Riprenderà domani la preparazione degli azzurri che guardano adesso alla trasferta di Udine di domenica prossima. Purtroppo la gara con il Milan ha fatto un’altra “vittima”, infatti sicuramente ci sarà l’assenza di Viti per il problema al ginocchio; nei prossimi giorni capiremo l’entità del danno. Un’assenza che va ad unirsi alle altre, con il difficile rientro di Ismajli. Vedremo in settimana se dall’infermeria riuscirà ad uscire qualcuno, settimana però importante per far trovare maggiore condizione a chi è già in gruppo (vedi Zurkowski) e per far integrare ancora meglio Koaumè. Vedremo anche se la società interverrà con qualche innesto pescando dagli svincolati. La gara di Udine è davvero importante perchè la classifica inizia ad essere pericolosa – vedremo poi cosa faranno Cagliari e Parma che oggi si sfidano – con poi ad arrivare l’Atalanta. E’ un Empoli che però, nonostante questo, continua a raccogliere complimenti per il suo atteggiamento e per le sue prestazioni. Non fa certo eccezione la gara persa ieri sera contro il Milan, dove si sono viste delle buone cose, ed un primo tempo che avrebbe dovuto vedere i nostri in vantaggio per quanto di più fatto rispetto agli avversari. Almeno due le occasioni nitide per i nostri, con l’incrocio dei pali colpito da Colombo ad essere davvero clamoroso. E’ piaciuta tutta la conduzione della gara da parte dei ragazzi di D’Aversa, con anche una fase di non possesso ben fatta che ha reso complicate le cose al Diavolo. Ci sono stati degli errori, soprattutto da parte di un Marianucci non in serata fortunata, ma la squadra non ha di fatto mai vacillato ed anzi, ha fatto vedere le cose migliori. Ed il match si poteva mettere ancora meglio visto che al 55′ il Milan resta in dieci per il doppio giallo a Tomori. La superiorità numerica degli azzurri però dura soltanto dieci minuti, visto che al 65′ arriva il rosso diretto a Marianucci per un calcetto ingenuo rifilato a Gimenz in reazione ad un fallo del milanista. La decisione arbitrale appare onestamente esagerata, soprattutto perchè richiamato al VAR dove si evince molto bene che non c’è gravità in quello che commette il nostro difensore. E’ parsa una sorta di “compensazione” per l’espulsione di Tomori che – nell’episodio specifico del secondo giallo – visto che l’azione nasce da un quasi certo fuorigioco di Colombo sul quale però non ci può essere intervento della tecnologia trattandosi, appunto, di secondo giallo e non rosso diretto. Ristabilita la parità numerica la gara cambia copione anche perchè al “pit stop” il cambio gomme delle due squadre appare oggettivamente impari. E qui si ritorna al problema che questa squadra si sta portando dietro da ormai tanto tempo, un problema che il mercato (ed i continui infortuni) non sembrano aver potuto risolvere. Nel calcio dei cinque cambi, in serie A, le partite si possono completamente stravolgere nella parte finale, ma se da una parte puoi attingere soltanto a gente non ancora del tutto pronta e ragazzi della Primavera, diventa assai difficile. La differenza della gara di ieri sta onestamente tutta qui, come evidenzia anche D’Aversa che, senza polemizzare, parla apertamente di deficit di esperienza. La gara con il Milan, che fa proseguire uno dei tabù ancora non sovvertiti dal nostro Empoli, la si può commentare solo in questo modo, ribadendo i complimenti per come questa è stata preparata ed interpretata. Certo qualcosa è mancato anche nei singoli, detto già di un Marianucci che non ha azzeccato la miglior serata, ieri è mancato anche Cacace rimesso nel ruolo di trequarti; il neozelandese fa qualcosa di interessante in copertura ma non supporta quasi mai in avanti. Non una serata positiva nemmeno per Gyasi e Goglichidze (il georgiano entra per Viti a gara in corso) che hanno delle responsabilità su due gol del Milan. Di contro si deve esaltare la prova maiuscola di Colombo che, davanti alla squadra di proprietà, sfodera una prestazione gigante con quella traversa che avrebbe dovuto avere miglior fortuna. Tra i singoli giusto evidenziare anche le buone prestazioni di Grassi di Henderson ed un De Sciglio che sta adesso facendo vedere cose interessanti. Il momento è questo, lo si deve accettare senza particolari drammi e si deve andare avanti a testa alta, cercando di fare di necessità virtù. Sapevamo che non poteva essere il centro classifica la nostra “casa”, e dispiace certo per una serie di risultati non positivi che ormai si inanellano da tempo. Svincolati a parte, anche il mercato si è chiuso e questi saremo fino alla fine, con la speranza che davvero alcuni degli attuali infortunati possano essere il valore aggiunto nella parte conclusiva di questa stagione. Dal campo la squadra è uscita con la maglia ampiamente bagnata, e non solo per la pioggia, e con i meritati applausi del pubblico. Questo non basta, vero, per centrare la salvezza, ma dobbiamo anche ricordarci sempre chi siamo e che questa è la quarta stagione consecutiva di serie A; questo non per gettare la spugna, ci mancherebbe, ma per tenere bene a mente che se salvezza sarà, dovrà essere celebrata come un qualcosa di eccezionale.

