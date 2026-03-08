Ecco le pagelle degli azzurri usciti dal “Nicola Ceravolo” di Catanzaro con una sconfitta in rimonta.
FULIGNATI: 6 Non ha particolari colpe sui tre gol del Catanzaro. Un’ottima parata per tempo.
CURTO: 5 Mezzo voto in più per l’assist ad Elia. Soffre Pittaralle in maniera pazzesca, difende molto male ed ha delle responsabilità su due gol del Catanzaro.
BIANCHI: S.V.
GUARINO: 5.5 La media tra un buon primo tempo, dove si erge al centro della difesa e sbaglia quasi niente, ed una ripresa estremamente negativa giocata in affanno ed apnea.
OBARETIN: 5.5 Vale a grandi linee il discorso fatto per il compagno. Primo tempo incisivo e preciso, secondo condito da errori ed imprecisioni.
CEESAY: 5 Non fa faville a destra, dove gioca il primo tempo, anche se prova a mettere ordine. Nella ripresa, spostato a sinistra è un pesce fuor d’acqua che sbaglia e perde i duelli.
MAGNINO: 6 Discorso già fatto. Primo tempo su livelli davvero buoni, poi nella ripresa tanta fatica e molta ombra. Sicuramente i cambi in campo non lo aiutano. Mezzo voto in più per il pallone perfetto dato a Nasti.
YEPES: 6 Un primo tempo discreto dove prevale l’agonismo e con buone letture. Ammonito viene tolto all’intervallo.
HAAS: 5 Non porta praticamente niente ne in termini di qualità nè di cattiveria.
ELIA: 7 Un primo tempo di spessore e da categoria superiore. Segna, corre, dribbla, disegna. Poi all’intervallo viene cambiato presumibilmente per un problema fisico.
CANDELA: 5 In affanno quasi continuo con soltanto un paio di palloni giocati meno peggio. Da diverse partite non brilla.
ILIE: 5 Anche nel buon primo tempo collettivo non riesce mai ad illuminare – a differenza di altri – poi sparisce dalla gara e viene tolto.
IGNACCHITI: 5 Non porta praticamente niente in più rispetto a chi va a sostituire anche se entra nel momento più complicato.
SAPORITI: 6 Quando in campo non si fa mai disprezzare. Primo tempo con tante giocate interessanti e poi quel palo nel secondo tempo. Sacrificato per provare a mettere una punta più di peso.
FILA: 5 Mai incisivo
NASTI: 6 Segna un gol da attaccante vero e gioca complessivamente un primo tempo buono, anche in supporto alla squadra. Nella ripresa c’è poco.
MISTER DIONISI: 4,5 La sensazione è che dai box ci sia messo molto per rovinare una partita che – per quanto difficile e mai scontata contro una squadra che sta meglio di noi – si era messa come meglio non si poteva. Primo tempo cinico in fase offensiva ed attento in quella difensiva. Dopo il palo di Saporiti la squadra appare “svagata” e sulla pressione del Catanzaro inizia a difendere molto male. I cambi non portano praticamente niente. Dal suo arrivo si viaggia ad una media di un solo punto a partita, squadra che non vince da dieci partite e che non pare abbia gli attributi per calarsi in quella che ora è una lotta per la sopravvivenza. Non sappiamo se ci saranno delle scelte importanti da parte del club, ma se dovesse continuare ad essere l’allenatore deve cambiare approccio e far capire bene cosa c’è adesso in palio e quali i rischi. Oggi male!
redazione però sveglia. Hanno già scritto in tanti che Elia è uscito per infortunio
La fotografia di cosa è diventato l empoli oggi è curto.
Quando l empoli era roba seria un giocatore mediocre, rissoso, falloso come curto fu messo alla porta.
Ora che l empoli è in stato vegetativo ed è diventato il giochino personale di una nullità si è rispolverato.
ora mi raccomando facciamo arrivare Dionisi Fino alla fine
con i voti che date siete complici delle disfatte. vergognatevi
un consiglio un si pettina il cinghiale incazzato
Grande !.. 😃
Un si pettina ma si spenna e ci si fa i sugo!
Ok adesso dopo questo secondo tempo lo possiamo dire ufficialmente.. Siamo in piena lotta per la salvezza. Giocatori scarsi? Tutto quello che si possa dire su di loro, ma per favore MANDIAMOLO VIA!!!!!!!!
Non avrei fatto uscire Saporiti mai e poi mai.. MANDIAMOLO VIA!!!!!!!!
30 punti sa disposizione.. 26 “regalati” agli altri.. MANDATELO VIA!!!!!
ma come fate a dare questi voti?!si sta andando in serie C..e voi date 6 a Nasti…5 a Cesay…5 a Curto…questi sono tutti da 3…il terzo gol il giocatore del Catanzaro ha fatto un assist da terra…in una squadra normale il pallone glielo infilavano nelle costole mentre era in terra…noi ci s è preso gol…in 4 a guardarlo
Anche oggi pioggia di applausi immagino🤣
Dionisi oggi bene, i ragazzi erano stanchi e non potevamo fare altri cambi
Non sei spiritoso Barattolino !
