpo tipo Spezia non avendo obiettivi dichiarati
mettiamo in questa squadra un po di esperienza con Ebuehi Haas e Curto
mamma mia ancora non ci credo… il ritorno di uno scappato di casa che oltre tutto è stato offeso da tantissime persone l’ultima volta…ed oggi con che coraggio verra affrontata la cosa [come sempre tarallucci e vino baci e abbracci] CALCIO AD EMPOLI THE END
Ma anche basta, guardiamo avanti e pensiamo finalmente a giocare come si deve, magari perdendo alcune partite che inevitabilmente perderemo da qui alla fine, ma divertendoci a vedere la squadra giocare un buon calcio. Dionisi si, Dionisi no, non si parla di altro, ma ci siamo già dimenticati che son già tantissime partite (e non solo quelle di quest’anno) che si è fatto 9 volte su 10.. partite inguardabili? La società l’ha scelto? E allora vuol dire che punta sicuramente più in alto di una salvezza, arrivando a disputare come minimo i play-off, ma ci sta anche che l’arrivo di Dionisi sia coinciso con la consapevolezza che continuare con Pagliuca poteva portare ad un campionato di sofferenza perchè non c’è dubbio che di miglioramenti non ne sono stati visti, anzi direi che i difetti di una cattiva gestione in campo sono pure aumentati. Comunque da non sottovalutare l’aspetto comportamentale del vecchio mister che ha inciso forse in modo anche più marcato!
sono contento che la pensate così… dopo tutto “il mondo è bello perché è vario” ma non sognate troppo
Ma fammi capire.. ti ha fatto qualcosa di personale? Perchè a me sembra che se qualcuno doveva rientirsi per la scelta di andarsene (quando sembrava che restasse) doveva essere il pres. Se l’ha richiamato vuol dire che sa benissimo che nel calcio son cose che accadono non spesso, ma quasi sempre. Ti offrono all’improvviso un ingaggio ben maggiore e ti danno in mano una squadra che per poco aveva sfiorato l’ Europa con De Zerbi e te che fai rinunci? Se vogliamo rigirare la frittata, magari chissà cosa pensa Pagliuca del pres. che l’ha mandato via dopo un decimo posto in classifica e venendo da una vittoria (seppur stentata). Oppure il buon Del Neri a cui non si permise nemmeno di iniziare il campionato. Lasciamole perdere le diatribe tra allenatori e presidenti, alla fine i tifosi c’entrano ben poco in certe questioni. Pensiamo a tifare la squadra e tutti i ragazzi che scendono in campo, invece di entrare in questioni che non ci riguardano o che comunque non sempre son lampanti come sembrano!
Perfetta disamina son d’accordo. Bravo.
Empolese la cosa che fa più ridere è che coloro che lo infamavano di più 5 anni fa adesso sono quelli che lo difendono di più il tutto per essere sempre fedeli alla linea societaria. 5 anni fa come adesso.
Io come tanti non approvo questa scelta, anzi lo abbiamo scritto chiaramente, ma se vuol dire che andrò a contestare per essere coerente (nel tuo vocabolario da provocatore dialettico), allora sarò incoerente e mi limiterò a sostenere la squadra e a non considerarlo.
Sarò illuso ma Per me tolto dalle ⚽️⚽️ Pagliuca e le su turbe tattiche e psicologiche sui giocatori , liberati da ELLO……finalmente vedremo una squadra in campo libera e liberata dalle follie tattiche
Sono d’accordo con Empoloide: Curto va recuperato in difesa, Haas a centrocampo.
Cari empolesi lo sapete qual è il post con più like (migliaia e migliaia) del mese in una pagina dedicata al Palermo? Il commento di un tifoso che scrive: “Peccato che Dionisi è andato all’Empoli, una squadra e una tifoseria che stanno simpatiche a noi palermitani. Da tanti mesi pregavo che andasse al Catania”.
caro ultras Palermo, guarda che noi Dionisi come allenatore lo conosciamo bene: è quello che ci ha fatto vincere un campionato al primo colpo
Però anche voi poi siete rimasti molto delusi da lui. Ricordo le contestazioni dei gruppi empolesi.
E anche a Sassuolo e Venezia non ha lasciato un buon ricordo.
Ultras Palermo.. Parliamo di calcio.. Dionisi non ha ottenuto risultati a Palermo? E allora che vuol dire? Che è il peggiore allenatore della B? Come tutti gli allenatori ha le sue idee, fa giocare la squadra in un certo modo e naturalmente mette in campo i giocatori che reputa giusto che giochino. L’annata del Palermo non è andata come speravate? Succede, non sempre gli allenatori ottengono i risultati sperati. Basta vedere cosa è accaduto a Pagliuca o altri. Vedremo quello che sarà capace di fare ad Empoli, ma soprattutto da qui in avanti, più che arrivare necessariamente ad una promozione, in tanti si aspettano, dopo già qualche anno, di ritornare a giocare un bel calcio. Cosa che qualche anno fa dicevano di noi un pò tutti!! Da qualche anno, di gioco propositivo nemmeno l’ombra, nemmeno con l’ultimo anno di Andreazzoli ad Empoli.
Ma non è il problema la vittoria o meno, o la promozione o meno.
Anche quest’anno il Palermo ha deluso contro frosinone, venezia e cesena, ma non c’è stata contestazione.
Invece nella scorsa stagione, a partire da novembre in poi anche quando vincevamo non gioivamo, c’era sempre tensione nello spogliatoio, in campo, fuori, con la tifoseria.
