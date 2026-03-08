Queste le parole del tecnico azzurro, Alessio Dionisi, nella conferenza stampa post gara a Catanzaro.
” L’atteggiamento della squadra nel primo tempo è stato quello che dovevamo avere, abbiamo difeso bene contro una squadra che ama costruire da dentro, e siamo stati poi bravi anche a rubare una palla e fare il secondo gol. Tutto quello che però abbiamo fatto bene nel primo tempo poi lo abbiamo concesso nel secondo. Abbiamo preso un gol imbarazzante su un cross fatto male. Quando hai paura di prendere gol, prendi gol. Poi il Catanzaro ha qualità, ma ci sono delle responsabilità enormi da parte nostra. Elia ha chiesto il cambio, si portava dietro alcuni fastidi ed ha chiesto il cambio. Avevo poi altri centrocampisti ammoniti, come Yepes che non ha fatto un contrasto per non prendere il secondo giallo e quindi l’ho tolto per quello, non certo per la prestazione che è stata positiva. Dei cambi li avrei comunque dovuti fare ed ho utilizzato lo slot del fine primo tempo visto che c’è più tempo per preparare chi entra. Ma la squadra non ha aiutato chi è entrato, sinceramente la squadra. Perchè chi ha giocato il primo tempo nel secondo ha avuto un atteggiamento diverso e poi è difficile perchè non abbiamo le qualità con chi entra di cambiare la partita. Soprattutto a Catanzaro fuori casa, vincendo due a zero dove ci dobbiamo aspettare che loro ci attacchino e ci mettano in difficoltà. E non è il palo che poteva portarci sul tre a zero, dopo il primo gol preso abbiamo battuto il calcio d’avvio ed abbiamo regalato la palla a loro.
Siamo giovani ma però dobbiamo tirare fuori un po’ più di personalità perchè non c’è solo la partita per come la prepari ma questa poi può cambiare per una moltitudine di eventi. Non si gioca solo quello che prapari in settimana ma si gioca la partita che cambia e con l’emotività che hai. La nostra emotività oggi è stata folle, perchè in quel secondo tempo c’è stata la paura di prendere gol e lo prendi, il primo è stato assurdo. Non parlo poi del terzo perchè lo avevamo già preso a Frosinone un gol cosi, in mischia e no va bene. La palla poteva passare solo da li e siamo stati ad aspettare, e li non c’entra niente la tecnica e la tattica ma c’entra la lucidità in un momento decisivo. La richiesta non era quella di abbassarci, sapevamo che per come si era messa la gara il Catanzaro avrebbe buttato il cappello, ed infatti proprio per questo abbiamo avuto anche l’opportunità per fare il terzo gol. Dovevamo fare una partita difensiva nel secondo tempo, l’abbiamo fatta ma abbiamo sbagliato dei passaggi abbastanza semplici. C’è mancata qualità e soprattutto lucidità, quando manca questa perdi qualità, sia con la palla che senza. Abbassarsi era normale, lo abbiamo fatto anche nel primo tempo e lo abbiamo fatto bene, nel secondo invece no con gli stessi giocatori. Questo non è allenamento, non è atteggiamento è lucidità e mentalità e non possiamo mettere dentro una mentalità sbagliata a dieci (adesso nove) partite dalla fine, perchè altrimenti non avremo da qui alla fine un cammino facile e neanche positivo.
Il girone di ritorno stiamo facendo male, siamo la squadra che ha realizzato meno punti. Oggi mancavano diversi giocatori, oltre ai lungodegenti abbiamo avuto dei problemi di affaticamento per Degli Innocenti e Shpendi, dovuti ai molti imepegni e per fortuna niente di sginificativo. C’è da combattere anche contro questo, ma diventa un opportunità per altri e quelli che giocano devono permetterci di far di più. Oggi la responsabilità e di tutti, non solo di chi è subentrato o di chi è partito, è di tutti perchè non possiamo cambiare la mentalità e l’atteggiamento in base a come va il risultato, anzi sul due a zero avremmo dovuto aumentare la nostra mentalità ed invece siamo rientrati in spogliatoio litigando con gli avversari per il nulla. Gli avversari sanno cosa vogliono, hanno esperienza per questo, non non l’abbiamo e ci perdiamo in un bicchiere d’acqua e poi gli altri ne approfittano.”