Ciao Enrico, dimmi altri giocatori che abbiamo a disposizione…
Il mister ci sta provando fino in fondo
Prova a seguire una logica basta tornare a Nicola …
invece ti dimostra anno che la teoria del buonismo,ci ha portato
alla retrocessione le scuse non ci devono essere si perde perché sono superiori , ma allora che se vinto a che fare con Juve, Napoli , Roma , Milan …
giu si cambia per il bene e per dire si sono provate tutte , doveva avere piu moduli no lui gioca sempre uguale!
Finalmente ha parlato la società (il Ds)
Fulignati 5,5
Curto 4
Guarino 5
Obaretin 5
Elia 8
Magnino 6
Yepes 6
Ceesay 4
Ilie 5
Saporiti 7
Nasti 6,5
(Candela 4,5 Haas 4,5 Ignacchiti 5 Fila 5 Bianchi 6)
Dionisi 4-
che pensavate a gennaio, tutti giocatori che non giocavano nelle altre squadre,vergogna,e un direttore sportivo che non l’ha mai fatto , Vergogna
continuare con Dionisi è da masochisti patentati..per me ho una mia teoria lo fate apposta per farci retrocedere, società complice società che forse non c è più nemmeno..che fa parlare Stefanelli..che vive su Marte.. vergognosi nessun rispetto dei tifosi presenti a Catanzaro..nessun rispetto per la città che dopo una semifinale in coppa italia..andrà a giocare nell orto di Piancastagniaio Fate festa tutti..ingnobili
Attenzione, la Pianese molto probabilmente farà i playoff…
Cambiare Dionisi subito
Una battuta: siamo passati da Cecina alla cecità. E’ stato mandato via un allenatore perchè, si dice, che trattasse male i giocatori. Ma gente che ormai da 10 partite ne combina di ogni, merita forse i guanti di velluto? Colui che è arrivato dopo, non ha portato nè punti, nè gioco, mostrando di non avere capacità di reazione, di non poter essere in grado di arrestare la deriva. Grande delusione! Bisogna correre ai ripari, subito! I tifosi, non meritano tutto questo, stiamo collezionando FDM ad ogni partita, perchè il sì-ma, non vale se fai 4 punti in 10 giornate. Sempre per i tifosi, se, dopo 4 anni di gloria, faremo il doppio salto del gambero, faremo la fine di Levante, Libero e Selvaggia a scuola (dal Ciclone). Infine, 2 parole per chi assegna i voti. Centrali che in tutto il campionato hanno fatto segnare 1/2 goal a tutti i centravanti, non possono prendere 5,5. Se qualcuno vuole fare la parte del medico pietoso, non si farà dei nemici, ma avrà dimostrato poca sincerità.
sufficiente solo Elia.Male anche Fulignati,sempre inchiodato sulla linea di porta anche su palloni che gli finiscono a due metri.Squadra di senza sangue.
oggi sinceramente fossi stato la redazione non avrei pubblicato l’articolo sulle pagelle. Oggi non servono a niente dopo una legnata così
giusto..che voti volete dare..la società ha solo una via di uscita il cambio tecnico..se non arriverà.. e non arriverà nemmeno il cambio societario..rischieremo una serie D..MA BASTA FATE FESTA
Sembra che dei giocatori che riesco a prendere 3 gol in un tempo siano stati lo stesso bravi e gli viene dato 5,5 / 5 sono da 3 punto e basta
Tutti bocciati, senza se e senza ma. Fate schifo e vergogna. Siete indegni della maglia che vestite!!!
Io li do uguale, perché se il palo di Saporiti va dentro finiva una partita che, fin lì, l’Empoli aveva giocato molto bene.
Se , se chi l’ha detto ?ci sta tu perda 4-3…
cambi disastrosi, secondo tempo senza centrocampo… Magnino e Elia i migliori. penso che si rischia non tanto tantissimo, ma Romagnoli l’abbiamo preso per battere le mani a i tifosi che si sono fatti tutti questi chilometri?
I rinforzi dell’Empoli negli ultimi 2 anni:
Destro
Kovalenko
Haas
Pellegri
Romagnoli
Ho detto tutto
Ci vuole un. Beppe iachini!
Speroi che tu stia scherzando, ma non è il momento giusto.
Ma chi era a Catanzaro ha applaudito anche oggi? Se si voto 3 .
Fulignati 5,5
Curto 4
Guarino 4.5
Obaretin 5
Elia 8
Magnino 6
Yepes 5.5
Ceesay 4
Ilie 4.5
Saporiti 6
Nasti 3 (inutile anche se ha segnato)
(Candela 4,5 Haas 4,5 Ignacchiti 5 Fila 5 Bianchi 6)
Dionisi 3
non se avete visto il labiale di saporiti al momento della sostituzione…….
parole di 🔥……
Avevo fatto caso anche io, però non ho capito cosa ha detto.
Chi scommette con me? Io dico che se prendiamo Bisoli non si prende più un gol.
Solo guardando come tocca il pallone Bianchi si vede che tecnicamente è superiore a Nasti e Fila.
Altro mistero, oltre a Popov, del perché on venga mai preso in considerazione.
A questo punto credo che non giochi chi merita, ma ci deve essere altro…
Per non parlare di Romagnoli…preso per cosa?…
Col Mantova Romagnoli gioca.
Buttiamo dentro Popov e Romagnoli. Come si fa sul 2 a 0 a cambiare i migliori: Elia e Saporiti, poi con chi Haas? ma via Dionisi a casa.