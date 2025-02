CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2024/2025, 25a giornata, Sabato 15/02/2025 ore 15:00, Centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi, Monzello

MONZA 3 EMPOLI 2

MARCATORI: 12′ Longhi (M), 24′ Popov (E), 40′ Olivieri (aut.), 42′ Chiucchiuni (E), 63′ Azarovs (M)

MONZA: 26 Ciardi, 6 Domanico, 9 Longhi(81′ Pedrazzini), 11 Nene, 16 Viti(68′ Crasta), 18 Lupinetti, 21 Berretta(85′ Troise), 24 Ballabio(85′ Reita), 32 Capolupo(68′ Scaramelli), 33 Azarovs, 90 Zanaboni

A disposizione: 1 Vailati, 2 Bagnaschi, 3 Pedrazzini, 8 Giubrone, 10 Troise, 17 Gaye, 22 Reita, 23 Crasta, 72 Scaramelli

ALL. Oscar Brevi

EMPOLI: 20 Biagini, 4 Bacci, 7 El Biache(84′ Moray), 15 Falcusan, 24 Baud Banaga(65′ Trdan), 33 Mannelli(79′ Monaco), 42 Chiucchiuni(79′ Baralla), 77 Popov, 91 Rugani, 97 Olivieri(65′ Lauricella), 99 Gravelo

A disposizione: 52 Versari, 2 Moray, 6 Asmussen, 8 Barsotti, 11 Monaco, 18 Lauricella, 19 Solbes, 21 Trdan,39 Baralla, 80 Scienza, 98 Tordiglione

ALL. Andrea Filippeschi

Arbitro: Nicolò Dorillo

Assistenti: Aletta, Romaniello

Ammoniti: 38′ Rugani (E), 60′ Mannelli (E), 90′ Bacci (E)

Espulsi:

-Rimandato ancora il ritorno alla vittoria per l’Empoli che cade in casa del Monza, decisivo il gol di Azarovs. Azzurri partiti decisamente meglio nel primo quarto d’ora ma poi arriva il gol di Longhi su cui ci sarebbe da discutere per un’evidente trattenuta fallosa poco prima di Zanaboni su Mannelli. Difesa dell’Empoli che oggi, al netto di una buona dose di sfortuna, non si è dimostrata all’altezza dell’attacco brianzolo, con Longhi e Zanaboni liberi di seminare il panico tra gli avversari. Dopo il primo gol è bravo l’Empoli a reagire e a trovare il pareggio con Popov, che torna al gol dopo tanto tempo. Sul finale di primo tempo di nuovo vantaggio Monza con una deviazione completamente fortuita di Olivieri su una punizione di Longhi destinata ad andare fuori. Ma dopo poco ci pensa Chiucchiuni con un tiro da fuori a pareggiare il risultato. Al 63′ il gol vittoria di Azarovs su calcio d’angolo con una deviazione piuttosto fortunosa del centrocampista lettone che colpisce di spalla ad occhi chiusi. Brutto esordio tra i pali per Biagini che, pur non avendo colpa su nessuno dei 3 gol, è sembrato sempre poco sicuro nelle uscite e nel guidare la difesa. In generale la squadra ha offerto una buona prestazione ed ha saputo reagire bene ai gol del Monza che ha saputo capitalizzare bene i pochi tiri in porta. Sicuramente serve un po’ più di precisione nell’ultimo passaggio e di freddezza sotto porta per convertire al meglio le occasioni create. Tra i migliori da segnalare l’esordio da titolare di Baud Banaga e la buona prestazione di Popov e Chiucchiuni, con Gravelo ed El Biache apparsi oggi un po’ spenti. Azzurri che rasentano la zona play-out e mercoledì saranno chiamati a rifarsi in casa contro la Sampdoria.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita

3′: Occasione gigantesca per l’Empoli con Chiucchiuini che soffia il pallone ad Azarovs e serve Popov davanti al portiere ma non calcia abbastaza angolato

6′: Un po’ in affanno la difesa dell’Empoli sul cross basso diretto verso Zanaboni

8′: Iniziativa sulla destra di Gravelo che arriva sul fondo e trova una deviazione sospetta con la mano di Azarovs ma per l’arbitro è semplicemente angolo

9′: Palla fuori di un soffio sulla conclusione da fuori di Gravelo in ripartenza

12′: GOL DEL MONZA! Azione che parte da un evidente fallo di Zanaboni su Mannelli che viene trascinato a terra dall’avversario, il numero 90 del Monza serve poi Longhi in area che apre il destro e trova al rete

