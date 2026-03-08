I PRECEDENTI: SFIDA CHE TORNA DOPO 21 STAGIONI – Nei 7 precedenti in Calabria fra le due squadre sono 4 i successi giallorossi (ultimo 2-0 nella serie B 1988/89), 2 i pareggi (ultimo 0-0 nella serie B 1985/86) ed 1 vittoria azzurra (3-2 nella serie B 2004/05, ultima gara al “Ceravolo” prima di oggi).

LA STRISCIA POSITIVA GIALLOROSSA – Catanzaro imbattuto da 6 turni grazie a 4 successi e 2 pareggi. Ultimo k.o. giallorosso a Bolzano, 1-2 contro il Sudtirol lo scorso 31 gennaio. Calabresi in rete da 7 giornate di fila, totale di 15 gol, ultimo stop nello 0-0 interno contro la Sampdoria, 25 gennaio scorso.

L’EMPOLI ED I GOL DALLA PANCHINA – Empoli squadra cadetta 2025/26 che segna più gol con subentranti, 12 in 28 turni e che ne subisce di meno da quelli avversari, 3, come Reggiana e Frosinone.

VITTORIA AZZURRA ASSENTE DA 2 MESI – Azzurri senza successi dal 10 gennaio scorso, 1-0 a Cesena, nei seguenti 9 turni si contano 4 pareggi e 5 sconfitte per i toscani.

QUANTI EX NELLA SFIDA TRA CESENA E EMPOLI – Simone Bastoni, Michele Castagnetti e Marco Olivieri da una parte; Joseph Ceesay, Marco Curto, Andrea Fulignati e Stiven Shpendi dall’altra: questi gli ex della sfida tra Cesena e Empoli. Partendo dagli ex azzurri, Bastoni ha giocato a Empoli nella stagione 2023/24, collezionando 16 presenze ed 1 rete; 40 presenze e 1 gol per Michele Castagnetti nel campionato 2017/18 mentre Marco Olivieri conta 30 presenze e 6 gol nel torneo 2020/21. Venendo agli ex Cesena, Ceesay ha giocato in bianconero 32 partite la scorsa stagione, mentre Curto ha vestito la maglia dei romagnoli da luglio 2025 a gennaio 2025 con 15 presenze e 2 gol. Fulignati ha giocato a Cesena nel campionato 2017/18, 33 presenze per lui, mentre Shpendi conta 33 presenze e 13 gol nella stagione 2022/23.

LE SFIDE TECNICHE: DIONISI OK ALL’ANDATA NELL’UNICO PRECEDENTE CON AQUILANI – Tra Alberto Aquilani ed Alessio Dionisi seconda sfida tecnica dopo l’andata, vinta 1-0 al “Castellani” dal mister azzurro.

IL MARZO D’ORO DI DIONISI – Marzo mese “top” per le squadre di Dionisi: 1,91 la media punti con bilancio formato da 13 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte.

DIRIGE CREZZINI, GIALLOROSSI SEMPRE VITTORIOSI AL CERAVOLO – Valerio Crezzini di Siena dirigerà la gara del “Ceravolo”. In B, in totale per lui, finora 20 presenze con 11 successi interni, 6 esterni e 3 pareggi, 6 rigori concessi, 1 espulsione decretata. Nella stagione 2025/26 sono 6 le sue direzioni, mai pareggio, 4 le vittorie casalinghe, 2 quelle esterne. Il Catanzaro ha sempre vinto nei 2 precedenti in B e sempre al “Ceravolo”, per l’Empoli 1 vittoria ed 1 sconfitta su 2 incroci, entrambi nella B di quest’anno.

