Campionato Primavera 2
Risultati 22a giornata
Catanzaro – EMPOLI 0 – 1
Gol: 61’ Egan
|Avellino
|–
|Benevento
|2
|2
|31’ Soprano (B) – 37’ aut. Manzo (B) – 46’ D’Auria (A) – 80’ Angelino (A)
|Bari
|–
|Monopoli
|2
|1
|18′ Sidibe (B) – 32′ Spano (M) – 90′+4 Martire (B)
|Cosenza
|–
|Pisa
|1
|3
|2′ Mocanu (P) – 50′ rig. Ragone (C) – 71′ Mocanu (P) – 86′ Mainardi (P)
|Palermo
|–
|Ascoli
|0
|1
|8′ Di Teodoro
|Perugia
|–
|Pescara
|2
|0
|4′ e 15’ Giardino (P)
|Spezia
|–
|Salernitana
|4
|0
|4′ Amato – 47′ Felici – 71′ Vannucci – 75′ Ferrazza
|Ternana
|–
|Crotone
|1
|1
|24′ Casile (C) – 35′ Vaccaro (T)
–
Classifica dopo la 22a giornata
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|n
|gf
|gs
|Empoli
|22
|52
|16
|4
|2
|50
|14
|Perugia
|22
|39
|11
|6
|5
|31
|16
|Pescara
|22
|37
|11
|4
|7
|33
|25
|Spezia
|22
|36
|11
|3
|8
|46
|30
|Catanzaro
|22
|34
|10
|4
|8
|24
|23
|Avellino
|22
|34
|8
|10
|4
|36
|31
|Ternana
|22
|33
|9
|6
|7
|38
|38
|Pisa
|22
|33
|8
|9
|5
|40
|28
|Benevento
|22
|31
|9
|4
|9
|29
|37
|Ascoli
|22
|30
|7
|9
|6
|33
|29
|Monopoli
|22
|25
|7
|4
|11
|27
|39
|Bari
|22
|24
|6
|6
|10
|27
|29
|Cosenza
|22
|20
|5
|5
|12
|22
|46
|Salernitana
|22
|19
|5
|4
|13
|20
|44
|Palermo
|22
|19
|3
|10
|9
|23
|33
|Crotone
|22
|12
|1
|9
|12
|13
|35
UNDER 17 Serie A e B
L’Empoli osserverà il suo turno di riposo
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 21a Giornata
EMPOLI – Delfino Pescara 5 – 0
Gol: 11’ Crispino – 19’ Boeri – 48’ Di Pede – 77’ Page – 78’ Russomando
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 21a Giornata
EMPOLI – Delfino Pescara 1 – 1
Gol: 8’ Franchi (E) – 49’ Leggieri (DP)