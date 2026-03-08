|C A T A N Z A R O
|E M P O L I
1′ Elia, 14′ Nasti, 55′ Pittarello, 62′ Pittarello, 72′ Cassandro
Al “Ceravolo” di Catanzaro la perdiamo in rimonta per 3-2. Doppio vantaggio azzurro, nel primo tempo, con Elia che segna dopo 28” (non è record storico) e con Nasti al 15’. Poi nella ripresa arrivano i tre gol calabresi con doppietta di Pittarello e Cassandro. Siamo ufficialmente in crisi e con una situazione di classifica che si fa sempre più “drammatica” e difficile. Un solo punto ci divide – anche se c’è traffico in quella zona di classifica – dal playout e due dalla retrocessione diretta. Un Empoli che aveva approcciato bene ed in maniera cinica era riuscito a mettere la gara sui binari più giusto, rischiano anche poco in fase difensiva dove si era giocato con ordine. Un vero disastro invece la ripresa che si apre con dei cambi oggettivamente sbagliati, squadra che perde completamente il centrocampo e che difende malissimo. Il Catanzaro è sicuramente squadra forte, lo dimostrano i quindici punti in più che c’erano alla viglia del match, ma l’harakiri della squadra di Dionisi ha davvero del clamoroso e da squadra senza quegli attributi che servono in ogni situazione, in ogni partita ma soprattutto se nelle condizioni in cui siamo. Per onore di cronaca, e non certo per creare un alibi, da dire che il terzo gol del Catanzaro ci lascia diversi dubbi in merito alla sua validità per quel tocco di mano da terra che di fatto è l’assist per il gol. Detto questo oggi, cosi come sarà da qui fino alla fine, contano solo i risultati e quello di oggi non fa che prolungare una striscia negativa devastante, con un girono di ritorno che in dieci gare ci ha portato solo quattro punti. Si salva chi è uscito nell’intervallo, si salva Magnino che ha fatto bene, si salva Saporiti e Nasti che oggi ha timbrato il cartellino, per il resto tanti errori, poca di quella qualità che spesso abbiamo detto esserci ma che forse non c’è, ed anche dalla panchina non è arrivato quel supporto. Al netto delle assenze ma, come detto, alibi non ce ne sono più. Ci devono essere invece delle riflessioni serie per il futuro imminente, scelte che spettano a chi di dovere facendosi sentire in maniera forte, se non pubblicamente, almeno dentro lo spogliatoio. Non sarebbe sbagliato portare la squadra in ritiro. Male, male, male molto male e sabato prossimo con il Mantova (e chi lo avrebbe mai detto) inizia ad essere vita o morte. Chiedere scusa a chi si è sobbarcato tutti i chilometri per sostenere la squadra fin la, ed oggi il malcontento è emerso !
CATANZARO (3-4-2-1) : Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso (84′ Pompetti), D’Alessandro (46′ Alesi); Liberali (71′ Nuamah), Pittarello (90′ Koffi); Iemmello (84′ Frosinini).
A Disp: Marietta, Esteves, Bashi, Jack, Verrengia, Rispoli, N’Dri, Buglio.
Allenatore: Alberto Aquilani
EMPOLI (3-4-2-1) : Fulignati; Curto (83′ Bianchi), Guarino, Obaretin; Ceesay, Magnino, Yepes (46′ Haas), Elia (46′ Candela); Ilie (57′ Ignacchiti) Saporiti (66′ Fila); Nasti.
A Disp: Perisan, Gasparini, Romagnoli, Ebuehi, Indragoli.
Allenatore: Alessio Dionisi
ARIBTRO: sig. Crezzini di Siena. Assistenti: Mokhtar/El Filali. VAR: Santoro/Rutella
Ammoniti: 16′ Yepes (E), 24′ Magnino (E), 85′ Antonini (C).
LIVE MATCH
95′- Al Ceravolo arriva la seconda sconfitta consecutiva, il 3-2 con cui gli azzurri vengono battuti è davvero grave sia per com’è maturato, e una classifica che si fa sempre più difficile ogni partita che passa. La squadra di Dionisi avevano dominato nei primi 45 minuti andando meritatamente in vantaggio per 2-0, nella ripresa sono emersi i limiti difensivi e caratteriali della squadra che si è fatta investire dall’onda giallorossa uscendo con le ossa rotte. Nelle prossime quattro partite gli scontri diretti con Mantova, Spezia, Pescara e Sampdoria potranno essere decisivi, ma serve un diverso atteggiamento per difendere la categoria: questo è l’obiettivo adesso.
