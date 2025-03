Si torna al Castellani per provare a dare continuità al risultato utile arrivato settimana scorsa da Marassi. Gara complicata contro una Roma che sta bene e che con Ranieri viaggia a media Champions League. Vediamo le ultime:

Modulo che oscilla tra il 3-5-2 ed il 3-4-2-1; il secondo potrebbe essere più verosimile. Ismajli sarà ancora assente ed in assenza dell’albanese si dovrebbe rivedere Marianucci al centro della difesa. Potrebbe partire dall’inizio De Sciglio, questo perchè molto probabilmente rivedremo Cacace messo sulla trequarti vista l’assenza di Maleh. Il marocchino si va ad aggiungere alla già fitta lista di indisponibili. In avanti ballottaggio tra Colombo e Kouamè, un Kouamè che però potrebbe anche rilevare Esposito qualche metro più indietro. Dovrebbe essere confermato Silvestri tra i pali. Torna Ebuehi tra i convocati.

Gli indisponibili sono: Maleh, Ismajli, Viti, Fazzini, Zurkowski, Anjorin, Solbakken, Sazonov, Haas e Pellegri.

Mister D’Aversa si felicita per il ritorno a delle prestazioni importanti della squadra e sottolinea il come domani dovremmo essere perfetti contro la miglior squadra del 2025

Dovrebbe essere un 3-4-2-1 anche il modulo della Roma, che ricordiamo ha giocato giovedi scorso in EL e giovedi prossimo sarà di nuovo in campo. Rispetto alla gara europea, cambierà per 2/3 la difesa vista la squalifica di Mancini e la probabile indisponibilità di Celik; Rensch ed Hummels i sostituti. Soulè dovrebbe partire dall’inizio per Dybala ed in avanti davanti dovrebbero poi agire Pellegrini e quello Shomurodov tanto chiacchierato a gennaio. Dovrebbe partire quindi dalla panchina l’ex Baldanzi. In campo dal primo minuto l’altro ex, Paredes.

Nel momento in cui andiamo online non ha ancora parlato il tecnico giallorosso, Ranieri.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Silvestri; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo.

3-4-2-1: Svilar; Rensch, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Angelino; Soulè, Pellegrini; Shomurodov.