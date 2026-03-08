Campionato Primavera 2

Risultati 22a giornata

 

Catanzaro – EMPOLI                0 – 1                         

Gol: 61’ Egan

 

Avellino Benevento 2 2
31’ Soprano (B) – 37’ aut. Manzo (B) – 46’ D’Auria (A) – 80’ Angelino (A)
Bari Monopoli 2 1
18′ Sidibe (B) – 32′ Spano (M) – 90′+4 Martire (B)
Cosenza Pisa 1 3
2′ Mocanu (P) – 50′ rig. Ragone (C) – 71′ Mocanu (P) – 86′ Mainardi (P)
Palermo Ascoli 0 1
8′ Di Teodoro
Perugia Pescara 2 0
4′ e 15’ Giardino (P)
Spezia Salernitana 4 0
4′ Amato – 47′ Felici – 71′ Vannucci – 75′ Ferrazza
Ternana Crotone 1 1
24′ Casile (C) – 35′ Vaccaro (T)

Classifica dopo la 22a giornata

  Giocate Punti TOTALI v n n gf gs
Empoli 22 52 16 4 2 50 14
Perugia 22 39 11 6 5 31 16
Pescara 22 37 11 4 7 33 25
Spezia 22 36 11 3 8 46 30
Catanzaro 22 34 10 4 8 24 23
Avellino 22 34 8 10 4 36 31
Ternana 22 33 9 6 7 38 38
Pisa 22 33 8 9 5 40 28
Benevento 22 31 9 4 9 29 37
Ascoli 22 30 7 9 6 33 29
Monopoli 22 25 7 4 11 27 39
Bari 22 24 6 6 10 27 29
Cosenza 22 20 5 5 12 22 46
Salernitana 22 19 5 4 13 20 44
Palermo 22 19 3 10 9 23 33
Crotone 22 12 1 9 12 13 35

 

UNDER 17 Serie A e B

L’Empoli osserverà il suo turno di riposo

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 21a Giornata

EMPOLI – Delfino Pescara       5 – 0

Gol: 11’ Crispino – 19’ Boeri – 48’ Di Pede – 77’ Page – 78’ Russomando

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 21a Giornata

EMPOLI – Delfino Pescara       1 – 1

Gol: 8’ Franchi (E) – 49’ Leggieri (DP)