E dire che era stato accolto benissimo, anche sotto la curva nord dopo la presentazione. quindi non avevamo nessun pregiudizio contro di lui.
Aggiungo qualcosa: quando era successo che i nostri giocatori fossero così violenti come successe quando ne furono espulsi 2? Forse qualcuno aveva loro istillato di giocare duramente e che gli avversari non sono persone ma sacchi da colpire come in un allenamento da boxeur.
Ma qualcuno sa dire cosa pensavano i giocatri del loro ex-allenatore? Lo spogliatoio procedeva come una comunità affiatata e contenta? E’ questo che bisognerebbe sapere e di cui non si sa invece nulla.
esatto …lo chiedo da giorni ma non ho avuto risposta. qualcuno sa quale fosse realmente il rapporto tra Pagliuca e lo spogliatoio??
Zero. Una delle ragioni è stata proprio che non ha legato con la squadra e a quanto pare offendeva pure i giocatori negli spogliatoi. Non vi sembra strano che le uniche partite che abbiamo vinto lui non era in panchina ??? Credo che qualcosa voglia dire.
E non immagini lo spogliatoio del Palermo, sembrava il Vietnam durante la guerra!
C’è stata pure tensione tra Dionisi e Lucioni a fine campionato quando Lucioni aveva rescisso ed era tornato al Frosinone.
Riporto quanto scrisse pianeta serie b a maggio scorso:
“Come si evince dal video diffuso dalla pagina Fusi RosaNero Palermo, i due si sono lasciati andare a un – apparente – acceso confronto, al termine del quale l’esperto centrale umbro avrebbe intimato al suo ex allenatore di stare zitto, portandosi l’indice verso naso e bocca, e di andare via.
Ricordiamo come l’ex difensore rosanero era finito ai margini del progetto tecnico siciliano nella prima metà di stagione, arrivando a risolvere il proprio contratto qualche settimana prima di tornare in Ciociaria lo scorso gennaio.
Un frame che testimonierebbe, quindi, la ancora tangibile tensione sussistente fra le parti…”
Giovanni i giocatori dell’Empoli in queste prime 7 giornate + 2 di Coppa Italia più le amichevoli con le squadre professionistiche non erano violente, nelle espulsioni e nelle ammonizioni e più in generale nelle mani messe sulla schiena dell’avversario semplicemente eravamo fallosi e ingenui ma non violenti. Non esagerare. La garra forse è stata l’unica cosa positiva portata da Pagliuca in una squadra purtroppo costiuita da diversi polli ai quali conveniva puntare più sulla tecnica che sul gioco corpo a corpo.
Gli unici giocatori che reputo un pò cattivelli mi sembrano Curto e Pellegri e Nasti non l’ho ancora inquadrato, ma gli altri sono giocatori puliti.
Anche a Palermo espulsioni a tignitè!
Un messaggio a tutti i duri e puri anti dionisi. AVETE ROTTO IL CAXXO . Se non vi garba la societa’,l’allenatore,la squadra lo stadio,le maglie, STATE A CASA o senno’ andate in altri stadi c’e’ l’imbarazzo della scelta.
se ci riporta subito in serie A e poi se ne va: dove si firma?
Spero che la squadra venga impostata più sulla difesa a 4, ma con 3 allenamenti forse è anche giusto per la partita di domenica continuare a 3 con alcuni accorgimenti che spero vengano attuati come meno ricorso alla ripartenza rischiosa dal basso e squadra che sta meno lunga tra i reparti.
Se avesse avuto 10 giorni di allenamenti magari era da provarla subito domenica.
Dionisi se ne andò per il semplice motivo che un professionista fa le sue valutazioni, e la chiamata del Sassuolo dopo anni di gavetta, era sicuramente un trampolino per chi crede nel proprio lavoro. ci meravigliamo dei modi, succede in eccellenza, in promozione che giocatori e allenatori stringono la mano e trovano accordi con una società per poi fare marcia indietro per scegliere una prospettiva migliore. sul campo non lo possiamo criticare perché con una squadra che l’anno precedente sembrava inallenabile, creò una mentalità vincente facendoci divertire con un calcio verticale e propositivo. per il passaggio alla linea a 4 credo si debba aspettare la prossima pausa nazionali, ma sicuramente è stato voluto dalla società per riportare i quattro dietro e perché no anche il 4312 tanto caro al nostro pres
Sono contento e mi fido di quelli che hanno scritto che ha provato anche l’impostazione a 4
Credo sia la buona via….credo che qualitativamente il centrocampo migliore sia per adesso ghion Yepes in attesa di Duccio e Hass…. Piu ignacchiti che dovrebbe mettere un po’ di velocità nelle giocate perche’ il piede e’ ottimo…
Ma che un tifoso ci rimanga male perchè Dionisi se ne andò, soprattutto dopo aver dominato un campionato (ricordo a chi se lo è dimenticato 23 partite consecutive circa senza sconfitte) è regolare. Anche io non ci son rimasto certo bene, ma alla fine o apertamente o sotto traccia, se uno vuol cambiare aria, lo fa.. Non sono certo io che difendo Dionisi, ma se è tornato ad Empoli, va valutato soprattutto come allenatore. Quello deve fare ad Empoli, l’allenatore e al meglio. Comunque credo che sarà presentato o dal pres o dal D. S. Sentiamo quello che dice.. e se ci sono dei dubbi su come si svolsero le cose 5 anni fa, quale migliore occasione per i giornalisti locali (compresi quelli di Pianeta Empoli) di chiarire le cose con una domanda pertinente!