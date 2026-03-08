|U.S. CATANZARO
|0
|EMPOLI
|1
MARCATORI: 61′ Egan
CATANZARO: 1 Madia, 2 Simeone, 3 Lucito, 4 Federico(81′ Ardizzone), 5 De Luca, 6 Tassoni, 7 Gatto(71′ Vascotto), 8 Panuccio(81′ De Oliveira), 9 Samaritani(71′ Ciani), 10 Gjoka, 11 Pierluigi(85′ Severino)
A disposizione: 12 Graci, 13 Misiano, 14 G. De Luca, 15 Distante, 16 Saitta, 17 Vascotto, 18 De Oliveira, 19 Ciani, 20 Ardizzone, 21 Severino, 22 Gisotti, 23 Dippolito
ALL. Francesco Costantino
EMPOLI: 1 Lastoria, 2 Antonini, 3 Egan(89′ Biondini), 4 Huqi, 5 Pasalic(55′ Bembnista), 6 Rugani, 7 Perin, 8 Mazzi, 9 Monaco, 10 Orlandi(55′ Raballo), 11 Fiorini
A disposizione: 12 Versari, 13 Campaniello, 14 Gori, 15 Mureddu, 16 Raballo, 17 Blini, 18 Samb, 19 Babalola, 20 Blazic, 21 Biondini, 22 Bernice, 23 Bembnista
ALL. Andrea Filippeschi
Arbitro: Michele Coppola
Assistenti: Federico, Carrozza
Ammoniti: 16′ Rugani (E), 29′ Gjoka (C)
Espulsi:
- Arriva anche la settima vittoria a fila per Filippeschi ed i suoi ragazzi che oggi hanno superato per 1 a 0 il Catanzaro in una trasferta piuttosto complicata. Primo tempo molto equilibrato con occasioni da entrambe le parti. Dopo un quarto d’ora dalla ripresa arriva il lampo di Egan che in contropiede trova la rete decisiva. Adesso i punti di vantaggio sulla seconda sono tredici dopo che il Pescara ha perso il secondo posto nello scontro diretto contro il Perugia. Sarà proprio la formazione biancazzurra la prossima avversaria dell’Empoli in un match che rischia già di essere decisivo in chiave promozione.
Almeno voi, azzurrini. Grazie 😘