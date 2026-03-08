C A T A N Z A R O 3 E M P O L I 2

1′ Elia, 14′ Nasti, 55′ Pittarello, 62′ Pittarello, 72′ Cassandro

Al “Ceravolo” di Catanzaro la perdiamo in rimonta per 3-2. Doppio vantaggio azzurro, nel primo tempo, con Elia che segna dopo 28” (non è record storico) e con Nasti al 15’. Poi nella ripresa arrivano i tre gol calabresi con doppietta di Pittarello e Cassandro. Siamo ufficialmente in crisi e con una situazione di classifica che si fa sempre più “drammatica” e difficile. Un solo punto ci divide – anche se c’è traffico in quella zona di classifica – dal playout e due dalla retrocessione diretta. Un Empoli che aveva approcciato bene ed in maniera cinica era riuscito a mettere la gara sui binari più giusto, rischiano anche poco in fase difensiva dove si era giocato con ordine. Un vero disastro invece la ripresa che si apre con dei cambi oggettivamente sbagliati, squadra che perde completamente il centrocampo e che difende malissimo. Il Catanzaro è sicuramente squadra forte, lo dimostrano i quindici punti in più che c’erano alla viglia del match, ma l’harakiri della squadra di Dionisi ha davvero del clamoroso e da squadra senza quegli attributi che servono in ogni situazione, in ogni partita ma soprattutto se nelle condizioni in cui siamo. Per onore di cronaca, e non certo per creare un alibi, da dire che il terzo gol del Catanzaro ci lascia diversi dubbi in merito alla sua validità per quel tocco di mano da terra che di fatto è l’assist per il gol. Detto questo oggi, cosi come sarà da qui fino alla fine, contano solo i risultati e quello di oggi non fa che prolungare una striscia negativa devastante, con un girono di ritorno che in dieci gare ci ha portato solo quattro punti. Si salva chi è uscito nell’intervallo, si salva Magnino che ha fatto bene, si salva Saporiti e Nasti che oggi ha timbrato il cartellino, per il resto tanti errori, poca di quella qualità che spesso abbiamo detto esserci ma che forse non c’è, ed anche dalla panchina non è arrivato quel supporto. Al netto delle assenze ma, come detto, alibi non ce ne sono più. Ci devono essere invece delle riflessioni serie per il futuro imminente, scelte che spettano a chi di dovere facendosi sentire in maniera forte, se non pubblicamente, almeno dentro lo spogliatoio. Non sarebbe sbagliato portare la squadra in ritiro. Male, male, male molto male e sabato prossimo con il Mantova (e chi lo avrebbe mai detto) inizia ad essere vita o morte. Chiedere scusa a chi si è sobbarcato tutti i chilometri per sostenere la squadra fin la, ed oggi il malcontento è emerso !

CATANZARO (3-4-2-1) : Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso (84′ Pompetti), D’Alessandro (46′ Alesi); Liberali (71′ Nuamah), Pittarello (90′ Koffi); Iemmello (84′ Frosinini).

A Disp: Marietta, Esteves, Bashi, Jack, Verrengia, Rispoli, N’Dri, Buglio.

Allenatore: Alberto Aquilani

EMPOLI (3-4-2-1) : Fulignati; Curto (83′ Bianchi), Guarino, Obaretin; Ceesay, Magnino, Yepes (46′ Haas), Elia (46′ Candela); Ilie (57′ Ignacchiti) Saporiti (66′ Fila); Nasti.

A Disp: Perisan, Gasparini, Romagnoli, Ebuehi, Indragoli.

Allenatore: Alessio Dionisi

ARIBTRO: sig. Crezzini di Siena. Assistenti: Mokhtar/El Filali. VAR: Santoro/Rutella

Ammoniti: 16′ Yepes (E), 24′ Magnino (E), 85′ Antonini (C).

LIVE MATCH

95′- Al Ceravolo arriva la seconda sconfitta consecutiva, il 3-2 con cui gli azzurri vengono battuti è davvero grave sia per com’è maturato, e una classifica che si fa sempre più difficile ogni partita che passa. La squadra di Dionisi avevano dominato nei primi 45 minuti andando meritatamente in vantaggio per 2-0, nella ripresa sono emersi i limiti difensivi e caratteriali della squadra che si è fatta investire dall’onda giallorossa uscendo con le ossa rotte. Nelle prossime quattro partite gli scontri diretti con Mantova, Spezia, Pescara e Sampdoria potranno essere decisivi, ma serve un diverso atteggiamento per difendere la categoria: questo è l’obiettivo adesso.