D’Aversa conferma la formazione vista con la Juventus, cambiando solo Ismajli e Anjorin infortunati per Viti e Grassi. Per il resto tutto confermato, con la linea offensiva formata da Esposito, Cacace e Colombo. Il primo squillo della gara è al 9′ da parte dell’Empoli, Jimenez imenez sfonda a sinistra e mette in mezzo, fa muro la difesa azzurra. Due minuti più tardi ci prova Musa, ma il suo tiro col sinistro è centrale. Al 15′ si fa vedere anche l’Empoli con una grande occasioni creata da Esposito, che al limite dell’area serve Grassi, il suo tiro a botta sicura viene salvato dall’intervento di Tomori. Al 21′ si accende Joao Felix, conclusione dal limite del portoghese che sfiora il palo. Al 26′ l’Empoli perde Mattia Viti, costretto ad uscire per quello che sembra un brutto infortunio al ginocchio, con Goglichidze che prende il suo posto. Gli azzurri pian piano prendono le misure al Milan, che riesce a farsi vedere meno in avanti. Al 32′ arriva la miglior occasione per l’Empoli, con Colombo che porta il pallone sul sinistro e calcia a giro colpendo in pieno il palo che salva i rossoneri. Il primo tempo si chiude in attacco per il Milan, con un tiro da punizione di Theo Hernandez che esce di poco a lato. Nell’intervallo Conceicao lascia negli spogliatoi Jimenez, Fofana e Abraham per Gimenez, Pulisic e Leao. I cambi premiano il Milan, che sembra mettere alle strette l’Empoli, che al 54′ si salva grazie a De Sciglio, decisivo col suo intervento nell’anticipare Gimenez a pochi passi dalla porta. La gara prende una svolta completamente diversa al 55′, quando Tomori falcia in campo aperto Colombo, guadagnandosi il secondo giallo. L’espulsione del difensore viene contestata però dal Milan, in quanto la posizione di partenza di Colombo era in fuorigioco, situazione non revisionata in quanto per regolamento il Var non può intervenire in queste situazioni. L’inferiorità numerica per i rossoneri dura solo dieci minuti, perché al 65′ sotto la doccia ci finisce pure Marianucci, che dopo uno scontro con Gimenez reagisce dando un calcetto al messicano. Il gesto, rivisto al Var da Pairetto, viene punito con rosso diretto che ristabilisce la parità numerica. Il Milan riprende coraggio, e al 68′ trova il vantaggio grazie al cross di Pulisc per Leao, che arriva di prepotenza sul secondo palo schiacciando il pallone in rete di testa. L’Empoli molla, e al 75′ ecco che arriva il raddoppio firmato dal primo gol in Serie A di Gimenez, che salta Goglichidze, si porta il pallone sul sinistro e fredda Vasquez. Nel finale il Milan potrebbe addirittura portarsi sullo 0-3 con Joao Felix, ma a tu per tu con Vasquez il portoghese si fa ipnotizzare. C’è tempo per un tiro fuori di Konate e poi cala il sipario sulla gara.