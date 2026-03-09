In molti, soprattutto durante l’intervallo quando la gara era ancora su binari soddisfacenti (poi l’argomento è diventato un altro) ci avete chiesto se il gol segnato da Elia dopo ventotto secondi potesse rappresentare un record nella storia azzurra. La risposta è no. E’ difficile e complesso – anche se fattibile – fare un ricerca su tutte le gare giocate dall’Empoli nella sua storia, ma per capire che non è record basta andare indietro di pochi anni. Stagione di serie A 2018/19 Sassuolo-Empoli 3-1. Il gol azzurro fu segnato da Ciccio Caputo, su assist di Capezzi, dopo esattamente diciotto secondi.

Onestamente non sappiamo se questo sia, ma è probabile, il più veloce di sempre, ma toglie quello di Elia dalla possibilità di essere record.