Ovvia…mi sono voluto far del male… ho riguardato anche la sintesi…
Abbiate pazienza. Va bene tutto ma il terzo goal era da annullare per fallo di mano.
Mal il VAR dove era ?
è uguale al fallo di mano di Magnino a Bari sul gol di Sphendi. Li nessuno ha brontolato perché era a favore.
Mah… a dire il vero, ho riguardato più volte l’azione al rallentatore. Secondo il mio punto di vista, prima delle “mani”, nella stessa azione c’era rigore per il Catanzaro.
Curto, entrando in area insieme all’avversario, affossa con le mani il loro giocatore, poi ci casca sopra e da lì parte tutto il casino.
Secondo me dal VAR hanno considerato il tutto come regola del vantaggio e quindi convalidato il gol.
Più che fallo di mano direi che per prima cosa Pittarello si porta giù con sè Cu.rto il quale per primo tocca la palla con la mano e poi la tocca Pittarello.
Premesso che il nostro problema primario non sono gli arbitri, se ce li avessero mandati a modo ci poteva anche stare di pareggiare a culo due partita pur rimanendo invariato il giudizio che diamo oggi sulla squadra perchè per perderla ieri ci si doveva mettere proprio di impegno.
tolti Fulignati Elia e Shpendi, questa squadra non ha un giocatore.
A centrocampo non c’è un leader
in difesa abbiamo 4 barulli
Si continua a giocare con un modulo di M****
marcature a vista in area , roba da inorridire le scuole calcio,
Curto ed Obaretin sono un campionario da esporre a Coverciano di come NON si difende
Perdere partite così è da suicidio! (e non è la prima volta)