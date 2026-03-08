Al termine della gara persa in rimonta a Catanzaro, ha parlato il Direttore Sportivo dell’Empoli FC, Stefano Stefanelli.
Una gara difficile da commentare, usciamo sconfitti dopo un buon primo tempo e la rimonta giallorossa nella ripresa…
” Una gara difficile da commentare, sapevamo che la gara fosse difficile cosi come il momento, ci aspettavamo una prova d’orgoglio e l’inizio è stato cosi, con attenzione, cattiveria e voglia di far male ad un avversario forte. Poi nella ripresa tutto è svanito, cosa che non si può oggettivamente accettare, ed è anche difficile da capire. C’è grande incazzatura perchè sinceramente ci si aspettava tutti qualcosa in più e l’inizio di questa gara poteva lasciarci presagire una soddisfazione per noi e visto il momento sarebbe stata tripla.“
Il momento è delicato, cosa si deve fare in queste situazioni?
” E’ innegabile che il momento sia delicato, arriviamo da una serie molto negativa, molto brutta, quindi in questo momento c’è da stare zitti e pedalare tanto tanto e farsi tutti un bell’esame di coscienza con spirito critico. Questo deve essere prima di tutto personale perchè ognuno deve e può dare di più e questo va fatto da subito. Adesso ci aspettano nove finali, nove battagli dove dobbiamo mettere l’elmetto e dare soddisfazione a tutti. I punti cominciano ad essere troppo importanti.”
Un pensiero per i tifosi, venuti anche qui a Catanzaro, che saranno fondamentali in questo finale…
“ Certo, dispiace anche per loro. Sono eccezionali, non ci hanno mai fatto mancare l’impegno, sono venuti anche qui in una trasferta cosi lontana e ci hanno sostenuti. Vogliamo dare loro una soddisfazione il prima possibile, le prossime partite sono delle battagli ed abbiamo bisogno anche di loro, di tutta Empoli“
Il nulla fatto persona, emblema di questa squadra
come le domande che gli hanno fatto
E si va di sotto! Squadra senza qualità e senza un identità. Ognuno per sé e sperare negli errori altrui non ci potrà che portare con merito ad un inevitabile retrocessione.
Ok mi hai tranquillizzato domani esonero di Dionisi!
Ora mettiamo uno che un bada a nulla !
basta fare le carezze ! e basta chiamarli per nome , tra 2 mesi più della metà neache più gi saranno, nemmeno madre e padre si chiama per nome, solo dopo anni, nella UISP dove ci sono ragazzi che si conoscono da 10 / 15 anni ci si può chiamare per nome!
Ma una via di mezzo no? Pagliuca li pigliava a ceffoni, Dionisi li vezzeggia.
CHIAMIAMO BISOLIIIIII!!!!!!!!!
Finalmente la società, anche se solamente il direttore sportivo. Analisi della partita giusta, analisi del momento ultra delicato giusta, appello a tutta Empoli giusto. Manca solo una cosa: 🤔
Sostituire Dionisi?
Volto da perdente , parole scontate ed insignificanti , le decisioni vengono da altri …
Ha detto bene Stefanelli prendere lancia scudo e elmetto. Ma se manca il generale che organizza la battaglia, dove vuoi andare? Dionisi è adatto per lottare per la promozione. Non per la salvezza.
dico la verità: sul 2-0 e sul palo clamoroso di Saporiti, stavolta io ci avevo davvero creduto…. 🥺
Non sappiamo difendere da squadra, più che da reparto. La colpa non può che essere dell’allenatore.
se le interviste ce le confezioniamo da sole con l’ addetto stampa a che servono? Vai in sala stampa, magari una domanda seria arrivava
se i giornalisti empolesi non c’erano non vedo alternative
c è una sala stampa con giornalisti nazionali o locali di Catanzaro. Vai li come ha fatto Dionisi, e rispondi alle loro domande. Non fartele fare dal tuo addetto stampa
Elementare Watson…
si fara’ con dionisi la dolce morte come con d’aversa lo scorso anno?c’è sotto qualcosa di oscuro che non vogliono far venire a galla’?ci hanno imbeccato con la storiella dello stadio piramide di giza?pagliuca e gemmi silurati perche’ avevano fatto emergere qualche verita’ scomode?
questanno hanno cannato l’imposibile:giocatori,mister,ds hanno ricannato poi ancora il mister e il ds,sara’ mica che c…..o sara’ come dice enrico il beatoamato?come dicevano i nativi americani,solo la terra dura………..è l’ora di fare festa!!!!!!!
