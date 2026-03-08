U.S. CATANZARO0
EMPOLI 1

MARCATORI: 61′ Egan

CATANZARO: 1 Madia, 2 Simeone, 3 Lucito, 4 Federico(81′ Ardizzone), 5 De Luca, 6 Tassoni, 7 Gatto(71′ Vascotto), 8 Panuccio(81′ De Oliveira), 9 Samaritani(71′ Ciani), 10 Gjoka, 11 Pierluigi(85′ Severino)

A disposizione: 12 Graci, 13 Misiano, 14 G. De Luca, 15 Distante, 16 Saitta, 17 Vascotto, 18 De Oliveira, 19 Ciani, 20 Ardizzone, 21 Severino, 22 Gisotti, 23 Dippolito

ALL. Francesco Costantino

EMPOLI: 1 Lastoria, 2 Antonini, 3 Egan(89′ Biondini), 4 Huqi, 5 Pasalic(55′ Bembnista), 6 Rugani, 7 Perin, 8 Mazzi, 9 Monaco, 10 Orlandi(55′ Raballo), 11 Fiorini

A disposizione: 12 Versari, 13 Campaniello, 14 Gori, 15 Mureddu, 16 Raballo, 17 Blini, 18 Samb, 19 Babalola, 20 Blazic, 21 Biondini, 22 Bernice, 23 Bembnista

ALL. Andrea Filippeschi

Arbitro: Michele Coppola

Assistenti: Federico, Carrozza

Ammoniti: 16′ Rugani (E), 29′ Gjoka (C)

Espulsi:

  • Arriva anche la settima vittoria a fila per Filippeschi ed i suoi ragazzi che oggi hanno superato per 1 a 0 il Catanzaro in una trasferta piuttosto complicata. Primo tempo molto equilibrato con occasioni da entrambe le parti. Dopo un quarto d’ora dalla ripresa arriva il lampo di Egan che in contropiede trova la rete decisiva. Adesso i punti di vantaggio sulla seconda sono tredici dopo che il Pescara ha perso il secondo posto nello scontro diretto contro il Perugia. Sarà proprio la formazione biancazzurra la prossima avversaria dell’Empoli in un match che rischia già di essere decisivo in chiave promozione.
Edoardo Leporatti