95′- Cross di Magnino intercettato da Antonini. Ultimo assalto degli azzurri. Palla scodellata in area da Ignacchiti rigettata fuori dalla difesa del Catanzaro.
94′- Fallo al limite dell’area avversaria sanzionato ai danni di Guarino. Punizione per i giallorossi al limite della propria area.
93′- Petriccione vince il rimpallo con Nasti esultando come se avesse segnato.
92′- Si lotta all’altezza dell’out destro sul fronte offensivo degli azzurri.
90′- Assegnati cinque minuti di recupero.
90′- Ultima sostituzione per i padroni di casa: esce accolto da un’ovazione Pittarello al suo posto Koffi.
89′- Un minuto più recupero a disposizione degli azzurri per evitare la sconfitta.
87′- Pittarello prova addirittura da centrocampo ma il suo lob si perde abbondantemente a lato alla sinistra di Fulignati
87′- Nasti prende posizione in area ma non riesce ad intervenire, libera la difesa del Catanzaro.
86′- La punizione di Bianchi viene respinta dal muro giallorossa.
85′- Antonini spende un giallo per fermare Nasti.
84′- Doppia sostituzione per Aquilani: Pompetti e Frosinini per Iemmello e Pontisso.
83′- Ultima i cambi Dionisi: Bianchui per Curto.
82′- Cross di Ceesay controllato agevolmente da Pigliacelli.
78′- Adesso in controllo il Catanzaro spinto da un Ceravolo entusiasta.
76′- Meno di un quarto d’ora per la truppa di Dionisi per cercare di rimettersi in carreggiata.
74′ – Confermato il gol degli azzurri che in maniera clamorosa si sono fatti ribaltare dal Catanzaro.
73′- Check del var per valutare la regolarità della rete dei calabresi.
72′- Incredibile!!!!!! la ribalta il Catanzaro, Cassandro raccoglie la sponda di Pittarello che vince il duello rusticano con Curto, servendo il compagno il quale lascia partire un destro imparabile per Fulignati
71′- Seconda sostituzione per Aquilani: Nuamah per Liberali.
69′- Ceesay prova a ripartire ma viene rimontato da Favasuli che mette in fallo laterale.
68′- Stavolta il fallo lo commette Haas su Iemmello. Il piazzato viene battuto all’altezza dell’out destro.
68′- Curto ferma fallosamente Pittarello generando un calcio di punizione per i calabresi.
66′- Quarta sostituzione operata da Dionisi: Fila per Saporiti
64′- Adesso è un catino il “Ceravolo” con i giallorossi che hanno l’inerzia della partita avendo rimontato il doppio svantaggio nel giro di sette minuti.
62′- Pareggio del Catanzaro: Pittarello servito da Iemmello sul filo del fuorigioco lascia partire un diagonale imparabile per Fulignati
60′- Completamente sbagliato il cross di Brighenti.
58′- Grave errore di Curto in occasione del gol di Catanzaro, il difensore azzurro si è spostato sul cross di Favasuli favorendo di fatto Pittarello che non si è fatto pregare firmando il gol che riapre di fatto la partita.
57′- Terza sostituzione per gli azzurri: Ignacchiti per Ilie
56′- Ci prova da fuori Iemmello ma il suo esterno destro finisce a lato
55′- Il Catanzaro accorcia le distanze: Pittarello approfitta di un’incertezza difensiva degli azzurri per trafiggere Fulignati
52′- Palo clamoroso di Saporiti! il destro da fuori area del numero 70 respinto dal legno alla destra dell’immobile Pigliacelli.
50′- Avvio arrembante dei giallorossi.
48′- Appare entrato con un piglio più aggressivo la squadra di Aquilani.
46′- Cassandro! gli azzurri graziati dal difensore giallorosso non coordinandosi bene su cross da destra di Pittarello.
46′- Il Catanzaro muove il primo pallone della ripresa. Doppia sostituzione per gli azzurri: Haas e Candela per Yepes e Elia. Nel Catanzaro Alesi per D’Alessandro
2° Tempo
47′- Si va all’intervallo con un pizzico di tensione, gli azzurri chiudono meritatamente in vantaggio per 2-0. Decidono le reti messe a segno da Elia e Nasti.
47′- Sull’altra sponda Nasti viene anticipato in angolo da Cassandro. Saporiti dalla bandierina, allontana Cassandro.
46′- Dalla bandierina il cross di Pontisso con palla scodellata in area, colpo di testa di Pittarello bloccato da Fulignati.
45′- Concessi due minuti di recupero.
45′- Guarino intercetta il cross di Petriccione concedendo angolo ai calabresi.
