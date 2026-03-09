In molti, soprattutto durante l’intervallo quando la gara era ancora su binari soddisfacenti (poi l’argomento è diventato un altro) ci avete chiesto se il gol segnato da Elia dopo ventotto secondi potesse rappresentare un record nella storia azzurra. La risposta è no. E’ difficile e complesso – anche se fattibile – fare un ricerca su tutte le gare giocate dall’Empoli nella sua storia, ma per capire che non è record basta andare indietro di pochi anni. Stagione di serie A 2018/19 Sassuolo-Empoli 3-1. Il gol azzurro fu segnato da Ciccio Caputo, su assist di Capezzi, dopo esattamente diciotto secondi.
Onestamente non sappiamo se questo sia, ma è probabile, il più veloce di sempre, ma toglie quello di Elia dalla possibilità di essere record.
Io sinceramente all’intervallo stavo seguendo quali mosse avrebbe fatto l’Amiatino e quando ho visto che toglieva Elia (poi si è capito il motivo) e Yepes mettendo due giocatori che ci avrebbero fatto abbassare senza difendere meglio non ero per nulla tranquillo ed infatti ci siamo ulteriormente abbassati ancora di più rispetto alla parte finale del primo tempo difendendo anche peggio.
Per difendersi meglio non lo fai mettendo Haas che è lento a ripartire l’azione, ma cambiando assetto difensivo mettendosi a 4 dietro con Curto terzino destro ed inserendo Romagnoli a sperare di prenderne qualcuna di testa sui loro prevedibili cross, squadra corta e stop.
Qui c’è l’umiltà di un allenatore che dovrebbe cercare in ogni modo di portare la barca in porto, mettendo in discussione le proprie idee e snaturandosi anche per la causa comune. L’umiltà di capire che già aver fatto due goal in trasferta era già un regalo da far fruttare in ogni modo, anche un pareggiaccio che poteva sembrare una sconfitta dopo 2 goal avanti all’intervallo avrebbe lasciato in dote un punto, ma invece come copia ed incolla della stagione scorsa sia i mister cercano la vittoria che faccia uscire dal tunnel e per sbloccarsi, ma la vittoria guarda caso non arrivava l’anno scorso e non arriva ora.
…la non umiltà
siamo al baratro e vu fate gli articoli sulle caxxate. Mah…
Esatto, condivido in pieno. Bisognerebbe invece fare pressione per esonerare l’allenatore e dare una scossa. Altro che articoli sul gol più veloce. Che ce ne facciamo del gol più veloce quando siamo a un passo dalla retrocessione?? Sveglia!!!!
Il cambio giusto da fare all’intervallo era tolgo Ilie e metto Ignacchiti.