E come dico io !
Metti le due cose insieme io ancora devo capire chi e stato a chiamare Nicola quell’anno !giuro prima di morire vorrò sapere con certezza …
per me è stato accardi con la promessa di dimettersi dopo la roma,visto che gli aveva vuotato il portafoglio con nicola e niang…..
La cosa positiva è che Dionisi non ha parlato, finalmente li manderanno a casa!
no purtroppo ha parlato
o richiamano pagliuca ma ho dubbi……per l’ingaggio e la piazza il nonno……
prenditelo te il nonno
Ha ragione, tutta Empoli si compatti intorno alla squadra, i ragazzi ne hanno bisogno.
I processi si fanno a fine stagione.
Si dice sempre così e poi i processi a fine anno non si fanno mai….
No questa volta no senza Dionisi! o contestazione feroce , già se dato anno …
Te mettiti da parte ci si pensa noi !
Allora è vivo ed esiste….. e parla!!! Miracolo!!!!
si lo so ma dopo il palo…..anche quelli son segni negativi……dopo l’anno scorso la gente è rimasta scottata,siamo ultimi nel girone di ritorno spezia entella mantova bari qualche partita la vincono,noi?se non vinci sabato hai probabilmente chiuso,il play out non è roba per te.
Quello che mi domando … e se Stefanelli abbia visto cosa era successo nelle 9 partite precedenti e quindi perchè solo ora parlare e dire che bisogna tirar fuori l’elmetto ….. Ma non serviva intervenire ben prima? Intanto non si doveva dare l’opportunità a Dionisi di stare ancora sulla panchina azzurra e poi si doveva mandare tutti in ritiro punitivo già da un bel pezzo … Ora Empoli- Mantova ultima chance di mettere insieme i 3 punti … se così non sarà come fai a salvarti se non riesci a vincere più con nessuno … La matematica … purtroppo non è un’opinione ………………
Caro Signor DS, il pesce puzza sempre dalla testa! Abbia la dignità di fare per primo un passo indietro. I dirigenti si valutano dai risultati che conseguono. I suoi quali sono? Disastro totale. Bla bla bla
Un ds totalmente insulso, perfetto per quella rona che c’è a monteboro.
Gemmi non sapeva parlare ma quanto meno aveva un po di sangue nelle vene.
Vinci a Palermo nel primo tempo e ti ribaltano
Vinci con la Juve Stabia e ti ribaltano
Vinci a Frosinone e ti rimontano
Vinci a Bari e ti ribaltano
Vinci a Catanzaro e ti ribaltano
Qualcosa vorrà dire, no?
vuol dire che sei scarso perche per stare.in partita devi avere un ritmo alto e corsa che poi scoppi , infatti dal 60’in poi non passi la meta’campo , non hai giocatori da possesso palla e che duri quanto dura Elia ( unico che hai di qualità) e che la strategia di Dionisi è fallimentare ,non porta in fondo 1 partita quando passi spesso in vantaggio
Che crolliamo nel secondo tempo, che non sappiamo difendere, che siamo il sesto attacco del campionato ma anche la terza peggior difesa…..
questo un lo prendevo nemmeno per le faccende domestiche!in confronto gemmi è un fenomeno!
io credo che i giocatori sono scarsi e per di più quasi tutti in prestito…quindi non gliene frega niente almeno che non venghino invogliati a fare di più…anche solo parlandoci per benino…nasti si mette la mano all orecchio sul gol,con la juve stabia fece un gestaccio ad un tifoso,oggi a fine partita era un pò indispettito se qualcuno ha alzato la voce…questo qui da un altra parte andava in giro senza orecchi
Se domani non succede nulla, ci teniamo Dionisi e retrocediamo direttamente. Senza spareggio.
Ho l’impressione che gli hanno promesso quello che hanno fatto con D’Aversa…
giochi Sabato , e poi Martedì e Domenica …
o domani oai più…
ultima spiaggia…
Ma quello dell’oasi dolce dov’è?????
Bella domanda che fina avrà fatto?