43′- Manovra avvolgente di giallorossi: cross di D’Alessandro bloccato da Fulignati.
41′- Fischiato il fallo di Yepes su Petriccione. Punizione per il Catanzaro.
40′- Tornano ad affacciarsi in avanti gli azzurri guadagnando una rimessa laterale.
37′- Dalla bandierina il cross di Favasuli sul secondo palo per Iemmello: il suo colpo di testa non inquadra la porta.
36′- Sull’altra sponda cross da sinistra di D’Alessandro per Iemmello, allarga il piatto destro che trova una deviazione della difesa azzurra. Nuovo angolo per i padroni di casa.
35′- Ceesay finisce a terra in area ma secondo Crezzini non ci sono gli estremi per poter intervenire.
33′- Cross di Favasuli da destra respinto da Obaretin oltre la linea di fondo. Nulla di fatto sugli sviluppi del corner, Ceesey manda Nasti ma il suo pallone è troppo profondo.
31′- Aumenta la propria spinta il Catanzaro.
29′- Ceesay travolge Brighenti, punizione per il Catanzaro
27′- Sugli sviluppi del piazzato si avventa sul secondo palo Brighenti, poi il destro di Petriccione respinto dal muro azzurro.
26′- Obaretin spende un fallo per fermare Liberali all’altezza dell’out destro dei giallorossi.
24′- Magnino è il secondo giocatore a finire nella lista dei cattivi per un fallo a centrocampo.
23′- Si procura una rimessa laterale l’Empoli nella propria metà campo.
22′- Pittarello sfugge sulla destra, il suo cross dalla linea di fondo respinta da Curto poi Ilie perfeziona il disimpegno.
21′- L’Empoli come logico, concede il possesso palla agli uomini di Aquilani.
19′- Era difficile ipotizzare un inizio migliore di questo per gli azzurri, aggressivi, corti e cinici. Quando riparte la squadra di Dionisi è devastante.
17′- Saporiti! altra ripartenza ficcante degli azzurri: diagonale di Saporiti a lato alla destra di Pigliacelli.
16′- Yepes è il primo ammonito per fallo ai danni di D’Alessandro
14′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la raddoppia Nasti che ruba palla ad Antonini, dialoga con Yepes e Magnino il quale pesca l’attaccante azzurro in area, il suo piatto sinistro non lascia scampo a Pigliacelli
13′- Fischiato il fallo di Obaretin su Pontisso. Si riparte con una punizione per gli azzurri
11′- Saporiti conquista una preziosa punizione all’altezza della linea mediana del campo.
9′- Fulignati! il portiere azzurro protegge il vantaggio sbarrando la strada a Liberali che si era presentato davanti a lui.
8′- Yepes commette fallo su Petriccione generando una punizione per il Catanzaro.
7′- Iemmello scarica dietro per Brighenti ma il suo cross finisce direttamente sopra la traversa.
6′- Uscita con i tempi giusti di Fulignati in anticipo su D’Alessandro.
4′- Pittarello si libera di Curto, lascia partire un destro da fuori neutralizzato da Fulignati.
3′- Ottimo avvio della squadra di Dionisi di fatto in gol alla prima occasione. Adesso vediamo quale sarà la reazione degli uomini di Aquilani.
1′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL La sblocca Elia dopo 34′ secondi raccogliendo il cross di Curto, secondo palo il numero 7 azzurro di piatto destro lascia di stucco Pigliacelli
1′- Gli azzurri in maglia bianca con pantaloncini blu giocano il primo pallone del confronto.
0′ – Formazione azzurra decisamente diversa rispetto a quella annunciata, a partire dal modulo che dovrebbe essere un ritorno al 3-4-2-1. Assenti dell’ultimo minuto Shpendi e Degli Innocenti per problemi ai flessori. Scelto Nasti come terminale offensivo con Ilie e Saporiti a supporto.
1° Tempo
Forza ragazzi forza magico Empoli.
In contemporanea con Ceesay, Yepes, Guarino, Ilie e Nasti…. il Catanzaro vuol vincere facile….
La scusa per Dionisi è già bella e confezionata… “le assenza dell’ultimo minuto”….
Dalla partita con la Reggiana in poi al Quaquaraquà non si può imputare niente tra giocatori infortunati espulsioni e gente che dorme in campo… è prima che ha preso delle buche clamorose che ci sono costati cinque sei punti che oggi ti avrebbero messo in sicurezza.
Oggi la formazione è quella che… forse i due assenti potevano anche giocare ma sono stati tenuti a riposo precauzionale in vista dello scontro diretto con il Mantova dove più che lui la panchina siamo noi a giocarci la permanenza in categoria.
