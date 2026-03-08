Ecco le pagelle degli azzurri usciti dal “Nicola Ceravolo” di Catanzaro con una sconfitta in rimonta.

FULIGNATI: 6 Non ha particolari colpe sui tre gol del Catanzaro. Un’ottima parata per tempo.

CURTO: 5 Mezzo voto in più per l’assist ad Elia. Soffre Pittaralle in maniera pazzesca, difende molto male ed ha delle responsabilità su due gol del Catanzaro.

BIANCHI: S.V.

GUARINO: 5.5 La media tra un buon primo tempo, dove si erge al centro della difesa e sbaglia quasi niente, ed una ripresa estremamente negativa giocata in affanno ed apnea.

OBARETIN: 5.5 Vale a grandi linee il discorso fatto per il compagno. Primo tempo incisivo e preciso, secondo condito da errori ed imprecisioni.

CEESAY: 5 Non fa faville a destra, dove gioca il primo tempo, anche se prova a mettere ordine. Nella ripresa, spostato a sinistra è un pesce fuor d’acqua che sbaglia e perde i duelli.

MAGNINO: 6 Discorso già fatto. Primo tempo su livelli davvero buoni, poi nella ripresa tanta fatica e molta ombra. Sicuramente i cambi in campo non lo aiutano. Mezzo voto in più per il pallone perfetto dato a Nasti.

YEPES: 6 Un primo tempo discreto dove prevale l’agonismo e con buone letture. Ammonito viene tolto all’intervallo.

HAAS: 5 Non porta praticamente niente ne in termini di qualità nè di cattiveria.

ELIA: 7 Un primo tempo di spessore e da categoria superiore. Segna, corre, dribbla, disegna. Poi all’intervallo viene cambiato presumibilmente per un problema fisico.

CANDELA: 5 In affanno quasi continuo con soltanto un paio di palloni giocati meno peggio. Da diverse partite non brilla.

ILIE: 5 Anche nel buon primo tempo collettivo non riesce mai ad illuminare – a differenza di altri – poi sparisce dalla gara e viene tolto.

IGNACCHITI: 5 Non porta praticamente niente in più rispetto a chi va a sostituire anche se entra nel momento più complicato.

SAPORITI: 6 Quando in campo non si fa mai disprezzare. Primo tempo con tante giocate interessanti e poi quel palo nel secondo tempo. Sacrificato per provare a mettere una punta più di peso.

FILA: 5 Mai incisivo

NASTI: 6 Segna un gol da attaccante vero e gioca complessivamente un primo tempo buono, anche in supporto alla squadra. Nella ripresa c’è poco.

MISTER DIONISI: 4,5 La sensazione è che dai box ci sia messo molto per rovinare una partita che – per quanto difficile e mai scontata contro una squadra che sta meglio di noi – si era messa come meglio non si poteva. Primo tempo cinico in fase offensiva ed attento in quella difensiva. Dopo il palo di Saporiti la squadra appare “svagata” e sulla pressione del Catanzaro inizia a difendere molto male. I cambi non portano praticamente niente. Dal suo arrivo si viaggia ad una media di un solo punto a partita, squadra che non vince da dieci partite e che non pare abbia gli attributi per calarsi in quella che ora è una lotta per la sopravvivenza. Non sappiamo se ci saranno delle scelte importanti da parte del club, ma se dovesse continuare ad essere l’allenatore deve cambiare approccio e far capire bene cosa c’è adesso in palio e quali i rischi. Oggi male!