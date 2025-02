Gara delicata quella di domani ad Udine per gli azzurri. L’Empoli ha l’obbligo di fare punti per non rischiare di essere risucchiato nelle ultime tre posizioni, anche al netto di un calendario che continuerà ad essere “pericoloso”. Vediamo le ultime.

Dovrebbe essere confermato il 3-4-2-1 come modulo di partenza. In difesa, viste le assenze di Viti ed Ismajli si dovrebbe accentrare Goglichidze con De Sciglio ed uno tra Pezzella (più probabile) e Cacace a sugli esterni. Il centrocampo dovrebbe essere senza ballottaggi con Gyasi e Cacace (opzione Pezzella) mezzali e Grassi ed Henderson a fungere da interni. In avanti da capire se Kouamè sarà pronto per partire dall’inizio, l’ivoriano si gioca la maglia con il rientrante Maleh. Esposito e Colombo, sicuri.

Gli indisponibili sono: Fazzini, Ismajli, Anjorin, Solbakken, Brancolini, Ebuehi, Viti, Sazonov, Haas e Pellegri.

Mister D’Aversa evidenzia le difficoltà della gara, sottolineando che la squadra sente sempre l’ “obbligo” di far punti.

In casa friulana si andrà avanti con il 4-4-2 visto a Napoli. La formazione sembra priva di particolari dubbi con Thauvin e Lucca di punta. In porta andrà Sava vista l’indisponibilità di Okoye. Atta ed Ekkelenkamp saranno gli esterni di centrocampo. Per il resto l’undici sarà il medesimo visto nel sorprendente pareggio di Napoli. Già detto di Okoye, anche Davis non sarà della gara.

Il tecnico Runjaic non vuol parlae di prova del nove e sottolinea che servirà una prova da squadra per superare l’Empoli.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-4-2: Sava; Kamara, Bjiol, Solet, Kristensen; Ekkelenkamp, Lovric, Karlstrom, Atta; Thauvin, Lucca.

3-4-2-1: Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Grassi, Henderson, Cacace; Esposito, Maleh; Colombo.