95′- Cross di Magnino intercettato da Antonini. Ultimo assalto degli azzurri. Palla scodellata in area da Ignacchiti rigettata fuori dalla difesa del Catanzaro.

94′- Fallo al limite dell’area avversaria sanzionato ai danni di Guarino. Punizione per i giallorossi al limite della propria area.

93′- Petriccione vince il rimpallo con Nasti esultando come se avesse segnato.

92′- Si lotta all’altezza dell’out destro sul fronte offensivo degli azzurri.

90′- Assegnati cinque minuti di recupero.

90′- Ultima sostituzione per i padroni di casa: esce accolto da un’ovazione Pittarello al suo posto Koffi.

89′- Un minuto più recupero a disposizione degli azzurri per evitare la sconfitta.

87′- Pittarello prova addirittura da centrocampo ma il suo lob si perde abbondantemente a lato alla sinistra di Fulignati

87′- Nasti prende posizione in area ma non riesce ad intervenire, libera la difesa del Catanzaro.

86′- La punizione di Bianchi viene respinta dal muro giallorossa.

85′- Antonini spende un giallo per fermare Nasti.

84′- Doppia sostituzione per Aquilani: Pompetti e Frosinini per Iemmello e Pontisso.

83′- Ultima i cambi Dionisi: Bianchui per Curto.

82′- Cross di Ceesay controllato agevolmente da Pigliacelli.

78′- Adesso in controllo il Catanzaro spinto da un Ceravolo entusiasta.

76′- Meno di un quarto d’ora per la truppa di Dionisi per cercare di rimettersi in carreggiata.

74′ – Confermato il gol degli azzurri che in maniera clamorosa si sono fatti ribaltare dal Catanzaro.

73′- Check del var per valutare la regolarità della rete dei calabresi.

72′- Incredibile!!!!!! la ribalta il Catanzaro, Cassandro raccoglie la sponda di Pittarello che vince il duello rusticano con Curto, servendo il compagno il quale lascia partire un destro imparabile per Fulignati

71′- Seconda sostituzione per Aquilani: Nuamah per Liberali.

69′- Ceesay prova a ripartire ma viene rimontato da Favasuli che mette in fallo laterale.

68′- Stavolta il fallo lo commette Haas su Iemmello. Il piazzato viene battuto all’altezza dell’out destro.

68′- Curto ferma fallosamente Pittarello generando un calcio di punizione per i calabresi.

66′- Quarta sostituzione operata da Dionisi: Fila per Saporiti

64′- Adesso è un catino il “Ceravolo” con i giallorossi che hanno l’inerzia della partita avendo rimontato il doppio svantaggio nel giro di sette minuti.

62′- Pareggio del Catanzaro: Pittarello servito da Iemmello sul filo del fuorigioco lascia partire un diagonale imparabile per Fulignati

60′- Completamente sbagliato il cross di Brighenti.

58′- Grave errore di Curto in occasione del gol di Catanzaro, il difensore azzurro si è spostato sul cross di Favasuli favorendo di fatto Pittarello che non si è fatto pregare firmando il gol che riapre di fatto la partita.

57′- Terza sostituzione per gli azzurri: Ignacchiti per Ilie

56′- Ci prova da fuori Iemmello ma il suo esterno destro finisce a lato

55′- Il Catanzaro accorcia le distanze: Pittarello approfitta di un’incertezza difensiva degli azzurri per trafiggere Fulignati

52′- Palo clamoroso di Saporiti! il destro da fuori area del numero 70 respinto dal legno alla destra dell’immobile Pigliacelli.

50′- Avvio arrembante dei giallorossi.

48′- Appare entrato con un piglio più aggressivo la squadra di Aquilani.

46′- Cassandro! gli azzurri graziati dal difensore giallorosso non coordinandosi bene su cross da destra di Pittarello.

46′- Il Catanzaro muove il primo pallone della ripresa. Doppia sostituzione per gli azzurri: Haas e Candela per Yepes e Elia. Nel Catanzaro Alesi per D’Alessandro

2° Tempo

47′- Si va all’intervallo con un pizzico di tensione, gli azzurri chiudono meritatamente in vantaggio per 2-0. Decidono le reti messe a segno da Elia e Nasti.