La partita di oggi onestamente la puoi vincere solo con un gran colpo di fortuna e se abbiamo la giusta dose di fortuna gli interpreti sono irrilevanti.
Sphendi era a Empoli stamani
formazione….Amen
Oggi scocca la scintilla!!!!
speriamo non quella della macchina!
C’era pure il sostituto di Dionisi!!!….
chi?
Mi auguro che almeno oggi il rumeno sia in uno stato di forma psicofisico per lo meno accettabile. Altrimenti uomo regalato agli avversari come al solito.
Formazione allucinante!!!!!
Si parte in 9 oggi…. Diamoglielo un po’ di vantaggio…
no words.
O se un folle o sei un genio a fare un formazione così …..basta attendere le h 17.00
Spererà di fare 3 goal nel 1tempo
Anche oggi 0 punti
Oggi conta un solo risultato. Tutto il resto sono chiacchiere
forse il gol più veloce di tutta la storia azzurra?
2 a 0 e siamo di nuovo in lotta per i playoff. Gnamo!!
Pittarello è un grosso problema in questo avvio.
Fondamentale non prendere gol nel primo tempo.
per ora per la strategia e formazione messa in campo in questo 1T c è poco da dire a Dionisi.
Oggi Guarino e stato bravo il primo tempo…
speriamo di reggere i 2 centrocampisti ammoniti…
comunque ho visto l’azione di Iemmello uguale a quella di Giasy , non capisco questo schiacciarsi sul portiere …
ed stato importante finire sul 2-0 e che da ultimo il colpo di testa non sia entrato…
vediamo se non si fa caxxate!
FORZA EMPOLI!!!
quando si vince?
Ma quando si e vinto ?… un me lo ricordo più?
cesay fa c….
Elia mai da togliere.
La banda del Buco colpisce ancora !speriamo bene ragazzi va bene tutto ma oggi va vinta
Tutte le squadre ormai sanno che basta buttare un pallone nella nostra area x fare gol.
E noi continuiamo a non pressarli e a fargli fare i cross.
A questo aggiungiamo che il nostro portiere non esce mai.
Nasti é ancora in campo?…
Ma Curto guardava la palla?
Ad Empoli mai avuto uan difesa così imbarazzante.
Sono convinto farebee un figurone anche Romagnoli a 40 anni.
curto in marcatura è veramente incapace. facesse giocare romagnoli o indragoli
Fa 3 a 0 a riaprire la partita. Io spero che facciano una diga, perché questa partita va portata casa con le unghie.
Si ha la fortuna di andare 0-2 e noi si cammina in campo ..
Ora mi dovete levare Dionisi di torno per favore , questi hanno il carattere di ammosciati come il mister ….
via da Empoli subito!
e le bordo.
Mi vien da piangere ragazzi
Togliere Saporiti ed Elia grida vendetta.
soprattutto togliere yepes oggi non era da sostituire…infatti tolto lui ed elia e tutto e’ cambiato!Dionisi in completa confusione e principale artefice della sconfitta di oggi e della sbagliata gestione delle ultime partite a mio parere in cui e’andato in completa confusione ed i cambi di oggi a fine primo tempo ne sono la prova…
Da quando ha messo Haas non abbiamo più visto un pallone a centrocampo. Ci stanno mangiando vivi nel mezzo. Haas è improponibile. Dionisi va mandato via. È da tempo che va mandato via
Come al solito cambi “azzeccati” del fenomeno in panchina!!
ma come si fa…
Certo uno che toglie Elia non capisce molto
Speriamo almeno nel pareggio
lavatemi di torno Dionisi per favore!
Ve lo chiedo con il cuore…
Ci ribaltano pure oggi… La sostituzione di Elia spero dovuta a motivi fisici, altrimenti scelta suicida e incomprensibile.
a me non fa incazzare la partita in se, mi fa incazzare l’atteggiamento totalmente passivo
persa anche questa
Io non ho parole…. 😡🤬🤬🤬
basta Dionisi basta
corsi vuoi retrocedere?
domenica mi raccomando no contrazione per carità
Curto è uno schifo.
Ceesay giocatore piu inutile vIsto a Empoli.
Spero sempre che faccia qualcosa di buono e invece mangia solo la gomma da masticare.
In attacco non siamo cattivi, sbagliamo sempre i tempi delle giocate, i cross, i movimenti degli attaccanti che invece di anticipare il difensore gli stanno dietro…
Se finisce così Dionisi via dalle palle entro stasera
O pareggiano du nuovo k Dionisi a casa.
