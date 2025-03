Dopo l’incredibile notte di Torino, che ha scritto una pagina storica del nostro club, si torna al campionato e si va a Marassi per cercare di riprendere un cammino dopo quattro sconfitte consecutive.

Dopo aver visto il 3-5-2 allo Stadium si dovrebbe tornare al 3-4-2-1. In difesa torna Marianucci, che ha scontato i due turni di squalifica, ma non ci sarà Ismajli. Dovrebbero poi agire Goglichidze e De Sciglio. Centrocampo con Gyasi e Pezzella e far da esterni, Grassi ed Henderson in mezzo. In attacco c’è invece da capire un attimo, potrebbe essere avanzato Kouamè con Esposito e Maleh a far da sottopunta.

Gli indisponibili sono: Viti, Fazzini, Anjorin, Ismajli, Zurkowski, Solbakken, Ebuehi, Sazonov, Haas, Pellegri.

Mister D’Aversa non vuole godersi oltremodo la vittoria di mercoledi e si cala nel clima di una partita non semplice in uno stadio sempre complicato.

In casa genoana si dovrebbe adottare il 4-2-3-1 come modulo di partenza. Ancora da valutare Thorsby, sicuramente out Vitinha. L’ex De Winter favorito su l’altro ex, Sabelli, sulla destra. Messias si gioca una maglia da titolare sulla trequarti al fianco di Miretti. L’ennesimo ex, Pinamonti, sarà il terminale offensivo del grifone. Non sarà del match Ahanor.

Il tecnico Vieira fa i complimenti all’Empoli per la gara con la Juve ma dal match di domani vuole i tre punti.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-2-3-1: Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup: Zanoli, Messias, Miretti; Pinamonti.

3-4-2-1: Silvestri; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Maleh; Kouamè.