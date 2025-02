La notizia è arrivata da pochi minuti ed è stata diramata dagli attenti colleghi di Sky. Viktor Kovalenko sta per tornare a vestirsi di azzurro. L’ucraino è rimasto svincolato dall’Atalanta e torna ad Empoli dopo il prestito della scorsa stagione. Tra l’altro Kovaleko si era messo in mostra, soprattutto nella prima parte di stagione, ed era stato etichettato come “l’eroe di Napoli” per quel gol al San Paolo che aveva significato vittoria.

Giocatore che conosciamo e che può fare sia il trequarti che la mezzala, può quindi essere impiegato in più posizione nel 3-4-2-1 di D’Aversa. Stando a quanto arriva la situazione dovrebbe essere in dirittura d’arrivo ed a breve potrebbe arrivare l’ufficialità da parte del club. Lo scorso anno, per lui con la nostra maglia, diciassette presenze ed un gol. Ricordiamo che lui vanta 33 presenze con la maglia della nazionale maggiore ucraina. In serie A, in totale, 62 presenze con 3 gol.