Si è giocata la 29a giornata del campionato di Serie B che ha visto la capolista Venezia rimanere da sola al comando della classifica grazie alla vittoria sulla Reggiana e alla contemporanea sconfitta del Monza a Spezia; la squadra di Bianco si porta in vantaggio 2-0 dopo venti minuti, poi rimane in dieci uomini per l’espulsione di Carboni e subisce la clamorosa rimonta dello Spezia che vince 4-2. Vittorie importantissime nella corsa salvezza per l’Entella che sbanca Bolzano battendo di misura il Sudtirol, dell’Avellino che in pieno recupero batte il Padova e del Mantova che rifila un 2-0 alla Juve Stabia. Netta vittoria del Frosinone sulla Samp che si riavvicina alla seconda posizione seguita a ruota dal Palermo che espugna di misura il campo di Carrara. Clamorosa la sconfitta dell’Empoli che si porta in vantaggio 2-0 a Catanzaro a fine primo tempo per poi subire la rimonta dei padroni di casa che vincono 3-2. Empoli sempre più in crisi di risultati visto che la vittoria non arriva da dieci partite. Nel posticipo larga vittoria del Pescara sul Bari che torna a sperare nella salvezza.

Questi i risultati e la classifica:

SUDTIROL-V.ENTELLA 0-1

SPEZIA-MONZA 4-2

AVELLINO-PADOVA 1-0

VENEZIA-REGGIANA 2-0

MODENA-CESENA 0-0

MANTOVA-JUVE STABIA 2-0

FROSINONE-SAMPDORIA 3-0

CATANZARO-EMPOLI 3-2

CARRARESE-PALERMO 0-1

PESCARA-BARI 4-0