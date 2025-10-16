Gli azzurri sono tornati in campo quest’oggi, giovedì 16 ottobre, per una nuova seduta di lavoro in vista della ripresa del campionato. Il prossimo impegno vedrà l’Empoli impegnato contro il Venezia, domenica nel tardo pomeriggio. La grande novità della giornata è stata naturalmente la presenza di Alessio Dionisi, finalmente ufficializzato e subito al lavoro per dirigere il suo primo allenamento. Un Dionisi apparso carico, motivato e desideroso di prendere in mano la squadra, dando immediatamente indicazioni e facendo sentire più volte la propria voce quando qualcosa non veniva eseguito come richiesto.

Buone notizie anche sul fronte del gruppo: tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali sono rientrati, e si sono rivisti in campo anche Ignacchiti e Degl’Innocenti. Di fatto, il tecnico può contare sull’intera rosa a disposizione, seppur con qualche situazione ancora da gestire. Dal punto di vista tattico, la squadra si è mossa con il 3-5-2, modulo che con ogni probabilità sarà la base di questa seconda avventura empolese di Dionisi. Il tecnico amiatino ha comunque alternato diversi interpreti, motivo per cui risulta prematuro oggi ipotizzare una formazione titolare. Saranno le prossime due sedute, entrambe a porte chiuse, a fornire indicazioni più precise in vista della gara di domenica.

Osservando quanto sviluppato in campo, la sensazione è che la linea difensiva possa rimanere invariata: Lovato, Guarino e Obaretin hanno formato il trio arretrato, con l’ex Carrarese confermato al centro. Sugli esterni si sono mossi Elia e Carboni, mentre in cabina di regia ha agito Ghion, affiancato da Yepes ed Ilie come mezzali. In avanti, la coppia più utilizzata è stata quella composta da Shpendi e Konaté, anche se non sono mancati gli inserimenti di Popov e Ceesay. Nasti ha lavorato in palestra, mentre Pellegri è stato gestito con prudenza e non ha preso parte alla partitella finale.

La squadra ha dato complessivamente buone sensazioni: la manovra non è ancora fluida, com’è normale che sia al primo giorno con un nuovo allenatore, ma la base di partenza appare promettente. Servirà inevitabilmente un po’ di tempo affinché tutti i meccanismi si affinino. Non molto il pubblico presente per assistere al primo allenamento di Dionisi, svoltosi sul campo di Petroio. Gli azzurri torneranno al lavoro domani, a porte chiuse, mentre sabato mattina è prevista la rifinitura. Subito dopo si terrà la prima conferenza stampa del tecnico, che unirà la presentazione ufficiale alla consueta vigilia pre-gara.