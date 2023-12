Si è svolto stamani mattina a Firenze a Palazzo Vecchio l’incontro tra i sindaci di Firenze Dario Nardella, Brenda Barnini di Empoli, e il dg della Fiorentina Joe Barone sulla possibilità di far giocare la Fiorentina le proprie gare interne allo Stadio Castellani di Empoli. Queste le dichiarazioni una volta terminato l’incontro.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella

“Abbiamo consultato la sindaca di Empoli sulla possibilità che la Fiorentina possa giocare al Castellani durante i lavori al Franchi ma ad oggi non ci sono le condizioni. L’incontro è stato approfondito e cordiale e abbiamo vagliato tutte le possibili opzioni che riguardano Empoli. Adesso lavoriamo ad altre soluzioni: abbiamo il tempo necessario per farlo. Con la Fiorentina abbiamo tutta la collaborazione possibile”.

La sindaca di Empoli, Brenda Barnini

“Dopo che il sindaco Nardella e il dg Barone hanno illustrato le loro esigenze in relazione al fatto che contano di poter iniziare i lavori al ‘Franchi’ nel 2024 e che la soluzione su cui il sindaco Nardella sta lavorando, ovvero la ristrutturazione dello stadio ‘Padovani’, non sarebbe pronta nei tempi congrui al prossimo campionato ho semplicemente riepilogato quali sono i problemi per la nostra città di fronte a un eventuale ‘trasloco’ della Fiorentina al ‘Castellani’. Si tratta di problemi di ordine pubblico, di viabilità relativi al fatto che, per come lo stadio di Empoli è collocato all’interno della nostra città, evidentemente ogni volta che gioca l’Empoli già dobbiamo gestire l’afflusso dei tifosi ospiti. Una gestione non semplice. E ci aspettiamo poi che l’Empoli Fc presenti a breve una proposta di project per il ‘Castellani’ e quindi dovremo valutare anche quello e la relativa tempistica dei lavori. Per tutte queste ragioni, il ‘trasloco’ a Empoli della Fiorentina è una strada complessa da percorrere“.

Il dg della Fiorentina, Joe Barone

“Stiamo parlando, sperando di chiarire dove la Fiorentina andrà a giocare. Dobbiamo ovviamente proteggere la tifoseria perché dobbiamo chiarire quale sarà il futuro del club. È impossibile spostare i tifosi fuori dalla città. Dobbiamo lavorare su questo fronte qui.

Il sindaco di Empoli ci ha detto la sua questa mattina: oggi abbiamo parlato ancora dello stadio Padovani. I tempi del Padovani sono previsti e aggiornati entro dicembre 2024 o gennaio nel 2025. Rimane sempre il tema di dove andiamo a giocare. Io devo difendere la mia tifoseria. Spostarci fuori Firenze è difficile, per i tanti soldi che non vogliamo buttare: dobbiamo mostrare massimo rispetto per il nostro popolo”.