Ha sbagliato tutto.
Tutti fuori dalle palle. Fate veramente schifo, noi tifosi non meritiamo di vedere una vergogna di questo genere. Dionisi non ti vogliamo più vedere a Empoli, stasera vai a casa diretto!!!!
La cosa che mi fa più imbestialire è che in due idioti non hanno capito che la difesa a tre, con esterno elia ecc non è sostenibile. Difesa a 4, elia e ceesay esterni d’attacco eri in ciabatte in zona playoff.
Mi domando come possano essere così ciechi.
io non voglio essere pessimista, ma la vedo parecchio complicata questa salvezza
Volete fare una c.xxo di contestazione seria ??
Se ci sono 18 punti in classifica di differenza secondo voi ci sarà un motivo ok volete dare la colpa a Dionisi che di sicuro ne avra ma con certi giocatori avresti difficoltà anche in serie C
Si retrocede. Scritto. Evidente. E stasera andiamoli pure ad applaudire questi fenomeni. Bravi. Applaudiamo sempre. Sarà serie C e fallimento. Vergognoso
le partite durano 2 tempi , le marcature a vista fanno prendere goal , prendiamo sempre goal.in area
non portare in fondo una partita come oggi fa’capire davvero chi e cosa cosa siamo
Avrei voglia di scendere in campo e prenderli a pedate nel sedere… 🤬 Non aggiungo altro, ed è meglio che oggi non scriva più niente. Una partita che era in controllo, buttata nel cesso senza lottare.
Prepariamoci alla serie C
Fanno schifo questa banda di indegni! Che lascino le maglie e si prendano gli insulti! Lavativi
Ormai è serie C
Dionisi Vedi Di tornare sull Amiata
Aspettiamo di essere retrocessi matematicamente per mandare via Dionisi! Tanto giocare 20 minuti a partita è più che sufficiente, lo dimostrano i risultati
Dionisi fatelo tornare a piedi dalla Calabria!
ormai siamo “finché la matematica non ci condanna ci proveremo”…..
Io a piedi farei tornare i giocatori
Non riesco neache più a sentire le scuse di Dionisi per favore fate il modo che non venga a sapere che ha trovato scuse anche questa volta … il palo ? e no
questi stanno zitti ora basta si devono vergognare di trattare la gente con questa sufficienza , Desperados venduti ora basta!
in campo vanno i giocatori questi oltre ad avere limiti tecnici hanno limiti caratteriali
quando perdi così non c è speranza di salvezza.
l allenatore secondo me cosa deve fare quando si ritrova ad allenare una squadra del genere .
Togliere Elia al quarantacinquesimo è autolesionismo. Per non parlare del fatto che fa giocare ancora Ignacchiti, il nulla cosmico
Elia s i è fatto male. E rischiamo di perderlo anche x la prossima
elia è due mesi che gioca infortunato non è che lo toglie,lo mette perche non può farne a meno sapendo che già lo deve togliere
Non togli i talenti Elia e Saporiti.
La partita non l’ha ribaltata il Catanzaro.
L’ha ribaltata Dionisi.
A Palermo avevano ragione
Catanzaro è la Crotone 2.0 …. come si fa dal 2-0 al 2-3? ….. e poi sono il io l’uccello di sventura….
serie C, forse oppure ECCELLENZA o PROMOZIONE
Dionisi sei finito come allenatore! A fare i dispetti poi si rimane senza lavoro
dopo 30 anni temo che sia davvero finito il calcio che conta ad Empoli. Speriamo in futuro di poter tornare tra i grandi. al momento solo tanta tristezza.
corsi vattene
siamo nella merda
Horsi è il tuo momento.
CHE SCHIFO!!!!
incredibile…se non la stessi vivendo non ci crederei….Dionisi e’ quello che ha meno colpe di tutti ….questi sono delle merde
Ultime 10 partite
4 punti su 30
6 sconfitte e 4 pareggi
Lo volete capire che sono già retrocessi e anche Falliti definitivamente senza un soldo
Altro che stadio vi prendono per il c.ulo alla grande
È finito tutto. Mi viene da piangere… o da attaccare tutti al muro
Fermiamo questa vergogna si è toccato il fondo ora basta se non vogliono ammettere i loro sbagli , facciamo una contestazione feroce , domani si vuole l’ esonero di Dionisi e le scuse ufficiali e poi proviamo a salvare la baracca con i denti!
Non ci sono più scuse: società ASSENTE, allenatore VERGOGNOSO, giocatori SCARSI E SENZA CUORE. Miscela perfetta per l’abisso!!