47′- Sull’altra sponda Nasti viene anticipato in angolo da Cassandro. Saporiti dalla bandierina, allontana Cassandro.

46′- Dalla bandierina il cross di Pontisso con palla scodellata in area, colpo di testa di Pittarello bloccato da Fulignati.

45′- Concessi due minuti di recupero.

45′- Guarino intercetta il cross di Petriccione concedendo angolo ai calabresi.

43′- Manovra avvolgente di giallorossi: cross di D’Alessandro bloccato da Fulignati.

41′- Fischiato il fallo di Yepes su Petriccione. Punizione per il Catanzaro.

40′- Tornano ad affacciarsi in avanti gli azzurri guadagnando una rimessa laterale.

37′- Dalla bandierina il cross di Favasuli sul secondo palo per Iemmello: il suo colpo di testa non inquadra la porta.

36′- Sull’altra sponda cross da sinistra di D’Alessandro per Iemmello, allarga il piatto destro che trova una deviazione della difesa azzurra. Nuovo angolo per i padroni di casa.

35′- Ceesay finisce a terra in area ma secondo Crezzini non ci sono gli estremi per poter intervenire.

33′- Cross di Favasuli da destra respinto da Obaretin oltre la linea di fondo. Nulla di fatto sugli sviluppi del corner, Ceesey manda Nasti ma il suo pallone è troppo profondo.

31′- Aumenta la propria spinta il Catanzaro.

29′- Ceesay travolge Brighenti, punizione per il Catanzaro

27′- Sugli sviluppi del piazzato si avventa sul secondo palo Brighenti, poi il destro di Petriccione respinto dal muro azzurro.

26′- Obaretin spende un fallo per fermare Liberali all’altezza dell’out destro dei giallorossi.

24′- Magnino è il secondo giocatore a finire nella lista dei cattivi per un fallo a centrocampo.

23′- Si procura una rimessa laterale l’Empoli nella propria metà campo.

22′- Pittarello sfugge sulla destra, il suo cross dalla linea di fondo respinta da Curto poi Ilie perfeziona il disimpegno.

21′- L’Empoli come logico, concede il possesso palla agli uomini di Aquilani.

19′- Era difficile ipotizzare un inizio migliore di questo per gli azzurri, aggressivi, corti e cinici. Quando riparte la squadra di Dionisi è devastante.

17′- Saporiti! altra ripartenza ficcante degli azzurri: diagonale di Saporiti a lato alla destra di Pigliacelli.

16′- Yepes è il primo ammonito per fallo ai danni di D’Alessandro

14′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la raddoppia Nasti che ruba palla ad Antonini, dialoga con Yepes e Magnino il quale pesca l’attaccante azzurro in area, il suo piatto sinistro non lascia scampo a Pigliacelli

13′- Fischiato il fallo di Obaretin su Pontisso. Si riparte con una punizione per gli azzurri

11′- Saporiti conquista una preziosa punizione all’altezza della linea mediana del campo.

9′- Fulignati! il portiere azzurro protegge il vantaggio sbarrando la strada a Liberali che si era presentato davanti a lui.

8′- Yepes commette fallo su Petriccione generando una punizione per il Catanzaro.

7′- Iemmello scarica dietro per Brighenti ma il suo cross finisce direttamente sopra la traversa.

6′- Uscita con i tempi giusti di Fulignati in anticipo su D’Alessandro.

4′- Pittarello si libera di Curto, lascia partire un destro da fuori neutralizzato da Fulignati.

3′- Ottimo avvio della squadra di Dionisi di fatto in gol alla prima occasione. Adesso vediamo quale sarà la reazione degli uomini di Aquilani.

1′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL La sblocca Elia dopo 34′ secondi raccogliendo il cross di Curto, secondo palo il numero 7 azzurro di piatto destro lascia di stucco Pigliacelli

1′- Gli azzurri in maglia bianca con pantaloncini blu giocano il primo pallone del confronto.

0′ – Formazione azzurra decisamente diversa rispetto a quella annunciata, a partire dal modulo che dovrebbe essere un ritorno al 3-4-2-1. Assenti dell’ultimo minuto Shpendi e Degli Innocenti per problemi ai flessori. Scelto Nasti come terminale offensivo con Ilie e Saporiti a supporto.

1° Tempo