17′: A centimetri dal raddoppio il Monza con il colpo di testa ravvicinato di Zanaboni su cross di Nenè

19′: Empoli che fa fatica ad uscire ora

22′: buon recupero palla e percussione in avanti di Olivieri che subisce fallo in ripartenza

24′: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI ! Azione tutta sulla destra con Gravelo che crossa forte e basso per la zampata da pochi passi di Popov che stavolta non sbaglia a pareggia il match

27′: Grande palla di Popov a scavalcare la difesa per Gravelo ma è bravo Ciardi ad uscire

29′: Bel recupero di Baud Banaga ma Popov sbaglia subito dopo il passaggio per Gravelo

30′: Sempre vivo il Monza che va di nuovo vicno al gol con Longhi dopo uno slalom tra i difensori calcia ma sopra la traversa

33′: Buon momento ora dell’Empoli che ha ritrovato fiducia dopo il gol

35′: Chiusura provvidenziale di Capolupo prima sul El biache lanciato a rete e poi su Gravelo

38′: Sempre Capolupo protagonista di una bella progressione tra le maglie difensive azzurre, murata poi la sua conclusione

38′: Costretto al fallo e poi al giallo Rugani che oggi non riesce a contenere i movimenti di Longhi

40′: GOL DEL MONZA ! Punizione di Longhi direttamente in porta su cui non arriva nessun giocatore del Monza ma trova una doppia deviazione dei giocatori dell’Empoli, da capire a chi assegnare l’autogol

42′: GOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Conclusione da fuori potente di baud Banag, il poritere respinge centrale fuori dall’area e sulla ribattuta calcia bene Chiucchiuni e rimette la partita in equilibrio

45′: Concessi 2 minuti di recupero

46′: Buona chiusura di Falcusan sull’ennesimo scatto in profondità di Zanaboni

47′: In chiusura di primo tempo scambiano Chiucchiuni e Gravelo con il portiere che respinge coi piedi in angolo

48′: Spizzata sul primo palo sull’angolo di Bacci ma c’è un salvataggio sulla linea di un difensore del Monza a negare il vantaggio azzurro

48′: Finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

45′: Inizia il secondo tempo

49′:Escono bene dal basso gli azzurri con Baud Banaga ed El Biache che innesca la corsa in profondità di Popov, bloccato poi dal difensore

51′: Manca un po’ di precisione all’Empoli per quanto riguarda l’ultimo passaggio

54′: Gran cross tagliato di Falcusan dalla destra ma non ci hanno creduto abbastanza gli attaccanti

55′: su punizione di Bacci prova a girarla di testa Rugani ma il suo tentativo è troppo centrale

59′: Imbucata pericolosa di Nenè per Ballabio, lasciato solo dalla difesa azzurra, ma calcia alto sopra la traversa

60′: Punizione direttamente in porta di Berretta da lontanissimo e rischia di mettere in difficoltà Biagini

62′: Vicino al vantaggio il Monza con Zanaboni che non riesce a mettere il piede in mischia

63′: GOL DEL MONZA! Calcio d’angolo con spinda sul primo palo di Longhi per la deviazione piuttosto fortuita di Azarovs sul secondo palo

65′: nell’Empoli fuori Baud Banaga e Oliveri, dentro Trdan e Lauricella

68′: Nel Monza fuori Capolupo dentro Scaramelli, fuori anche Viti dentro Crasta

70′: triangolo al limite dell’area tra Gravelo e Popov con il primo che va al tiro e sfiora il palo

73′: empoli che sembra aver subito il contraccolpo dell’ultimo gol

75′: gran giocata di Zanaboni che scucchiaia per Longhi e serve un’uscita bassa di Biagini per fermare l’azione

79′: Nell’Empoli fuori Chiucchiuni dentro Baralla, fuori Mannelli dentro Monaco

81′: nel Monza fuori Longhi dentro Pedrazzini

82′: scambiano lauricella e Monaco sulla sinistra, chiude Crasta in angolo

83′: Doppia chance di testa per l’Empoli ma manca sempre la precisione

84′: Nell’Empoli fuori infine anche El Biache dentro Moray

85′: Manca la zampata finale da pochi passi di Popov sula cross dal fondo di Monaco che aveva eluso la marcatura avversaria

85′: Nel Monza fuori Ballabio dentro Reita

87′: Murata la conclusione ravvicinata in girata di Popov

88′: Conclusione da fuori deviata di Gravelo che finisce tra le braccia del portiere

90′: Concessi 4 minuti di recupero

91′: Sbaglia un tocco facile Monaco per la sovrapposizione di Lauricella

94′: Finisce così la partita!