Giu’ a picco si arrivera’ ultimi in classifica
Ci sono 11 squadre in lotta per non retrocedere , se deve servire a dare una scossa stasera l emerito manda via Dionisi ma abbiamo dei giocatori e lo ripeterò fino alla fine che avrebbero difficoltà a giocare anche in serie C
A Livorno ci aspettano x il derby.
Eh ma a noi ci basta fare il treno forza vecchio cuore biancazzurro !!!
Qualcuno qui dovrebbe chiedere scusa invece di dare del gufo alla gente , senza palle e cuore !
date ascolto invece di fare i super tifosi …
nessuno vuole il male si vuole solo essere rispettati!
Aspetta ora arriva il commento di biancoazzurro, soloempoli a dirti che i ” veri tifosi” sono vicini alla squadra.
Proprio te vieni a dire …. Sei sempre stato contro la società sempre a criticare tutto e tutti, non so come ancora tu non abbia preso una denuncia dalla figlia del pre si den te (credo tu ci sia molto vicino)… proprio te .
Io sarò sempre vicino alla squadra e sempre la sosterrò in A in B in C e in D.
Mai sosterrò te e chi come te critica a prescindere è troppo facile.
I tre moschettieri neri.
La fata turchina ma dalla doppia faccia da diavolo!
🤣🤣🤣 denuncia??
Poraccio.
Aggiungi Nicola di una tristezza !
Questo e’ uno dei momenti più brutti nella storia dell’Empoli.Ora la Società’ deve fare qualcosa anche se purtroppo le responsabilita’ sono di chi ha scelto i giocatori Ci tocca rimpiangere Carli e Accardi .Non si puo’ fare finta di niente.Ci su ritrova dritti a giocare in C.Carlo B
Spero vivamente di sbagliarmi, ma temo che questa sconfitta “sciolga” gli ormeggi verso la retrocessione.
Un allenatore che toglie Elia non può allenare. Elia è determinante più in fase difensiva che in attaco.
E tiene in campo Ceesay.
Tutto questo per fare un favore al procuratore di D…..
Credo che sia sia fatto male nell ultima azione del 1t , sennò e’ follia
Spero anch’io altrimenti è da tso
Si pare che si sia infortunato…solito problema muscolare…se è cosi sta fermobun paio di settimane…speriamo di riaverlo alneno per l’infrasettimanale contro il Pescara.
è due mesi che lo mette da infortunato perché non può farne a meno
“Adesso è crisi”
Ogni partita riuscite a superarvi.
Dopo il ” non basta il cuore” di Bari.
Livello giornalismo ad empoli veramente imbarazzante.
Poi tra radio e la nazione riescono ad essere ancora più ridicoli.
Giornalisti, avete avuto le fette di prosciutto sugli occhi fino a ora??? Ci siete o ci fate? Se c’è una crisi, la crisi c’è da un bel pezzo. Se ve ne accorgete ora, siete complici.
Ma l avete capito o no che anche se ci fosse stato ad allenare questa squadra un Mourinho o un Ancelotti ecc era la stessa zuppa .
Se i giocatori fanno ca….re e fanno ca….re💩
e i miracoli con gente così non li farebbe nemmeno il miglior allenatore al mondo .
smettete di dare la colpa all allenatore…. né ha provate di tutte ….che doveva fare.
ha mescolato le carte in tutti i modi…giuste e sbagliate che siano state .
ma se i giocatori sono questi di basso livello ….non può fare miracoli .
Ma per favore…non diciamo ca..ate! Con un allenatore normale (anche Pagliuca) questa è una squadra da metà classifica. Dionisi ne ha provate di tutte? Ma se non ha mai cambiato sistema di gioco…le partite guardale
Meno male uno che la pensa come me 👏👏👏
Era per FIPILI la risposta
Oggi credo veramente ci sia poco da dire. Basta aver guardato la partita. Schifo schifo schifo, INDEGNI TUTTI DAI GIOCATORI ALL’ALLENATORE, la società ormai è inesistente o moribonda, sarebbe come sparare sulla croce rossa. Io spero che non sia la partita che ci porterà in serie c, ma ho veramente tanta paura
elia è infortunato e speriamo non sia grave
Allora avevo ragione io con Pagliuca vi ha mandati il Beatoamato per farlo fuori?
dai eravate del cattivo che non ho mai visto
andavate sul personale , sulla persona e tutti coesi c’è da vergognarsi ma di aver chiamato il venditore di fumo, e in dirigenza ancora di più , non basta vergognarsi dello Stadio, ora anche di alcuni tifosi venduti e ruffiani!
io all’ uscita ho applaudito Pittarello, questi sono i giocatori che avrei voluto ad Empoli!
pazienza, doveva andare così!