DIMETTITI SE SEI UN UOMO!
domani arriva andreazzoli
Per carità…
veramente sta firmando in questo momento, domani l’ annuncio!
bevi meno vodka che poi lo vedi che effetto fa
la vodka la sta bevendo Horsi e a litri da due anni a codesta parte. non ci sta capendo nulla, purtroppo la vecchiaia arriva per tutti
…..che du coglioni ‘sto allenatore…..
io preferirei Pasquale Marino, conosce l’ambiente ed ha l’esperienza per tirarci fuori da questo buco….
È inaccettabile che dopo un primo tempo da 2-0 si perda 3-2 …. la partita non era importante, era importantissima …. se non riesci a trasmetterlo alla squadra hai fallito come allenatore…. non importano i cambi ma dopo un certo numero di partite non vinte, tutti, ma proprio tutti devono metterci il 200% in ogni cm del campo.
Se fosse per me, ti avrei già mandato via a pedate…. purtroppo non dipende da me…. troppi sono gli episodi simili già visti…. da Mart.uscello, a Muz.zi, a Ca.rboni a D’Aver.sa a Pagli.uca…..
Guarda Riccardo, che la partita a Cesena è stata tale e quale.
Nel secondo tempo fu un assedio dei Romagnoli, non si riusciva ad uscire dalla nostra metà campo, non si facevano tre passaggi di fila e molti di voi a gongolare guardando solo al risultato e non alla prestazione.
Anche là, se Nasti non salvava sula riga, avevamo minimo due punti in meno….
Siamo a commentare sempre le stesse partite: è che le altre squadre ci studiano e sanno benissimo che se mettono dentro una dozzina di cross, prima o poi il gol arriva. E Dionisi non trae lezione, non trae mai lezione dai nostri limiti…dai nostri errori….
Giochiamo troppo bene per avere chance di salvezza
Ci vorrebbe gente ignorante, rude, disincantata.
Eppure dovresti (nel passato) aver visto VERAMENTE come e quando si gioca bene.
Dove tu veda questa squadra giocare bene nel complesso non lo so.
Ti vengo incontro e ti direi primo tempo a Reggio Emilia, primo tempo ad Avellino e poi a Palermo e Frosinone.
Per il resto stendiamo un velo pietoso…
Ed in primis per colpa della società che ha scelto questi giocatori, dei giocatori stessi in quanto scarsi tecnicamente e mentalmente e, per ultimo, metto l’allenatore che ci sta mettendo tatticamente del suo.
nonno vieni a salvarci per favore!!
E tu sei un brodo….il primo a togliere certezze ai giocatori….
Il fatto dell’ammonizione e’ una cosa che va di moda….si gioca anche ammoniti….ci sono stati 3 giocatori nel primo tempo che hanno provato a giocare palla a terra e tenere palla senza paura
Yepes
Saporiti
E Elia l’hai tolti lasciando in campo gente allucinanta
Unica gioia la Primavera. Loro a Catanzaro hanno vinto. E vincendo lo scontro diretto col Pescara settimana prossima, sono matematicamente promossi.
Dionisi levati dal c……
Dionisi è ancora allenatore dell Empol???? Martedì l allenamento verrà diretto da Bisoli oppure Andreazzoli..importante è che non sia questo..che ci porterà alla serie c..dove abbiamo già scavato la fossa..caro Stefanelli..se avete cuore dovete cacciare Dionisi ancora non avete capito il baratro
Bisoli? Andreazzoli? (meglio di no)…. ritorno di Pagliuca? boh…. so soltanto che Dionisi va mandato via subito, preparare la partita con il Mantova come fosse la finale della Coppa del Mondo con qualcuno che porti questi morti a lottare per 100 minuti… devono capire che la maglia dell’Empoli è una maglia prestigiosa che va onorata con ogni goccia di sudore!!!! basta femminucce….
I numeri sono impietosi e visto che non puoi mandare via 24 giocatori, c’è rimasto un ultimo tentativo.. Con 9 partite alla fine si può ancora sostituire chi è alla guida di una macchina che non riesce a viaggiare a pieno regime! Non ritarderei ancora le cose!
