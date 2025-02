L’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Empoli.

A caccia di conferme dopo una buonissima prestazione, un’altra prova del nove per un’Udinese che fa fatica a confermarsi. Domenica ci sarà una squadra sulla carta meno competitiva:

“Apro augurando buon San Valentino a tutti. Ho un’opinione simile sulla prova del nove, l’Udinese in generale deve sempre riaffermarsi. Abbiamo affrontato grandi squadre, con buone prestazioni. Contro il Napoli è stato un grande test, una gara dove abbiamo fatto una bella figura. Ora dipende da noi mostrare lo stesso livello dal punto di vista delle prestazioni. Dobbiamo avere costanza in allenamento e poi trasferirla sul campo, non basta giocare bene una partita, bisogna giocare bene sempre. Il messaggio è chiaro e lo sappiamo tutti in squadra. Noi giochiamo quando ci capiamo bene, quando difendiamo tutti insieme e ci intendiamo con il pallone tra i piedi. Sono passati mesi in cui abbiamo lavorato duramente, ora vogliamo raccogliere i frutti di questa costanza”.

Sta trovando una costanza anche dal punto di vista della formazione? Davis?

“No non ci sarà Davis, ha avuto un attacco influenzale, ha perso un po’ di giorni. E’ tornato in gruppo ma settimana scorsa ha perso diversi allenamenti, quindi non ci sarà ancora. Per quanto riguarda gli altri sono a disposizione tutti, tranne i lungodegenti. Ora abbiamo tante scelte, dopo ogni partita poi chiaramente possono esserci dolorini, soprattutto dopo una gara come quella con il Napoli che è stata fisicamente molto intensa. Noi stiamo riflettendo sul modulo di gioco, su chi può giocare dall’inizio, i giocatori è giusto che abbiano tempo di maturare insieme. Per quanto riguarda Lovric può dare un grande contributo centralmente, può giocare anche esterno, è molto utile per la nostra squadra, è pronto ad assumersi sempre più responsabilità, sto apprezzando la sua crescita. Tutti i giocatori possono seguire questo processo di crescita, ci aspettiamo queste prestazioni e i gol da lui, come fatto contro il Venezia. Ekkelenkamp rispetto alla gara con il Venezia poteva dare ancora di più e lo ha fatto contro il Napoli, non solo per il gol, ma per come ha lavorato in campo. Anche Atta ha fatto molto bene, dobbiamo ancora prendere le ultime decisioni, ci sono ancora giocatori che devono un attimino recuperare”.



Come ha lavorato in settimana la squadra dopo la prestazione fornita con il Napoli?

“Li ho visti molto concentrati, nelle ultime settimane sono soddisfatto per come si sono allenati. Non ci sono però motivi per dare qualcosa in meno, ci aspettano settimane molto importanti, non vogliamo sottovalutare l’Empoli. A novembre abbiamo giocato contro di loro ed eravamo molto vicini in classifica. Al momento per noi la graduatoria è migliorata, ma nel calcio le cose possono cambiare velocemente. Dobbiamo ripetere la prestazione vista a Napoli anche domenica. Dobbiamo giocare come fatto contro l’Atalanta. Sappiamo che la gara sarà difficile, se non si lavorerà bene l’Empoli potrebbe essere pericoloso, ha delle qualità importanti e verrà qui applicando il suo modo di giocare cercando punti. Sappiamo che sarà una gara diversa, abbiamo avuto meno il pallone mentre stavolta il possesso sarà probabilmente più equilibrato, quindi dovremo giocare bene quando avremo il pallone tra i piedi. Dobbiamo fare bene con il nostro stile di gioco fin dal primo minuto”.

Chi è a rischio fisicamente? Solet come sta?

“Domenica i giocatori che scenderanno in campo saranno quelli pronti, dovremo ancora aspettare per dare tempo ai ragazzi per recuperare. In molti hanno avuto qualche problemino, Solet ha avuto crampi, normale perchè ha giocato poco e ha corso tanto così come Krinstensen e Bijo. Non parlo di singoli in questo senso, abbiamo qualche ora ancora

TMW – Senza Ehizibue abbiamo visto un buon Kristensen da terzino, si profila un nuovo ballottaggio ora? Al di là del fatto che probabilmente in un centrocampo a 5 Ehizibue resta la prima scelta:

“In generale devo dire che ci troviamo bene con questo 4-4-2, è stato interpretato bene dalla squadra. Contro il Napoli lo si è visto, ma un modulo funziona solo se l’armonia di squadra è buona. Contro il Venezia si è visto già qualche buona cosa ma a Napoli ha funzionato molto bene, una squadra deve poter però variare modulo anche in corso. Ehizibue può non solo giocare da quinto, lo vedo anche nel ruolo di terzino in una difesa a quattro. E’ importante avere ragazzi duttili che possano ricoprire più moduli. Abbiamo fatto spesso il 3-5-2, eravamo partiti con un 3-4-3 che aveva funzionato e ora stiamo riportando un 4-4-2 che avevamo provato per esempio proprio contro l’Empoli all’andata. Noi ci dobbiamo basare sui principi di gioco, indipendentemente dal sistema domenica dovremo fare una buona prestazione sul campo e che avremo tutti lo stesso spirito”.



Sanchez ha messo vicino altri minuti?

“Sicuramente, si tratta per noi di un giocatore molto importante. A mio avviso ha capito il nostro ragionamento. Dev’essere una guida per la squadra anche quando non gioca, deve svolgere un ruolo positivo per la squuadra, questo lo si fa durante gli allenamenti. Penso che ci troviamo bene, si sta allenando bene, sta dando un buon contributo in allenamento. Da un po’ di tempo si vede che si sta comportando bene, è veramente un esempio per questi ragazzi. Ne abbiamo parlato e concordiamo tutti assieme che c’è ancora bisogno di un po’ di tempo affinchè arrivi al top, so che è un giocatore motivato al massimo, non vede l’ora di poter dare il proprio contributo in particolare in casa nostra, non posso dire quanti minuti avrà domenica e se giocherà, ma quando avrà di nuovo un’opportunità giocherà al meglio e non vede l’ora di farlo”.

Tmw.com