Mi raccomando alla prossima applausi dalla maratona con la lingua penzoloni.
io sono del pensiero che a questo punto il disappunto va espresso a fine stagione. Comunque vada. Ora il problema è serio.
Come anno e no subito e ferocemente !
ma andate in quel posto Desperados venduti!
chiedo per un amico. Ma lo stadio si fa da 16000 o 18000 posti ?
Come molti immaginavano , anche oggi sconfitta , strategia che illudeva ma le partite durano 90’ minuti ….
Prendi sempre i soliti goal in area , marchiamo a vista , giocatori che guardano la palla e non L uomo , roba incredibile
Questo allenatore non ha dato niente a livello difensivo , anche quando vinci 2-0 rischi ad ogni azione , giocatori modesti di sicuro , ma non può essere L unica giustificazione
A tutti i problemi e non là si accetta inermi e sereni
Se martedì non ci sarà nuovamente Pagliuca al campo oppure Bisoli significa che alla società va’ bene retrocedere alla D Aversa style ….piano piano senza reazione alcuna.
Pittarello sembrava Harry Kean …Fila non ha toccato palla ,
giocatori che sembrano a fare un amichevole
Come siamo cascati in basso ,
se sarà lega Pro sarà veramente la fine del calcio a Empoli nel giro di 2 anni.
La società deve fare L impossibile per salvarsi
O magari in due anni si torna in serie B.
e colpa di uno solo Fabrizio corsi e c vendete e ritornate a fare i giubbotti buffoni ora un milione l anno Ve lo scordare merde
A noi ci farebbe gol anche il Tau Altopascio….
Non abbiamo c.u.l.tura difensiva, non sappiamo difendere da squadra. Putacaso vai avanti 4-0 poi perdi 5-4. Né Pagliuca né Dionisi hanno posto rimedio. Non ci resta che Bisoli.
Società finita (da tempo comunque) che non è capace di fare dopo ben 17 ANNI di SERIE A e 23 di serie B ciò che riescono a fare Lentella Chiavari e la Juve Stabia che fanno 1500 e 2000 spettatori di media. Il problema comunque non è la ormai quasi certa serie C è quella di retrocedere fra gli applausi dei soliti noti e la tristissima certezza di ritrovarsi la famigghia al completo che gira tranquillamente coi SUV da 100.mila euro a testa e a fare la loro vita da nababbi dopo aver distrutto tutto così!!!
Dionisi imbarazzante! perchè togli Elia (infortunio? se no è da matti), ma Candela e Has a cosa servono? Mette Fila, ma con Popov Dionisi ha un odio viscerale e Bianchi? Basta con Dionisi, via
La mia opinione la sapete non la sto a riscrivere…
Dico solo una cosa…avevi avuto la strafortuna di trovarti in vantaggio alla fine del primo tempo di due gol…
Avevi tutto l’intervallo per ridisegnare una squadra con un bel 361 di protezione e contropiede…..
Lasci un squadra offensiva con Cesay e Ilie….che non reggono un contrasto….
Ma che ti dice il cervello….????
Mille sostituzione c’erano da fare per rimettere la squadra apposto…
Elia e saporiti e yepes ma come cavolo vuoi fare…
Per l’eapressione che ha fatto il miater sul gol secondo me sapeva gia’ di essere mandato via (lo spero)…..
Destino balordo speravo di non vivere questo momento ma…hanno tirato troppo la corda e sopratutto si sono affidati a dei non uomini….gente senza un minimo di orgoglio….ma l’avete visto hass gioca con una gamba sola e si arrabbiava con tutti perche’ avevano delle faccie di c…. Allucinanti….
Per me il cambio ci darà quella forza di salvarsi , mai più Dionisi …
come può solo essere venuto l’idea di richiamarlo!…
Guarda se mi vengono a dire che viene mandato via se tu smetti di scrivere lo fo veramente , ma me lo devono venire a dire in faccia !
Proviamo a salvare la baracca !
Senza Lovato dietro, senza Shpendi davanti e senza Elia sulla fascia….si è completamente spenta la luce. In più ci si è messo quel palo clamoroso di Saporiti!
Stendo un velo pietoso sull’allenatore e sulla sua incapacità di organizzare una qualsiasi fase difensiva
Via Dionisi e contestazione alla squadra e non lo dico come sfogo di rabbia, lo dico con lucidità perché è l’unico modo per provare a dare una scossa. Stasera siamo più vicini alla serie C che non alla permanenza in serie B
Finiti i soldi . corsi rimetterli tutti quelli che HAI preso fina a ora
giornalisti empolesi smettetela di essere bravi cominciate a pressare la società
Non è un problema di preparazione delle partite o di impegno o atteggiamento, la squadra è stata costruita male. La società ha preso calciatori inutili come Bianchi, Romagnoli, ecc. ecc., i risultati non potrebbero essere diversi.