Parla come se non ci fosse lui al timone! Se succede tutto questo il primo responsabile sei tu! Parli di personalità. Tira fuori la tua e rimetti il mandato! Per manifesta incapacità a gestire la situazione attuale
È inutile domandarsi se è più colpa di Dionisi o della squadra, c’è da cambiare qualcosa per provare a salvarsi e siccome i giocatori a marzo non si possono cambiare deve essere esonerato l’allenatore.
Certo se deve essere retrocessione meglio averle tentate tutte , ho l’impressione che gli e stato promesso carta libera e almeno 2 anni senza esonero , ma imporgli la difesa a 4 …
era l’occasione il secondo tempo …
dopo 1-2
Curto , Romagnoli , Guarino , Obaretin…
niente lui non difende a 4 perché le zuccone il solito buffone prepotente!
intanto……bisogna vedere se lo mandano via davvero, e poi, a seconda di chi arriverà, si capirà buona parte di tutta la questione.
Metterà Bianco.ni come venne messo Do.nati nel 1989 e la storia si ripeterà purtroppo.
Pasquale Marino!!! contratto fino a fine anno, almeno ha l’esperienza per queste situazioni!!!! e costa poco!!!!
Le partite vanno lette , alzando il ritmo e portando fuori zona Iemmello ti hanno aperto , te le partite le subisci non le capisci quando cambiano .
Basta poco per metterci sotto , difendiamo male , non facciamo falli tattici , siamo dei polli con in panchina uno che sbaglia sempre quasi tutto .
Il volto della sconfitta
Io avrei messo Romagnoli a difendere subito dopo il 1-2 si vedeva da km che si sarebbe perso …
gli sarebbe bastato giocare da fermo ci si metteva a 4 Curto ,Romagnoli , Guarino , Obaretin…
Ma lui a 4 non vuole difendere …
Brutto segno che abbia parlato nel post partita…vuol dire che ancora non è stato esonerato 😱
Dionisi il terzo gol negli amatori a quello in terra del Catanzaro il pallone glielo infiliavano in pancia…almeno il passaggio non lo faceva…questi lo fanno di lavoro e te prendevi quei 3 che erano intorno a lui e le prendevi a pedate nel c….davanti a tutti…perchè avevi finoto i cambi sennò li levavi…
E ho la sensazione da come sono muti , che parlano solo in caso di vittoria con Dionisi per dire che ci hanno sempre creduto …
pur di dar contro al tifoso preferiscono rischiare un eventuale retrocessione …
e come dice Tuttoazzurro !un tu avrai mica ragione te della terra dura !
Dionisi levati di torno, dimettiti e così fai una cortesia a tutti!!! Io ho assistito al tuo ritorno senza pregiudizi, anche se andasti via da Empoli in modo irrispettoso… Ma ora sei indifendibile, devi solo andare a casa!!
Ovviamente anche i giocatori ingiustificabili, con un atteggiamento vergognoso, andrebbero attaccati al muro tutti.
Caro pesce bollito, dopo il trattamento che ci hai riservato l’altra volta, spero vivamente di salvarci, ma sono altresì convinto che questa sia per te l’ultima occasione di allenare in una piazza importante ed in categoria professionistica.
Troppi tre fallimenti consecutivi, in piazze importanti e costruite per vincere o comunque ben figurare.
Chi mai ti affiderà organici importanti ed obbiettivi vincenti?
La tua carriera la vedo oggi molto a rischio, e con la stessa sincerità che adoperasti tu, spero che martedì tu sia l’allenatore che dirigerà l’allenamento. ad majora
Pescara in vantaggio…..almeno stoppa il Bari….
Vuoi sapere, dato che dubito tu lo sappia o che comunque non lo ricordi … il cammino del Pescara nelle ultime giornate? Sconfitta 3-2 a Venezia, vittoria ad Avellino per 1-0, vittoria con il Palermo per 2-1, pareggio a Frosinone per 2-2 e adesso, almeno per ora 2-0 con il Bari … squadra che attualmente , con l’eventuale vittoria di stasera in classifica ha 25 punti … quindi non gioirei tanto … visto che deve venire ad Empoli e che ce la stanno mettendo tutta per arrivare alla salvezza … cosa che per noi è lontana anni luce (intendo la voglia di uscire da questa situazione) …tra poco se non ci si dà una mossa ci riagganciano anche loro ….e non dimentichiamoci che fino ad ora guardavamo la quintultima in classifica … adesso i due punti di vantaggio … sono sulla retrocessione diretta ……………….
