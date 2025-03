L’attaccante azzurro Lorenzo Colombo ha rilasciato un’intervista nell’edizione odierna de “La Nazione” in vista della gara di domenica con la Roma.

Due prestazioni convincenti e classifica di nuovo smossa, si riparte da qui per la volata finale?

“Abbiamo ritrovato una compattezza di squadra che probabilmente ci mancava da un paio di gare. Dopo la sconfitta con l’Atalanta ci siamo guardati in faccia, solo un grande gruppo riesce a reagire a quel brutto momento con due prestazioni come abbiamo fatto noi”.

A Genova un punto importante, ma anche tanto rammarico per una vittoria sfumata nel finale.

“Non dobbiamo pensare a quello che è stato, ma a quello che sarà e dovrà essere con la Roma. Pensiamo solo alla prossima gara e a fare punti domenica”.

All’orizzonte c’è la Roma, una delle squadre più in forma, servirà un’altra prova da oltre il cento per cento.

“Se sono tra le squadre più in forma del momento se non la più in forma significa che sono allenati bene, che hanno qualità importanti e che sarà difficile fargli male, come del resto a tutte le big. Dobbiamo andare in campo con la convinzione di poter fare risultato”.

E magari un suo gol come all’andata.

“All’andata abbiamo giocato la nostra partita, con la convinzione di poterla fare, prima di tutto ci deve esserla quella”.

A proposito di gol, le manca da cinque partite, le pesa questa astinenza?

“Non mi pesa, fa parte del percorso. So quanto sto lavorando per segnare, per riuscire a trovare i miei gol. Ma è molto importante il lavoro che si fa per la squadra, se non faccio gol quel che conta è che arrivi da un altro”.

A livello di numeri è a un passo da realizzare la sua miglior stagione in A.

“Questo non mi deve pesare ma spingermi a ricercare ancora qualcosa di più, a raggiungere numericamente qualcosa che non ho mai ottenuto”.

Come procede l’intesa con Kouame, anche se alla fine avete giocato insieme solo a Udine?

“Con Christian e con Esposito ci interscambiamo e possiamo anche giocare insieme, ovviamente difendendo e facendo qualche rincorsa in più come ci chiede il mister. Ci troviamo bene, anche in allenamento vedo che stiamo migliorando la nostra intesa”.

Su quali armi puntate per arrivare a festeggiare l’ennesima impresa?

“Il lavoro di squadra, come abbiamo fatto in queste ultime due partite”.