Analizziamo le cose in maniera asettica , non hanno senso tutte le battute sulla family , Suv , soldi …roba da popolino astioso …a cosa serve ?
parliamo di Calcio
Siamo in lotta retrocessione , in caduta libera da tempo , allenatore senza fiducia da parte della squadra ( nessuno ad i goal è andato da Dionisi ) ed in confusione spendendo tutti i giocatori per il primo tempo nella peranza di essere in vantaggio ( e c era riuscito ) ma calcolando male che i cambi nel secondo sarebbero stati insignificanti e penalizzanti , hanno rotto L equilibrio a favore del Catanzaro mantenendo il solito assetto del primo ma non potevi reggerlo , forse sarebbe stato da cambiare solo Elia ( se infortunato ) e poi posizionarci con un bel 5311 …..ma non è successo , anzi gli abbiamo dato la partita in mano
Sicuramente giocatori modesti, dove non hanno acquisito una cultura difensiva , prendiamo goal sempre uguali in area marcando ad 1 metro senza alcuna cattiveria o furbizia .
Abbiamo ancora la possibilità di salvarci , vogliamo continuare con questo allenatore dove siamo certi dove andremo a finire o vogliamo avere una speranza ?
Accettiamo la morte o proviamo un ultima cura alla Nicola ?
Di sicuro così sappiamo dove saremo il 31 maggio
Spero Martedì che ci sia Bisoli ma se non dovesse, spero che richiamino Pagliuca
Dionisi OUT
Il problema ora che gli tocca fare ragione ai gufi come me , insieme hai lecchini si erano fatti forza per mandare via Pagliuca , e richiamarlo sarebbe per loro ammettere che i gufi ci capiscono di più , preferiscono retrocedere che darci ragione , ma io tifo Empoli non la famiglia , ora basta salviamo la baracca , domani via Dionisi …
non capiscono che hanno già fallito intendo sportivamente scelta sbagliata si torna indietro e si ammette …
tanto a luglio nessuno vorrà ricordare questa stagione!
o almeno chiamare un altro che vi porti alla salvezza !
dopo una legnata del genere l’allenatore va cambiato. Il problema principale è la squadra, le poponate in difesa non son colpa dell’allenatore ma dei singoli, se tutte le volte prendi 2 gol per idiozie difensive le partite non ne vinci punte. Però bisogna tentare con la famosa scossa, e ora, perchè dopo Mantova c’è il turno infrasettimanale per cui si cambia male il tecnico con 3 gare in 7 giorni. Quindi mettete chi vi pare, ma va tentata l’ ultima carta. Bisoli, Possanzini, il nonno, lo zio, il cugino, chi gli pare ma bisogna tentare l ultima carta. Poi anche x i giocatori, sveglia maremma gatta, siete pasta frolla, nemmeno sopra di 2 gol contro una squadra già dentro i play off si vince una partita
Ormai c’è rimasta una sola cosa da fare: cambiare l’allenatore…non che cambi molto ma bisogna perlomeno tentare la famosa “scossa”…i giocatori non li puoi cambiare…la proprietà non la puoi cambiare…sperando che con un nuovo allenatore cambi un po l’assetto in campo e riuscire a prendere meno gol…sinceramente non ho molta fiducia nella squadra però credo che sia l’unica cosa che possiamo fare…magari prendere un allenatore che potrebbe andare bene anche per la eventuale serie C del prossimo anno…(quando avevo scritto che ci sarebbe servito uno come Ballardini alcuni hanno scritto che ormai è “bollito”…intanto l’Avellino ci ha superato in classifica poi si vedrà)
mi sa che ci si ciuccia fino alla fine sperando nel miracolo!
Difendiamo con le unghie questo punticino di vantaggio. Io sono costretto per malattia a vedere tutte le partite: L’Empoli tecnicamente è molto superiore alle squadre che lottano per la salvezza. Basterebbe saper difendere un pochinino meglio. Invece ogni volta cuciniamo sempre la solita frittata.
anche oggi scrosci di applausi si meritano questo….non si capisce nulla di calcio….tarallucci e vino appena tornano allo stadio
A Empoli siamo così: non righiamo le macchine ai giocatori, non minacciamo di morte le loro donne sui social….Io me ne vanto.