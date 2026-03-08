Al termine della gara persa in rimonta a Catanzaro, ha parlato il Direttore Sportivo dell’Empoli FC, Stefano Stefanelli.

Una gara difficile da commentare, usciamo sconfitti dopo un buon primo tempo e la rimonta giallorossa nella ripresa…

” Una gara difficile da commentare, sapevamo che la gara fosse difficile cosi come il momento, ci aspettavamo una prova d’orgoglio e l’inizio è stato cosi, con attenzione, cattiveria e voglia di far male ad un avversario forte. Poi nella ripresa tutto è svanito, cosa che non si può oggettivamente accettare, ed è anche difficile da capire. C’è grande incazzatura perchè sinceramente ci si aspettava tutti qualcosa in più e l’inizio di questa gara poteva lasciarci presagire una soddisfazione per noi e visto il momento sarebbe stata tripla.“

Il momento è delicato, cosa si deve fare in queste situazioni?

” E’ innegabile che il momento sia delicato, arriviamo da una serie molto negativa, molto brutta, quindi in questo momento c’è da stare zitti e pedalare tanto tanto e farsi tutti un bell’esame di coscienza con spirito critico. Questo deve essere prima di tutto personale perchè ognuno deve e può dare di più e questo va fatto da subito. Adesso ci aspettano nove finali, nove battagli dove dobbiamo mettere l’elmetto e dare soddisfazione a tutti. I punti cominciano ad essere troppo importanti.”

Un pensiero per i tifosi, venuti anche qui a Catanzaro, che saranno fondamentali in questo finale…

“ Certo, dispiace anche per loro. Sono eccezionali, non ci hanno mai fatto mancare l’impegno, sono venuti anche qui in una trasferta cosi lontana e ci hanno sostenuti. Vogliamo dare loro una soddisfazione il prima possibile, le prossime partite sono delle battagli ed abbiamo bisogno anche di loro, di tutta Empoli“