Secondo me, meglio la vittoria del Pescara piuttosto che la vittoria del Bari.
Io avrei messo Romagnoli a difendere subito dopo il 1-2 si vedeva da km che si sarebbe perso …
gli sarebbe bastato giocare da fermo ci si metteva a 4 Curto ,Romagnoli , Guarino , Obaretin…
Ma lui a 4 non vuole difendere…
Sul 2-0 levalo un trequartista no? Non aspettare di prendere il gol che riapre la partita…..
Stessa cosa che pensavo anche io guardando la partita. Se però non vede queste cose è segno che è in confusione e quindi va provato con qualcun altro. Non sono un fan di Pagliuca però potrebbe rappresentare una scossa. Ho anche fatto caso che sia Ilie che Saporiti sono sembrati addirittura infastiditi dalla sostituzione…..ci vuole qualcuno che di polso.
Sorbetto ho capito, ma li ha tenuti dentro e Saporiti ha fatto palo eh….
arrivederci Mister grazie di non aver dato niente a questa squadra di incapaci tranne 4 o 5 giocatori che possono stare in B mentre gli altri sarebbero offesi pesantemente in altre piazze.
Ringrazino il Dio di essere a Empoli altrimenti dovrebbero corre ma non in campo…..
stesso discorso di anno scorso con d’aversa,gli anno promesso di tenerlo fino alla fine sperando di trovarne 4 peggio di te.lui dall’intervista scarica la squadra,dice della personalita’ ecc,si credeva di trovare la squadra del 2020,le colpe sono sua eccome,cambi poco azzeccati,cross che producono quasi sempre gol avversari,mischie che producono gol avversari,ultimi passaggi sbagliati,secondi tempi imbarazzanti,forse sabato col mantova ultima spiaggia per lui?oppure se si perde un nome gradito alla piazza come il nonno?oppure ennesima perla di mettere in panca la coppia bianconi-romagnoli per prepararsi alla prossima stagione in lega pro?tu per 30 anni e passa ci puoi anche aver portato in coppa uefa,ma la gente si ricordera’ sempre che ci avrai riportato in serie c!!!!!!!!!!!!!!tocchiamoci raga la veggo buia!
Il prossimo anno …vada come vada in panchina ci deve andare chi da 3 anni sta allenando lontano da Empoli … Prima con la Vibonese serie D e ottimo campionato, poi a Rimini in lega pro … buon campionato e adesso a Cosenza … lega pro e per ora al terzo posto in campionato … quindi già una buona esperienza per tornare ad Empoli ………….
sei una fava, garbati meno dai retta e pedala di più
Sarebbe l’ora di fare la registrazione del nome , da come intendo lo fanno persino nei giochi app, una volta registrato il nome
es :ENRICO nessuno almeno può scrivere con lo stesso nome e semplice se hanno bisogno di un contributo in denaro sarò lieto di farlo !
questo toglie ogni dubbio di chi scrive il messaggio?…
vergognatevi tutti non siete degni del nostro amore.
Ma in tutto questo, la Contessina, un ha nulla da dire?
La contessina sarà a fare il bagno nella vasca dorata piena di dollari come zio Paperone. Glimporta una s..a di noi e dell’Empoli
Ormai e palese e un fallimento sportivo…
a cosa serve tenere Dionisi , anche vincendo contro il Mantova , pensate che non si ricasca più nei soliti errori ?
giocare ora con Spezia e Pescara non sarà facile , poi non ci sarà tempo per il cambio …
dire che non c’era tempo per la difesa a 4 e solo per un credo …
Elia si e spompato come dicevo l’altra volta
al 60° si crolla e così 3 partite di fila con la difesa a 3 porta a questo la difesa a 4 ti fa coprire il campo …
A noi della ragione non c’è ne frega ma non si può non avere alternative come si fa , salviamo la baracca dall’uragano della serie C!
Elia ce lo stanno rovinando, sia lui che Pagliuca…